Scandale des matchs truqués en Grèce : Patrick Beverley accuse une arbitre… mais se serait trompé

L'affaire des matchs présumés truqués dans le basketball grec continue de faire réagir. Parmi les joueurs qui se sont exprimés figure Patrick Beverley, l'ancien meneur NBA passé par l'Olympiakos et le PAOK Salonique, désormais à Boulazac. Mercredi 21 octobre, l'Américain a publiquement mis en cause Vasiliki Tsaroucha, une arbitre d'EuroLeague arrêtée dans le cadre de l'enquête. Problème : selon le média grec Gazzetta, celle-ci n'a arbitré aucun de ses matches en 2026.

Patrick Beverley met en cause une arbitre d'EuroLeague

Tout est parti de l'arrestation de Vasiliki Tsaroucha, mercredi 21 octobre, dans une enquête judiciaire portant sur des soupçons de corruption et de manipulation de rencontres en Grèce. L'arbitre internationale, qui officiait encore récemment en EuroLeague et en EuroCup, fait partie des six personnes interpellées, aux côtés notamment du président de la Fédération grecque, Vangelis Liolios.

En découvrant cette information, Patrick Beverley a réagi sur les réseaux sociaux. L'ancien joueur NBA, qui connaît le championnat grec pour avoir porté les couleurs de l'Olympiakos puis du PAOK Salonique, a écrit :

« Elle a arbitré mon match contre le Panathinaikos, je le savais. Quelle honte. »

Une déclaration qui suggère que Beverley avait conservé un mauvais souvenir de l'arbitrage d'une rencontre face au club athénien. Mais sa réaction a rapidement été contredite par les informations publiées en Grèce.

Les quatre matchs de Patrick Beverley ne correspondent pas

Le média grec Gazzetta s'est penché sur les rencontres disputées par Patrick Beverley contre le Panathinaikos sous le maillot du PAOK en 2026. Au total, quatre confrontations ont été recensées, dont deux en playoffs.

Or, Vasiliki Tsaroucha ne figure dans aucun des quatuors de noms relevés sur les feuilles d'arbitrage, chaque rencontre ayant été dirigée par trois officiels.

18 janvier 2026 : PAOK – Panathinaikos (69-74), arbitré par Poursanidis, Tsimpouris et Bakalis.

18 février 2026 : Panathinaikos – PAOK (101-71), arbitré par Poursanidis, Tsimpouris et Bakalis.

28 mai 2026 : Panathinaikos – PAOK (114-102, après prolongation), arbitré par Symeonidis, Pitsilkas et Chatzimpalidis.

30 mai 2026 : PAOK – Panathinaikos (94-102), arbitré par Poursanidis, Tiganis et Skandalakis.

Aucune trace de l'arbitre mise en cause par Beverley dans ces quatre rencontres. Le média grec précise également que Vasiliki Tsaroucha a commencé à arbitrer dans l'élite nationale en 2013, soit après le premier passage de l'Américain à l'Olympiakos, lors de la saison 2009-2010.

L'actuel joueur de Boulazac semble donc avoir confondu plusieurs arbitres ou plusieurs rencontres. Sa déclaration ne permet, en tout cas, d'établir aucun lien entre Vasiliki Tsaroucha et les matchs qu'il évoque contre le Panathinaikos.

Patrick Beverley sous les couleurs du PAOK Salonique la saison passée (photo : FIBA)

Une cinquantaine de matchs examinés dans l'enquête grecque

Cette sortie intervient alors que le basketball grec est confronté à une importante enquête judiciaire. Six personnes ont été arrêtées, dont Vangelis Liolios, président de la Fédération grecque, et plusieurs personnalités de l'arbitrage.

Les enquêteurs étudient environ 50 rencontres disputées entre 2016 et 2026, à différents niveaux de compétition. Les investigations concernent notamment des soupçons de corruption et de manipulation de matchs.

Selon le quotidien grec Kathimerini, plus de 920 000 euros en espèces ont été saisis lors de perquisitions aux domiciles de deux suspects. L'origine de ces sommes doit encore être établie par la justice.

De son côté, EuroLeague Basketball a suspendu Vasiliki Tsaroucha de ses compétitions dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire et de son propre examen interne.

Les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence. Aucun élément rendu public ne permet actuellement d'affirmer que les rencontres disputées par Patrick Beverley face au Panathinaikos ont fait l'objet de manipulations.