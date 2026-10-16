Saragosse annonce vouloir s'opposer au transfert en NBA du rookie du Thunder

Le dossier Aday Mara refait surface en Espagne. Ce vendredi, Saragosse a fait savoir qu'il s'opposerait à la délivrance du transfert international du pivot d'Oklahoma City, si une telle demande venait à lui être adressée. Le club aragonais estime que le joueur reste lié à lui pour la saison 2026-2027, et ce malgré son départ aux États-Unis en 2023. Cette prise de position n'équivaut cependant pas à une décision des instances : rien, à ce stade, n'empêche le pivot de faire ses débuts en NBA.

OKC Thunder rookie center Aday Mara could be blocked from playing for the team this season 😳, per @BasketNews_com



“Basket Zaragoza have publicly challenged Aday Mara's move to the Oklahoma City Thunder, insisting that the rookie center remains under contract with the Spanish… pic.twitter.com/zlXGlGFwTt — NBACentral (@TheDunkCentral) 16 octobre 2026

Saragosse revendique toujours un contrat avec Aday Mara

Le club espagnol le reconnaît lui-même : à la date de son communiqué, aucune demande de transfert international ne lui était parvenue. Son opposition est donc formulée par anticipation, comme une manière de prendre date. Saragosse entend faire valoir un contrat qu'il juge toujours en vigueur avant que le moindre transfert ne puisse être accordé.

Saragosse affirme l'avoir déjà signifiée, au lendemain de la Draft 2026, à la Fédération espagnole de basketball (FEB), à la FIBA, à la NBA et au Thunder, puis l'avoir réitérée auprès des organismes compétents. Le communiqué de ce vendredi s'inscrit ainsi dans le prolongement de revendications que toutes les parties concernées connaissaient déjà.

PROFIL JOUEUR Aday MARA Poste(s): Pivot Taille: 221 cm Âge: 21 ans (07/04/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 13,4 #59 REB 7,6 #21 PD 2,8 #123

Un différend né du départ pour UCLA en 2023

Pour remonter à la source du conflit, il faut revenir à l'été 2023 et au départ d'Aday Mara pour UCLA. Saragosse avait alors contesté la volonté du joueur de rompre unilatéralement son contrat. Dans son nouveau communiqué, le club rappelle avoir porté la défense de ses droits devant les tribunaux.

Reste à comprendre pourquoi la question du transfert international ressurgit maintenant, et pas trois ans plus tôt. Saragosse distingue pour cela le passage par la NCAA de l'arrivée en NBA : selon son argumentaire, la réglementation FIBA n'exigeait pas ce document pour rejoindre le championnat universitaire américain. L'absence de transfert lors du départ pour UCLA ne signifiait donc pas, aux yeux du club, que le contrat avait pris fin. La NBA est elle en lien avec la FIBA, contrairement à la NCAA.

Une opposition annoncée, pas une interdiction de jouer

Le communiqué expose la position de Saragosse, sans établir à lui seul la validité actuelle d'un contrat que le joueur conteste. Il ne fait état ni d'un refus de transfert prononcé par les instances, ni d'une quelconque interdiction de jouer avec Oklahoma City. Les conséquences sportives de cette démarche restent donc, à ce jour, hypothétiques.