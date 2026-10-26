Semaine royale pour T.J. Shorts, qui améliore un record vieux de 27 ans !

Rayonnant match après match, T.J. Shorts confirme qu'il a retrouvé une place au soleil, sous le maillot de Valence. Alors que son coéquipier Neal Sako signait son premier double-double de la saison, au terme d'une semaine riche pour les Espagnols, le meneur américano-macédonien a quant à lui profité du duel avec Baskonia pour briser un record.

Clinique et altruiste depuis son arrivée en Espagne, T.J. Shorts a ainsi effacé une marque datant... de 1999 !

Patron complet face à Baskonia

Dimanche 25 octobre, Valence s'est imposé 84-75 face à Baskonia, dans une rencontre comptant pour la 5e journée de Liga Endesa. Une fois encore, T.J. Shorts a été un chef d'orchestre incontournable pour le collectif taronja.

En seulement 23 minutes sur le parquet, le meneur a compilé 18 points (à 8/12 aux tirs), 5 rebonds, 4 passes décisives et aucun ballon perdu, pour une évaluation de 23. Si son efficacité au tir reste bien redoutable, c'est sa maîtrise et sa propreté balle en main qui font sensation au terme de ce match.

Servant parfaitement l'ancien de l'ASVEL Dylan Osetkowski derrière l'arc, T.J. Shorts a ainsi offert sa 21e passe décisive consécutive sans concéder le moindre ballon perdu en Liga Endesa. Il dépasse ainsi Toñín Llorente, qui avait établi le précédent record avec 20 passes sans perte de balle en tout début de saison 1999-2000.

21 assistències i rècord per a TJ! 🧡



Amb esta assistència,@TjShorts5 aconseguix el rècord d'assistències consecutives sense fer una pèrdua de la història de la #LigaEndesa @acbcom superant un registre de Toñín Llorente que data de la temporada 1999/00 https://t.co/sxOLhxlu9D — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 25 octobre 2026

Mieux encore, les débuts espagnols de Shorts sont tout simplement inédits. L'ancien Parisien a franchi la barre des 100 minutes de jeu en Liga sans ballon perdu, avec 21 passes décisives, mais aussi 79 points au compteur. Alhambiqué certes, mais aucun rookie du championnat espagnol n'avait additionné les marques statistiques à ce point.

Couronné à Paris et MVP d'EuroLeague : l'apothéose d'une semaine de rêve

Avec là encore une victoire au bout, cette reconnaissance en championnat vient parachever une semaine exceptionnelle pour le meneur. Vendredi 23 octobre, 486 jours après avoir quitté l'Adidas Arena sur un titre de champion de France, T.J. Shorts effectuait son grand retour dans sa « seconde maison » parisienne.

Dans la peau de « l'ennemi » d'un soir, il y a livré un récital d'efficacité face au Paris Basketball. Shorts avait alors enregistré 25 points (à 9/14 aux tirs), 9 passes décisives, 4 rebonds et 33 d'évaluation, en 24 minutes chrono.

Accueilli par des chants « MVP » de la part du public de la Porte de La Chapelle, il a ensuite été distingué par l'organisation européenne elle-même, avec le titre de co-MVP de la 7e journée d'EuroLeague (aux côtés de Zach LeDay). Après une expérience très contrastée au Panathinaïkos la saison passée, T.J. Shorts retrouve son sourire, et toute sa splendeur.