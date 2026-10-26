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Sans Patrick Beverley, Boulazac lance le jeune meneur Yanis Pierrot en Betclic ELITE

Betclic ELITE - Confronté à l'absence de son meneur star, pour qui un pigiste est depuis recherché, le Boulazac Basket Dordogne a fait appel aux talents d'un jeune meneur de son équipe Espoirs. Face au Mans, Yanis Pierrot a découvert l'élite française.
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Résumé
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Sans Patrick Beverley, Boulazac lance le jeune meneur Yanis Pierrot en Betclic ELITE
Yanis Pierrot a découvert la Betclic ELITE avec Boulazac
Crédit photo : FIBA
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Au cœur d'une saison « difficile », où « la dynamique de la montée comme l'année dernière » s'estompe, concédait Antoine Eïto après le match à Paris, Boulazac doit également composer avec des aléas. Alors que Godwin Omenaka a contracté une blessure nécessitant le recrutement d'un premier pigiste, le BBD a vu Patrick Beverley rejoindre à son tour l'infirmerie depuis la mi-octobre, avec un retour espéré fin novembre.

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En attendant de lui trouver un suppléant, Alexandre Ménard a responsabilisé, samedi 24 octobre, un talent de l'équipe Espoirs périgourdine, lors de la réception du Mans[2]. International U16 réalisant un beau début de saison chez les jeunes, Yanis Pierrot a ainsi découvert les parquets de Betclic ELITE.


Neuf minutes d'apprentissage au Palio

Dans une soirée complexe au Palio, soldée par un revers face au Mans (72-97), le jeune meneur a effectué son baptême en Betclic ELITE. Dans une rotation périgourdine réduite à huit professionnels, le staff boulazacois n'a d'ailleurs pas mis longtemps avant de lancer Yanis Pierrot dans le grand bain.

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Au total, celui-ci a passé 9 minutes et 25 seconds sur le parquet, divisées en trois séquences. Après une courte première entrée en fin de premier quart-temps, Yanis Pierrot a connu deux passages successifs dans le deuxième quart, avant un ultime retour sur le parquet en toute fin de rencontre.

Yanis PIERROT
Yanis PIERROT
0
PTS
0
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
BOU
72 97
MSB

Sans complexe face à la défense mancelle, le jeune arrière s'est rapidement mis en position en prenant sa chance de loin, tentant deux tirs à 3-points, sans réussir à faire mouche pour cette première sortie officielle.

L'affirmation d'un Bleuet à Boulazac

Né en 2009, Yanis Pierrot (1,75 m, 17 ans) s'est formé au Pôle France, avec qui il compte déjà deux saisons en Nationale 1. Le talent du Guadeloupéen lui a parallèlement ouvert les portes des sélections tricolores, pour l'EuroBasket U16 de 2025. Coéquipier de Nathan Soliman, il avait également disputé un tournoi NBA avec le phénomène de la JL Bourg, l'an passé. Cela dans des rôles restés discrets.

PROFIL JOUEUR
Yanis Pierrot
Yanis PIERROT
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 17 ans (12/05/2009)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE
PTS
13,8
#26
REB
2,6
#102
PD
2,4
#51

Mais arrivé dans le Périgord à l'été 2026, le jeune meneur s'est rapidement affirmé comme la pièce maîtresse du collectif des Espoirs ELITE du BBD. Malgré un début de campagne difficile sur le plan des résultats pour la formation espoir, Yanis Pierrot réalise des prestations remarquables, du haut de ses 13,8 points, 2,6 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne. Il a d'ailleurs déjà signé deux pics au scoring : 22 points, face à Roanne et Bourg-en-Bresse.

Sa première apparition sous le maillot professionnel récompense en quelque sorte son travail quotidien. Alors que les dirigeants boulazacois s'activent pour dénicher le pigiste médical capable de pallier les quatre semaines d'arrêt minimum de Patrick Beverley, Yanis Pierrot a prouvé qu'il pouvait rendre de fiers service dans la rotation d'Alexandre Ménard.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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