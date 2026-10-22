Scandale dans le basket grec : le président de la Fédération arrêté, une arbitre d'EuroLeague impliquée

Le basket grec traverse une crise judiciaire majeure. Ce jeudi 22 octobre 2026, six personnes arrêtées dans une enquête sur des soupçons de corruption et de manipulation de matchs doivent être entendues par la justice. Parmi elles figure Vangelis Liolios, président de la Fédération grecque de basketball (EOK), ainsi que trois arbitres toujours en activité et deux autres personnes.

Selon les informations publiées par les médias grecs LiFO et iefimerida, les enquêteurs examinent environ 50 rencontres disputées entre 2016 et 2026. Les soupçons concernent plusieurs niveaux de compétition, du championnat professionnel aux tournois de jeunes et aux rencontres scolaires. Des sommes importantes en espèces ont également été découvertes au cours des perquisitions.

Le président du basket grec au cœur de l'enquête

Vangelis Liolios fait partie des six personnes visées par les mandats d'arrêt délivrés à la suite des investigations du procureur chargé des affaires sportives. Ancien propriétaire du Promitheas Patras, il avait été réélu à la présidence de la Fédération grecque face à Panagiotis Fassoulas, ancien international grec.

L'enquête aurait débuté en août 2026, après plusieurs signalements concernant le fonctionnement de la Fédération et de l'arbitrage. Le club de Maroussi avait notamment déposé une plainte en avril, entraînant une transmission du dossier au parquet sportif.

Les accusations portent, selon les personnes concernées, sur des faits présumés de corruption active et passive dans le but d'influencer le déroulement ou le résultat de rencontres.

Les enquêteurs disposent notamment de messages, de documents et de témoignages. Deux personnes ayant reconnu leur participation à des pratiques de corruption auraient collaboré avec les autorités judiciaires, permettant d'enrichir le dossier. Selon iefimerida, elles n'ont pas été poursuivies en raison de leur coopération.

Près de 50 matchs suspects, jusque dans les compétitions scolaires

L'une des particularités de cette affaire réside dans la diversité des rencontres concernées. Si des matchs du plus haut niveau grec sont examinés, une partie importante des soupçons porte sur des compétitions de jeunes et des tournois scolaires.

En Grèce, certains résultats sportifs peuvent contribuer à l'obtention d'avantages dans les procédures d'admission universitaire. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si des rencontres ont été manipulées pour favoriser certaines équipes ou certains participants.

L'affaire dépasse également les frontières grecques. Une rencontre disputée dans un pays des Balkans figure parmi les matchs examinés. Selon iefimerida, une équipe locale avait accusé des arbitres grecs d'avoir tenté de les corrompre avant un match de playoffs. La FIBA aurait ensuite sanctionné les officiels concernés.

Plus de 800 000 euros en espèces découverts chez un arbitre

Les perquisitions ont permis aux enquêteurs de découvrir des sommes considérables.

Selon les informations de LiFO, plus de 800 000 euros en espèces ont été retrouvés au domicile de l'une des personnes arrêtées. iefimerida précise qu'il s'agit d'un arbitre. Cette somme serait sans rapport avec ses revenus habituels, ce qui suscite des interrogations sur son origine. Une autre perquisition aurait permis de retrouver 10 000 euros au domicile d'un second suspect.

Ces découvertes constituent des éléments examinés par les enquêteurs, mais ne permettent pas, à elles seules, d'établir la provenance des fonds ni une éventuelle participation à des manipulations de rencontres.

Une arbitre d'EuroLeague arrêtée à son retour d'un match d'EuroCup

L'affaire a également des répercussions sur l'EuroLeague, puisque plusieurs arbitres ayant officié dans la principale compétition européenne figurent parmi les personnes mises en cause. La plus connue est Vasiliki Tsaroucha, seule arbitre d'EuroLeague encore en activité parmi les noms cités dans cette enquête.

L'officielle grecque a été arrêtée mercredi 21 octobre à l'aéroport d'Athènes, à son retour de Turquie. La veille, elle avait dirigé la rencontre d'EuroCup entre le Türk Telekom Ankara et Siauliai, en qualité d'arbitre principale. Elle avait également arbitré récemment une rencontre d'EuroLeague entre l'Anadolu Efes Istanbul et le Real Madrid.

Quelques heures après son arrestation, l'EuroLeague Basketball a annoncé sa suspension immédiate de toutes les compétitions qu'elle organise, notamment l'EuroLeague et l'EuroCup.

« L'arbitre Vasiliki Tsaroucha est suspendue de ses fonctions dans toutes les compétitions de l'EuroLeague Basketball jusqu'à la conclusion de l'enquête des autorités locales et de l'examen interne de l'EuroLeague Basketball », a indiqué l'organisateur dans un communiqué publié mercredi soir.

Cette décision intervient alors que les investigations judiciaires sont toujours en cours. Aucune responsabilité pénale n'a été établie à ce stade.

Trois anciens arbitres d'EuroLeague également cités dans l'enquête

Vasiliki Tsaroucha n'est pas la seule personnalité de l'arbitrage européen concernée. Trois anciens arbitres ayant officié en EuroLeague apparaissent également dans le dossier.

Ilias Koromilas, ancien arbitre international, a rejoint l'administration de l'arbitrage grec après avoir terminé sa carrière sur les parquets. Petros Papapetrou, qui a longtemps officié au plus haut niveau européen, a récemment mis un terme à sa carrière d'arbitre. Enfin, Anastasios Piloidis, lui aussi ancien arbitre d'EuroLeague, siège désormais à la Commission centrale d'arbitrage de la Fédération grecque (KED).

Les quatre officiels ont arbitré en EuroLeague à différentes périodes comprises entre 2018 et 2026, une période qui recoupe celle examinée par les enquêteurs.

L'implication présumée de personnalités ayant exercé au plus haut niveau européen donne une dimension supplémentaire à cette affaire. Pour autant, aucun élément rendu public ne permet, à ce stade, d'affirmer que des rencontres d'EuroLeague ou d'EuroCup ont été truquées. Les investigations portent principalement sur des compétitions grecques.