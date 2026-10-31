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Sensation en Wonderligue : Basket Landes tombe au buzzer à Toulouse !

LBWL - Invaincu après six journées, le champion en titre Basket Landes est tombé face à Toulouse, qui débloque son compteur de points ! Sur les autres parquets, Charnay et les Flammes Carolo ont fait le nécessaire pour sortir vainqueurs de cette 7e journée.
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Sensation en Wonderligue : Basket Landes tombe au buzzer à Toulouse !
Dominique Toussaint a fait tomber Basket Landes au buzzer
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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Le champion en titre n'est plus invaincu cette saison. Une semaine après s'être de nouveau offert son vice-champion berruyer, Basket Landes a cédé dans l'ultime seconde de son match à Toulouse, avant-dernier de Boulangère Wonderligue et jusqu'alors sans victoire cette saison !

Forcément occultés derrière cette sensation, les Flammes Carolo ont néanmoins brillé face à Bourges, tandis que Charnay a fait le nécessaire pour s'imposer chez le promu. On fait le point !

Dominique Toussaint climatise Basket Landes au buzzer (61-60)

C'est déjà l'image de la 7e journée de Boulangère Wonderligue. En déplacement à Toulouse, Basket Landes pensait avoir la mainmise sur un septième succès en championnat, derrière Marie Pardon (16 points, 4 passes, 3 interceptions pour 20 d'évaluation) et Mariama Daramy (12 points).

Toulouse M.B. 61 - 60 Basket Landes · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

Toulouse M.B.Basket Landes
PTSTaya Reimer 19Marie Pardon 16
REBJessica Lindstrom 10Murjanatu Musa 12
PDDominique Toussaint 6Marie Pardon 3

Statistiques d'équipe

Toulouse M.B.Basket Landes
TIRS36,8 %36,1 %
3PTS5/134/20
LF14/1712/17
REB3939
RO911

Mais les Haut-Garonnaises n'ont pas abdiqué. S'appuyant sur Taya Reimer (19 points) et le double-double de Jessica Lindstrom (11 points, 10 rebonds), Toulouse est progressivement revenu sur les talons des tenantes du titre. Jusqu'à compter deux points de rebours à trente secondes du buzzer (58-60).

C'est alors que Dominique Toussaint a fait basculer la fin de match.


Plus d'un mètre derrière la ligne des 3-points au buzzer, la Toulousaine a transpercé les filets pour faire chavirer le Palais des Sports, et renverser le champion (61-60). Difficile d'imaginer meilleure manière pour Toulouse d'enfin débloquer son compteur de victoires cette saison.

Les Flammes Carolo éteignent Bourges (67-55)

Le choc de la journée, était toutefois à Charleville-Mézières, où les Flammes Carolo recevaient Bourges. Prises à la gorges par les Tangos, les Ardennaises ont ensuite verrouillé à double tour l'accès à leur cercle.

Ces dernières sont devenues à leur tour suffocantes, défensivement surtout. Une base rassurante pour se débrider en attaque, et infliger un 12-0 aux Berruyères, muettes pendant six bonnes minutes.

L'écart s'est envolé ensuite en faveur des locales, derrière une Julie Pospisilova efficace (13 points). Charleville-Mézières s'impose avec autorité (67-55) et signe un succès important pour s'installer dans le tout haut du classement. Bourges de son côté, ne redémarre pas.

Charnay au bout du suspense chez le promu La Tronche Meylan (84-87)

Sur le parquet du promu isérois, Charnay a dû s'employer pour repartir avec la victoire (84-87). Heureusement, les Pinkies ont pu compter sur Binta Dramé, meilleure marqueuse de la rencontre avec 21 points.

La Tronche Meylan 84 - 87 Charnay · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

La Tronche MeylanCharnay
PTSMerveille Lokoka 20Binta Drame 21
REBAshunae Durant 8Laura Ziegler 12
PDTilise Boisseron 9Laura Ziegler 4

Statistiques d'équipe

La Tronche MeylanCharnay
TIRS45,5 %52,2 %
3PTS6/207/19
LF18/2110/19
REB3534
RO1312

En face, La Tronche Meylan s'est bien battu, embarqué par la sortie de banc détonante de Merveille Lokoka (20 points, 26 d'évaluation). Mais l'expérience charnaysienne a fait la différence dans le money-time pour sécuriser ce succès à l'extérieur.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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