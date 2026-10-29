Outre la nouvelle belle performance de Victor Wembanyama, les deux Français des Wizards ont également dépassé les 15 points, sans parvenir à éviter une nouvelle défaite à Cleveland. Autrement, Zaccharie Risacher s'est distingué.

Sarr et Coulibaly efficaces malgré la défaite des Wizards

Washington a laissé échapper une rencontre pourtant bien engagée à Cleveland. Devant à la pause (69-59) pour les débuts d'A.J. Dybantsa (19 points à 8/12 aux tirs), les Wizards ont finalement cédé face aux Cavs (111-121).

Alexandre Sarr a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 18 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre en 26 minutes. À ses côtés, Bilal Coulibaly a ajouté 17 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 27 minutes.

Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards) Comparaison statistique entre deux joueurs Bilal Coulibaly Alexandre Sarr PTS 17 18 REB 2 4 PD 0 2 IN 2 4 CO 2 1

Les deux Français ont ainsi pesé des deux côtés du terrain, sans pouvoir empêcher le retour de Cleveland, porté par un Mobley à 24 points.

Alex et Bilal cette nuit face aux Cavs !



🧙‍♂️ Alex Sarr : 18 PTS, 4 REB, 2AST, 4 INT

🧙‍♂️ Bilal Coulibaly : 17 PTS, 2 REB, 2 INT, 2 BLK pic.twitter.com/ZyrRLSay3U — NBA France (@NBAFRANCE) 29 octobre 2026

Zaccharie Risacher et les Mavs stoppent OKC

A 4 victoires en 4 matches mais miné par les blessures, Oklahoma City a signé son premier revers de la saison sur le parquet de Dallas (120-96). Il faut dire que Zaccharie Risacher et les siens ont attendu le champion 2025. Leader de la second unit, l'ailier des Bleus a connu un très bon passage en deuxième mi-temps - avec notamment une interception et un contre sur Shai Gilgeous-Alexander - pour aider les siens à faire l'écart.

Tout juste prolongé, il termine avec 13 points à 5/6 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 29 minutes lors de cette victoire de référence.

🇫🇷 Zaccharie Risacher et les @DallasMavs tombeurs du Thunder !



13 points, 6 rebonds

1 ast, 1 int, 1 blk



Une victoire 96-120 pic.twitter.com/0D3PJEXOb3 — NBA France (@NBAFRANCE) 29 octobre 2026

Joan Beringer convaincant, Rudy Gobert en difficulté

À Minnesota, les Timberwolves ont été battus par Golden State (114-119), malgré leur retour dans le dernier quart-temps. Stephen Curry a pris feu, inscrivant 44 points pour les Warriors !

Joan Beringer a profité de ses 20 minutes pour compiler 7 points à 3/3 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre. Le jeune intérieur a notamment apporté une présence appréciable au rebond.

À l'inverse, Rudy Gobert a connu une soirée compliquée au poste 5. Après sa sortie à 0/9 contre Cleveland (mais 20 rebonds), le Picard a cumulé 1 point à 0/4 aux tirs, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 20 minutes. Une production inhabituelle pour le pivot français, orphelin d'Anthony Edwards. Il tentera de se reprendre face à Victor Wembanyama.

Joan Beringer help defense verticality + block pic.twitter.com/66mkpjw2Tq — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 29 octobre 2026

Diabaté proche du double-double, des minutes pour les jeunes Français

Titulaire avec Charlotte, Moussa Diabaté a compilé 9 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 35 minutes lors de la défaite des Hornets à Detroit (89-97). Son coéquipier Tidjane Salaün a inscrit 2 points et capté 2 rebonds en 12 minutes. Charlotte compte 3 victoires et 2 défaites.

À Milwaukee (1-4), Ousmane Dieng a terminé avec 4 points et 1 interception en 13 minutes, lors de la lourde défaite des Bucks contre Houston (100-132).

Enfin, Noa Essengue a bénéficié de 10 minutes avec Chicago, inscrivant 3 points et délivrant 1 passe décisive. Les Bulls se sont inclinés face aux New York Knicks (127-133), qui signent leur deuxième victoire de suite après leur 0-3 initial. Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ne sont pas entrés en jeu.