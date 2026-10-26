Sans Joel Embiid, les failles des Sixers éclatent au grand jour
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
La série s’arrête à trois victoires pour les Sixers. Après un début de saison prometteur, la franchise de Pennsylvanie a été dominée par les Pistons (106-93), toujours invaincus après trois rencontres. Sans Joel Embiid, laissé au repos, ni VJ Edgecombe, blessé à l’abdomen, Philadelphie a manqué de solutions face à une équipe particulièrement agressive.
Philadelphia 76ers 93 - 106 Detroit Pistons · NBA 2026-2027 · 25/10/2026
Leaders
|Philadelphia 76ers
|Detroit Pistons
|PTS
|Tyrese Maxey 29
|Cade Cunningham 26
|REB
|Adem Bona 13
|John Collins 11
|PD
|LeBron James 5
|Cade Cunningham 8
Statistiques d'équipe
|Philadelphia 76ers
|Detroit Pistons
|TIRS
|40 %
|43,7 %
|3PTS
|7/27
|14/34
|LF
|14/23
|16/25
|REB
|37
|54
|RO
|9
|15
Detroit a rapidement pris les commandes, menant 34-22 après le premier quart-temps, avant de creuser l’écart jusqu’à 21 points. Les Sixers ont bien tenté de revenir, notamment grâce à Tyrese Maxey, auteur de 29 unités dont 18 dans la dernière reprise, mais n’ont jamais réussi à reprendre l’avantage.
Cade Cunningham a terminé avec 26 points, tandis que John Collins a signé un double-double avec 16 unités et 11 rebonds. Le nouvel ailier fort des Pistons s'est régalé à l'intérieur face à une équipe privée de son pivot titulaire.
Le rebond, un problème majeur sans Joel Embiid
En effet, l’absence de Jojo a lourdement pesé dans la raquette. Philly a été dominé au rebond (37 contre 54), concédant notamment 15 rebonds offensifs permettant aux Pistons d’inscrire 24 points sur seconde chance. Même sans Jalen Duren, blessé aux ischio-jambiers, la franchise du Michigan a imposé sa puissance physique.
Toutefois, cela ne semble pas tellement inquiété LeBron James, ironique à propos difficultés de son équipe dans ce secteur : « Donc, le ballon monte dans les airs, et ensuite vous allez attraper le ballon… ». De son côté, Nick Nurse a traité la question avec plus de sérieux. « C’est un peu une préoccupation. Nous avons dû faire jouer différentes personnes à ce poste (pivot): Dean [Wade], LeBron, Bona. C’est un travail en cours. »
En effet, Adem Bona a apporté une réponse intéressante en sortie de banc, avec 13 rebonds et 3 contres. Mais cela ne semble pas suffisant pour que Philly devienne consistant au rebond.
LeBron James en difficulté sur le poste de pivot
De retour après avoir été ménagé contre les Bucks, LBJ a inscrit 18 points et délivré 5 passes décisives notamment dans un rôle de pivot. Le King tente de faire au mieux mais sa dissuasion ne s'avère pas comparable à celle de l'intérieur camerounais.
- Poste : Pivot
- Taille : 213 cm
- Âge : 32 ans
- Nationalité : Etats-Unis, Cameroun
- Club : Philadelphia 76ers
Stats 2026-2027 / NBA
|PTS
|21,7
|#34
|REB
|9,7
|#9
|PD
|5,7
|#35
« Je ne suis pas là pour avoir un rôle durable au poste 5 quand tu as Joel Embiid, mais c’est un rôle dans lequel on peut puiser si on en a besoin », a expliqué le vétéran. Ainsi, avec la blessure avant même le début de saison de Ariel Hukporti, Philly ne dispose que d'un nombre limité d'option à l'intérieur.
Toutefois, malgré cette première défaite, Philadelphie aura rapidement l’occasion de réagir. Les Sixers se déplaceront à Indiana mercredi, avant de retrouver les Knicks vendredi. D’ici là, Nick Nurse devra trouver des solutions pour rendre son équipe plus solide dans la raquette et éviter que l’absence de Joel Embiid ne devienne un problème insurmontable.