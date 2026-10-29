Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Sarr et Coulibaly se distinguent, Risacher et Beringer se font remarquer !

Outre la grosse performance de Victor Wembanyama ce mercredi, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se sont également distingués avec Washington, tandis que Joan Beringer a été intéressant malgré la défaite de Minnesota. Zaccharie Risacher a été lui très utile dans la victoire de Dallas contre OKC.
|
Résumé
Écouter
Sarr et Coulibaly se distinguent, Risacher et Beringer se font remarquer !
Bilal Coulibaly dans son duel avec Donovan Mitchell.
Crédit photo : David Richard-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Outre la nouvelle belle performance de Victor Wembanyama, les deux Français des Wizards ont également dépassé les 15 points, sans parvenir à éviter une nouvelle défaite à Cleveland. Autrement, Zaccharie Risacher s'est distingué.

LIRE AUSSI

Sarr et Coulibaly efficaces malgré la défaite des Wizards

Washington a laissé échapper une rencontre pourtant bien engagée à Cleveland. Devant à la pause (69-59) pour les débuts d'A.J. Dybantsa (19 points à 8/12 aux tirs), les Wizards ont finalement cédé face aux Cavs (111-121).

Alexandre Sarr a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 18 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre en 26 minutes. À ses côtés, Bilal Coulibaly a ajouté 17 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 27 minutes.

Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Bilal CoulibalyAlexandre Sarr
PTS1718
REB24
PD02
IN24
CO21

Les deux Français ont ainsi pesé des deux côtés du terrain, sans pouvoir empêcher le retour de Cleveland, porté par un Mobley à 24 points.

Zaccharie Risacher et les Mavs stoppent OKC

A 4 victoires en 4 matches mais miné par les blessures, Oklahoma City a signé son premier revers de la saison sur le parquet de Dallas (120-96). Il faut dire que Zaccharie Risacher et les siens ont attendu le champion 2025. Leader de la second unit, l'ailier des Bleus a connu un très bon passage en deuxième mi-temps - avec notamment une interception et un contre sur Shai Gilgeous-Alexander - pour aider les siens à faire l'écart.

Tout juste prolongé, il termine avec 13 points à 5/6 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 29 minutes lors de cette victoire de référence.

Joan Beringer convaincant, Rudy Gobert en difficulté

À Minnesota, les Timberwolves ont été battus par Golden State (114-119), malgré leur retour dans le dernier quart-temps. Stephen Curry a pris feu, inscrivant 44 points pour les Warriors !

Joan Beringer a profité de ses 20 minutes pour compiler 7 points à 3/3 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre. Le jeune intérieur a notamment apporté une présence appréciable au rebond.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
7
PTS
9
REB
2
PDE
Logo NBA
MIN
114 119
GSW

À l'inverse, Rudy Gobert a connu une soirée compliquée au poste 5. Après sa sortie à 0/9 contre Cleveland (mais 20 rebonds), le Picard a cumulé 1 point à 0/4 aux tirs, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 20 minutes. Une production inhabituelle pour le pivot français, orphelin d'Anthony Edwards. Il tentera de se reprendre face à Victor Wembanyama.

Diabaté proche du double-double, des minutes pour les jeunes Français

Titulaire avec Charlotte, Moussa Diabaté a compilé 9 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 35 minutes lors de la défaite des Hornets à Detroit (89-97). Son coéquipier Tidjane Salaün a inscrit 2 points et capté 2 rebonds en 12 minutes. Charlotte compte 3 victoires et 2 défaites.

À Milwaukee (1-4), Ousmane Dieng a terminé avec 4 points et 1 interception en 13 minutes, lors de la lourde défaite des Bucks contre Houston (100-132).

Enfin, Noa Essengue a bénéficié de 10 minutes avec Chicago, inscrivant 3 points et délivrant 1 passe décisive. Les Bulls se sont inclinés face aux New York Knicks (127-133), qui signent leur deuxième victoire de suite après leur 0-3 initial. Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ne sont pas entrés en jeu.

NBA — joueurs à l'étranger

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Suivez BeBasket NBA

NBA
NBA
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit