Au bout de l'effort, les Chartraines enchaînent en EuroCup ! Après leur succès inaugural dans le tableau de saison régulière — elles ont aussi joué deux matchs de qualification, ndlr. — les joueuses de Julien Pincemin ont réalisé un gros coup : accrocher la prolongation et y faire tomber l'Avenida, équipe de référence espagnole !

Un peu plus tard, Lattes Montpellier a surmonté les mauvaises nouvelles du début de semaine, en validant un succès solide sur le parquet des Grecques de Panserraikos. Un succès à attribuer en grande partie à Sarah Cissé, particulièrement inspirée au scoring.

Chartres fait chavirer Le Colisée au bout du suspense

Dans leur Colisée, les Chartraines ont pourtant vu le match leur échapper pendant de longues minutes. Largement menées et comptant encore 11 points de retard à moins de deux minutes de la fin du temps réglementaire (77-88), les joueuses de Julien Pincemin n'ont néanmoins jamais abdiqué.

Poussées par leur public, les coéquipières d'une Coralie Chabrier taille patronne sont allées arracher la prolongation (92-92). Puis, c'est Assitan Koné qui a délivré les siennes, dans la peinture, pour faire tomber le géant espagnol en 45 minutes (102-101).

Sur le plan individuel, Coralie Chabrier sort nettement du lot du haut de ses 17 points à 6/7 aux tirs, 9 passes décisives et 3 interceptions pour 27 d'évaluation. Elle a trouvé en Javyn Nicholson un relai monumental dans la raquette, l'Américaine signant un double-double costaud (22 points, 10 rebonds).

Coralie Chabrier (Chartres Féminin) - Javyn Nicholson (Chartres Féminin) Comparaison statistique entre deux joueurs Coralie Chabrier Javyn Nicholson PTS 17 22 REB 1 10 PD 9 1 IN 3 0 CO 0 1

Ce deuxième succès consécutif en saison régulière européenne permet à Chartres de garder la tête de son groupe, tout en emmagasinant une confiance précieuse. Car si le soleil est au beau fixe en EuroCup, les temps sont plus difficiles sur le front de La Boulangère Wonderligue...

Lattes Montpellier surmonte les coups durs en Grèce

Du côté du BLMA, le contexte était d'entrée plus sensible, avant de défier Panserraikos. Privées pour la toute première fois de leur capitaine Romane Berniès, gravement blessé dimanche dernier et écartée des parquets pour l'ensemble de la saison, les Gazelles devaient relever la tête après la claque reçue chez les Flammes Carolo.

La réaction héraultaise a été immédiate et nette. Les joueuses du BLMA ont pris les commandes d'entrée chez les Grecques, sur les bases d'un premier quart-temps à sens unique (27-12). Comptant jusqu'à 33 points d'avance à la fin du troisième acte (79-46), le BLMA a pu s'offrir une décompression totale dans le quatrième quart-temps, alors que le travail était déjà bel et bien accompli (96-77).

Une fois encore, la jeunesse lattoise a crevé l'écran : étincelante d'efficacité, Sarah Cissé a sous les cercles (27 points et 13 rebonds pour 34 d'évaluation). À ses côtés, Stella Johnson a distillé le jeu avec brio (18 points et 14 passes décisives), bien épaulée par l'apport précieux de Laura Zolper sur les lignes arrières.

Une victoire collective convaincante qui permet aux Héraultaises de reprendre immédiatement de l'allant après la défaite et les tristes nouvelles du week-end.