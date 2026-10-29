Sarr et Coulibaly se distinguent, Risacher et Beringer se font remarquer !
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Outre la nouvelle belle performance de Victor Wembanyama, les deux Français des Wizards ont également dépassé les 15 points, sans parvenir à éviter une nouvelle défaite à Cleveland. Autrement, Zaccharie Risacher s'est distingué.
Sarr et Coulibaly efficaces malgré la défaite des Wizards
Washington a laissé échapper une rencontre pourtant bien engagée à Cleveland. Devant à la pause (69-59) pour les débuts d'A.J. Dybantsa (19 points à 8/12 aux tirs), les Wizards ont finalement cédé face aux Cavs (111-121).
Alexandre Sarr a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 18 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre en 26 minutes. À ses côtés, Bilal Coulibaly a ajouté 17 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 27 minutes.
Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards)
|Bilal Coulibaly
|Alexandre Sarr
|PTS
|17
|18
|REB
|2
|4
|PD
|0
|2
|IN
|2
|4
|CO
|2
|1
Les deux Français ont ainsi pesé des deux côtés du terrain, sans pouvoir empêcher le retour de Cleveland, porté par un Mobley à 24 points.
Zaccharie Risacher et les Mavs stoppent OKC
A 4 victoires en 4 matches mais miné par les blessures, Oklahoma City a signé son premier revers de la saison sur le parquet de Dallas (120-96). Il faut dire que Zaccharie Risacher et les siens ont attendu le champion 2025. Leader de la second unit, l'ailier des Bleus a connu un très bon passage en deuxième mi-temps - avec notamment une interception et un contre sur Shai Gilgeous-Alexander - pour aider les siens à faire l'écart.
Tout juste prolongé, il termine avec 13 points à 5/6 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 29 minutes lors de cette victoire de référence.
Joan Beringer convaincant, Rudy Gobert en difficulté
À Minnesota, les Timberwolves ont été battus par Golden State (114-119), malgré leur retour dans le dernier quart-temps. Stephen Curry a pris feu, inscrivant 44 points pour les Warriors !
Joan Beringer a profité de ses 20 minutes pour compiler 7 points à 3/3 aux tirs, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre. Le jeune intérieur a notamment apporté une présence appréciable au rebond.
À l'inverse, Rudy Gobert a connu une soirée compliquée au poste 5. Après sa sortie à 0/9 contre Cleveland (mais 20 rebonds), le Picard a cumulé 1 point à 0/4 aux tirs, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 20 minutes. Une production inhabituelle pour le pivot français, orphelin d'Anthony Edwards. Il tentera de se reprendre face à Victor Wembanyama.
Diabaté proche du double-double, des minutes pour les jeunes Français
Titulaire avec Charlotte, Moussa Diabaté a compilé 9 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 35 minutes lors de la défaite des Hornets à Detroit (89-97). Son coéquipier Tidjane Salaün a inscrit 2 points et capté 2 rebonds en 12 minutes. Charlotte compte 3 victoires et 2 défaites.
À Milwaukee (1-4), Ousmane Dieng a terminé avec 4 points et 1 interception en 13 minutes, lors de la lourde défaite des Bucks contre Houston (100-132).
Enfin, Noa Essengue a bénéficié de 10 minutes avec Chicago, inscrivant 3 points et délivrant 1 passe décisive. Les Bulls se sont inclinés face aux New York Knicks (127-133), qui signent leur deuxième victoire de suite après leur 0-3 initial. Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ne sont pas entrés en jeu.