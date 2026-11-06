Sarah Cissé se distingue encore : la pépite française élue dans le meilleur cinq d'octobre en EuroCup !

Les mois se suivent, et confirment un à un l'installation de Sarah Cissé au tout premier plan des compétitions auxquelles elle prend part.

Après un été doré chez les U20, la Montpelliéraine est repartie, comme l'an passé sur des bases très solides en EuroCup. La MVP du mois d'octobre 2025 a cette fois-ci été distinguée d'une place dans le meilleur cinq du mois d'octobre 2026, aux côtés notamment de l'ancienne landernéenne Cornelia Fondren.

Régularité salvatrice pour un BLMA éprouvé par les coups durs

En ce début de campagne européenne, Sarah Cissé a, à seulement 19 ans, été un roc pour Lattes-Montpellier. Car le club héraultais doit se relever d'une nouvelle tragique : la blessure de sa capitaine Romane Berniès, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et écartée des parquets pour l'ensemble de la saison.

PROFIL JOUEUR Sarah CISSÉ Poste(s): Pivot Taille: 188 cm Âge: 19 ans (26/01/2007) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroCup Féminine PTS 18,8 #12 REB 8,5 #28 PD 1,5 #256

Dans ce contexte délicat, Sarah Cissé tient la barre avec une maturité toujours aussi déroutante. Sur quatre rencontres d'EuroCup en octobre, la jeune Héraultaise frôle le double-double de moyenne : 19,3 points à 62% de réussite aux tirs, 9,7 rebonds, 1,5 passe décisive et 2 contres, en 26 minutes. Une domination continentale confirmée par une évaluation maximisée : 25.

Une distinction de plus dans une ascension constante

Déjà élue MVP du mois d'octobre en EuroCup la saison dernière, lorsqu'elle n'avait que 18 ans, Sarah Cissé ne cesse de gravir les échelons.

L'été passé encore, elle a été le pilier du triplé historique réalisé par la génération 2006-2007 des Bleuettes à l'EuroBasket - sacrées en U16 en 2022, U18 en 2024 et U20 en 2026. Dominante dans sa catégorie d'âge, elle avait naturellement décroché le trophée de MVP de l'Euro U20.

Dans la foulée, l'intérieure a démarré la saison de La Boulangère Wonderligue en trombe, s'adjugeant le titre de MVP de la première journée grâce à une prestation XXL face à Charnay (26 points à 11/19 aux tirs et 26 d'évaluation).

Son ascension n'échappe pas non plus aux radars de l'équipe de France A, désormais. Après avoir participé à la préparation de la Coupe du Monde senior, l'intérieure du BLMA a été convoquée dans la liste des 14 Bleues retenues pour la fenêtre de qualifications à l'EuroBasket 2027 en novembre. L'avenir se conjugue au présent, avec Sarah Cissé.