Le BC Orchies est de nouveau confronté à de graves difficultés financières. Ce mardi 20 octobre 2026, quelques heures avant la réception de Loon-Plage pour la 7e journée de Nationale Masculine 1 (NM1), les joueurs du club nordiste ont décidé de prendre publiquement la parole. Dans un communiqué collectif diffusé notamment par Thomas Hanquiez et Abdoulaye Sy sur Instagram, ils dénoncent des retards de salaires récurrents, des loyers impayés et une communication défaillante avec leur président. Une situation qui les a conduits à envisager un boycott du match de ce mardi soir, avant de finalement décider de jouer.

Des retards de salaires et des menaces d'expulsion

Le communiqué décrit une situation particulièrement difficile pour les joueurs du BCO. Les problèmes financiers ne se limiteraient pas au versement de leurs rémunérations, puisque certains rencontreraient également des difficultés pour conserver leur logement.

« Tout d'abord, les retards de salaires récurrents depuis plusieurs mois, auxquels s'ajoutent des retards de paiement des loyers de certains joueurs. Cette situation a conduit à des menaces de procédures de la part de propriétaires, allant jusqu'à la perspective de voir des joueurs contraints de quitter leur logement. »

Les joueurs estiment que ces difficultés créent une instabilité personnelle et financière incompatible avec leur activité professionnelle. Ils réclament des réponses concrètes pour retrouver des conditions de travail acceptables.

Thomas Hanquiez et Yanik Blanc toujours non qualifiés

Au-delà des problèmes financiers, l'effectif d'Orchies est également touché par des difficultés administratives. Deux joueurs, Thomas Hanquiez et Yanik Blanc, ne seraient toujours pas qualifiés pour participer aux rencontres officielles, alors que la saison a commencé depuis plusieurs semaines.

« Nous ne pouvons également pas ignorer l'incompréhension et l'absence de réponses satisfaisantes concernant la situation de nos deux coéquipiers, Thomas Hanquiez et Yanik Blanc, qui ne sont toujours pas qualifiés avec nous depuis le début de la saison. »

Les joueurs dénoncent également les relations avec la présidence du club, évoquant des engagements non respectés et des informations contradictoires. Selon eux, la communication entre le groupe et le président serait devenue difficilement acceptable.

Thomas Hanquiez publie le communiqué des joueurs du BC Orchies sur Instagram

Seulement six professionnels valides : les joueurs craignent pour leur santé

La situation sportive est tout aussi inquiétante. Avec les deux joueurs non qualifiés et plusieurs blessés, Orchies ne disposerait actuellement que de six professionnels valides pour disputer ses rencontres.

« Les joueurs blessés ne pouvant pas être remplacés par des pigistes médicaux, la charge sportive repose désormais sur seulement six joueurs professionnels valides. »

Les signataires alertent sur l'accumulation des efforts et les conséquences possibles sur leur état physique. Ils craignent que cette situation compromette leur récupération et augmente les risques de nouvelles blessures.

Dans ces conditions, les joueurs ont pris une décision collective particulièrement forte : ne pas participer à l'entraînement programmé ce mardi matin. Ils ont également envisagé de ne pas disputer le match contre Loon-Plage.

Un boycott envisagé avant le match contre Loon-Plage

Malgré leur mécontentement, les joueurs ont finalement choisi de maintenir leur participation à la rencontre de ce mardi soir, prévue à 20 heures à la Pévèle Carembault Arena.

« Néanmoins, par respect pour notre profession, nos bénévoles investis, notre public, nos partenaires, le projet sportif et les valeurs que nous défendons, nous avons décidé collectivement de jouer ce match, malgré un contexte psychologique et humain particulièrement difficile. »

Cette prise de parole vise à obtenir des garanties sur le paiement des rémunérations, la stabilité personnelle des joueurs et la préservation de leur santé. Le groupe affirme rester attaché au club et à son projet sportif, tout en considérant que la situation actuelle ne peut plus durer.

Le BC Orchies déjà sanctionné pour des irrégularités financières

Cette nouvelle crise intervient alors que le BC Orchies possède déjà un historique de difficultés avec les instances de contrôle financier du basket français.

Pour la saison 2024-2025, la Commission de contrôle de gestion de la FFBB avait notamment sanctionné la SASP BC Orchies d'une pénalité financière de 2 000 euros pour dépassement de l'encadrement des charges de personnel et production de documents incomplets ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club.

Plus récemment, la récente intersaison a été particulièrement agitée au BC Orchies. En juin dernier, BeBasket partageait les difficultés entourant un projet de reprise du club, alors que deux visions s'opposaient pour son avenir. D'un côté, l'ancien maire d'Orchies, Dominique Bailly, souhaitait réunir de nouveaux partenaires financiers et investisseurs autour d'un projet de développement du BCO et de la Pévèle Carembault Arena. De l'autre, le président en exercice, Cédric Ferreira, travaillait sur son propre plan de restructuration.

Mais le 18 juin, Dominique Bailly avait annoncé la suspension des négociations, dénonçant notamment « l'absence persistante d'informations sur la situation financière réelle » du club. Les porteurs de son projet estimaient ne pas disposer des éléments nécessaires pour poursuivre les discussions. Cédric Ferreira était donc resté aux commandes, sans que les contours de son plan de restructuration soient publiquement détaillés.

Quelques jours auparavant, le BC Orchies avait pourtant annoncé avoir obtenu son réengagement en NM1 dès son premier passage devant la Commission de contrôle de gestion de la FFBB, pour la troisième saison consécutive.

Deux défaites de suite pour Orchies

Quatre mois plus tard, les accusations formulées par les joueurs replacent la situation financière et la gestion du club au centre des interrogations. Après les inquiétudes exprimées par un potentiel repreneur en juin, ce sont désormais les salariés sportifs eux-mêmes qui dénoncent publiquement leurs conditions de travail.

Reste à savoir comment Cédric Ferreira et la direction du BC Orchies entendent répondre à cette crise, alors que les joueurs réclament des garanties concrètes sur leurs rémunérations, leurs logements et leur santé.

Sur le terrain, Orchies avait pourtant réussi à remporter trois de ses cinq premiers matches de championnat, notamment face à LYONSO (100-57), Val de Seine (92-70) et Salon-de-Provence (85-79). Le BCO reste cependant sur deux revers, un revers à Berck (74-68) puis une lourde défaite à Mulhouse (83-63).