Semaine parfaite pour la SIG Strasbourg, qui enchaîne enfin en Betclic ELITE !

Après son succès très offensif à Pierre-Ratte en milieu de semaine (94-98), les Alsaciens ont enchaîné ce samedi à domicile, en tranquillisant Cholet (88-82. Des Alsaciens qui devaient pourtant composer avec le forfait de Maxence Lemoine en dernière minute...

Mais la SIG a trouvé d'autres ressources en son absence, faisant sombrer Cholet vers une quatrième défaite de suite toutes compétitions confondues.

La SIG en maîtrise, Cholet en maladresse

Loin de se laisser déconcentrer par le forfait de Lemoine, la SIG a attaqué la rencontre tambour battant. Appliqués sur tout terrain, les Strasbourgeois ont rapidement étouffé les velléités choletaises, derrière l'agressivité de Justin McKoy et la précision Neftali Difuidi.

Secoué, Cholet Basket a tenté de réagir au cours du deuxième acte. Sous la conduite d'Aaron Towo-Nansi (15 points et 9 passes décisives) et de Mohamed Diarra (12 points, 6 rebonds) le club des Mauges a haussé le ton pour essayer de refaire son retard.

Mohamed Diarra (Cholet) - Aaron Towo-Nansi (Cholet) Comparaison statistique entre deux joueurs Mohamed Diarra Aaron Towo-Nansi PTS 12 15 REB 6 1 PD 0 9 IN 1 1 CO 0 0

Mais le mal choletais était bien plus profond : une maladresse chronique qui a gâché la plupart de leurs séries. Si Cholet est resté correct à 2-points (56 % de réussite), les hommes de Fabrice Lefrançois ont vécu un calvaire derrière l'arc : 30,3 % à 3-points.

De quoi maintenir Strasbourg en confiance, alors que Tymu Chenery rentrait de son côté ses flèches.

Neftali Difuidi et Jaylen Hands régalent Strasbourg

La seconde mi-temps a confirmé la maîtrise alsacienne, passant 32 points en dix minutes à la défense maugeoise. Chenery déchaîné, Jaylen Hands qui faisait encore des siennes (16 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 interceptions), et la SIG comptait jusqu'à 19 points d'avance !

Neftali Difuidi (Strasbourg) - Jaylen Hands (Strasbourg) Comparaison statistique entre deux joueurs Neftali Difuidi Jaylen Hands PTS 19 16 REB 4 9 PD 4 7 IN 3 5 CO 0 0

Déjà héroïque en milieu de semaine face à son ancien club de Saint-Quentin, Neftali Difuidi a une nouvelle fois été l'artisan du succès alsacien. En 34 minutes, l'arrière a cette fois-ci compilé 19 points (à 4/6 à 3-points), 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, pour 23 d'évaluation.

Malgré un ultime quart-temps remporté par Cholet (12-21) pour revenir à deux possessions dans les dernières secondes, les Strasbourgeois ont gardé leur sang-froid pour s'imposer 88-82.

La SIG conclut ainsi sa semaine de la plus belle des manières avec deux victoires au compteur, tandis que Cholet s'enfonce un peu plus dans le doute. Les Maugeois enchaînent un quatrième revers toutes compétitions confondues, après avoir enchaîné quatre succès probants…