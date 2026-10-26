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Semaine royale pour T.J. Shorts, qui améliore un record vieux de 27 ans !

LIGA - Elu MVP de la 7e journée d'EuroLeague après son retour à Paris, T.J. Shorts a prolongé sa folle dynamique européenne en championnat. Le meneur s'est offert un record de propreté, qui tenait debout depuis… le siècle dernier !
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Résumé
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Semaine royale pour T.J. Shorts, qui améliore un record vieux de 27 ans !
T.J. Shorts rentre déjà dans les livres d'histoire de la Liga
Crédit photo : Miguel Ángel Polo - ACB Photo
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Rayonnant match après match, T.J. Shorts confirme qu'il a retrouvé une place au soleil, sous le maillot de Valence. Alors que son coéquipier Neal Sako signait son premier double-double de la saison, au terme d'une semaine riche pour les Espagnols, le meneur américano-macédonien a quant à lui profité du duel avec Baskonia pour briser un record.

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Clinique et altruiste depuis son arrivée en Espagne, T.J. Shorts a ainsi effacé une marque datant... de 1999 !

Patron complet face à Baskonia

Dimanche 25 octobre, Valence s'est imposé 84-75 face à Baskonia, dans une rencontre comptant pour la 5e journée de Liga Endesa. Une fois encore, T.J. Shorts a été un chef d'orchestre incontournable pour le collectif taronja.

T.j. SHORTS
T.j. SHORTS
18
PTS
5
REB
4
PDE
Logo Liga Endesa
VAL
84 75
BAS

En seulement 23 minutes sur le parquet, le meneur a compilé 18 points (à 8/12 aux tirs), 5 rebonds, 4 passes décisives et aucun ballon perdu, pour une évaluation de 23. Si son efficacité au tir reste bien redoutable, c'est sa maîtrise et sa propreté balle en main qui font sensation au terme de ce match.

Servant parfaitement l'ancien de l'ASVEL Dylan Osetkowski derrière l'arc, T.J. Shorts a ainsi offert sa 21e passe décisive consécutive sans concéder le moindre ballon perdu en Liga Endesa. Il dépasse ainsi Toñín Llorente, qui avait établi le précédent record avec 20 passes sans perte de balle en tout début de saison 1999-2000.

Mieux encore, les débuts espagnols de Shorts sont tout simplement inédits. L'ancien Parisien a franchi la barre des 100 minutes de jeu en Liga sans ballon perdu, avec 21 passes décisives, mais aussi 79 points au compteur. Alhambiqué certes, mais aucun rookie du championnat espagnol n'avait additionné les marques statistiques à ce point.

Couronné à Paris et MVP d'EuroLeague : l'apothéose d'une semaine de rêve

Avec là encore une victoire au bout, cette reconnaissance en championnat vient parachever une semaine exceptionnelle pour le meneur. Vendredi 23 octobre, 486 jours après avoir quitté l'Adidas Arena sur un titre de champion de France, T.J. Shorts effectuait son grand retour dans sa « seconde maison » parisienne.

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Dans la peau de « l'ennemi » d'un soir, il y a livré un récital d'efficacité face au Paris Basketball. Shorts avait alors enregistré 25 points (à 9/14 aux tirs), 9 passes décisives, 4 rebonds et 33 d'évaluation, en 24 minutes chrono.

Accueilli par des chants « MVP » de la part du public de la Porte de La Chapelle, il a ensuite été distingué par l'organisation européenne elle-même, avec le titre de co-MVP de la 7e journée d'EuroLeague (aux côtés de Zach LeDay). Après une expérience très contrastée au Panathinaïkos la saison passée, T.J. Shorts retrouve son sourire, et toute sa splendeur.

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Neal Sako
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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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