Le champion en titre n'est plus invaincu cette saison. Une semaine après s'être de nouveau offert son vice-champion berruyer, Basket Landes a cédé dans l'ultime seconde de son match à Toulouse, avant-dernier de Boulangère Wonderligue et jusqu'alors sans victoire cette saison !

Forcément occultés derrière cette sensation, les Flammes Carolo ont néanmoins brillé face à Bourges, tandis que Charnay a fait le nécessaire pour s'imposer chez le promu. On fait le point !

Dominique Toussaint climatise Basket Landes au buzzer (61-60)

C'est déjà l'image de la 7e journée de Boulangère Wonderligue. En déplacement à Toulouse, Basket Landes pensait avoir la mainmise sur un septième succès en championnat, derrière Marie Pardon (16 points, 4 passes, 3 interceptions pour 20 d'évaluation) et Mariama Daramy (12 points).

Mais les Haut-Garonnaises n'ont pas abdiqué. S'appuyant sur Taya Reimer (19 points) et le double-double de Jessica Lindstrom (11 points, 10 rebonds), Toulouse est progressivement revenu sur les talons des tenantes du titre. Jusqu'à compter deux points de rebours à trente secondes du buzzer (58-60).

C'est alors que Dominique Toussaint a fait basculer la fin de match.

Plus d'un mètre derrière la ligne des 3-points au buzzer, la Toulousaine a transpercé les filets pour faire chavirer le Palais des Sports, et renverser le champion (61-60). Difficile d'imaginer meilleure manière pour Toulouse d'enfin débloquer son compteur de victoires cette saison.

Les Flammes Carolo éteignent Bourges (67-55)

Le choc de la journée, était toutefois à Charleville-Mézières, où les Flammes Carolo recevaient Bourges. Prises à la gorges par les Tangos, les Ardennaises ont ensuite verrouillé à double tour l'accès à leur cercle.

La GuinGuette Arena a fait du bruit ce soir 🔥



Un match maîtrisé pour les @FlammesCarolo face à @BourgesBasket qui signent leur quatrième victoire consécutive ! ✅ pic.twitter.com/ytBfQMNEwk — LFB (@basketlfb) 31 octobre 2026

Ces dernières sont devenues à leur tour suffocantes, défensivement surtout. Une base rassurante pour se débrider en attaque, et infliger un 12-0 aux Berruyères, muettes pendant six bonnes minutes.

L'écart s'est envolé ensuite en faveur des locales, derrière une Julie Pospisilova efficace (13 points). Charleville-Mézières s'impose avec autorité (67-55) et signe un succès important pour s'installer dans le tout haut du classement. Bourges de son côté, ne redémarre pas.

Charnay au bout du suspense chez le promu La Tronche Meylan (84-87)

Sur le parquet du promu isérois, Charnay a dû s'employer pour repartir avec la victoire (84-87). Heureusement, les Pinkies ont pu compter sur Binta Dramé, meilleure marqueuse de la rencontre avec 21 points.

En face, La Tronche Meylan s'est bien battu, embarqué par la sortie de banc détonante de Merveille Lokoka (20 points, 26 d'évaluation). Mais l'expérience charnaysienne a fait la différence dans le money-time pour sécuriser ce succès à l'extérieur.