C'est une bonne nouvelle pour l'Orléans Loiret Basket. Comme l'indique nos confrères d'ici Orléans, Lionel Kouadio (1,92 m, 25 ans) va effectuer son retour à l'occasion de la réception des Béliers de Kemper, ce samedi 31 octobre à 20 heures, à CO'Met, lors de la 7e journée d'ÉLITE 2 après sept mois d'absence.

Sept mois après sa blessure, Kouadio retrouve le groupe

L'arrière ivoirien avait été victime d'une rupture des ligaments croisés en mars 2026, mettant prématurément un terme à sa saison. Depuis, le joueur a suivi un long processus de rééducation, accompagné par la cellule médicale et le staff technique du club.

"Je suis très heureux. Je me sens prêt, j'ai envie de profiter du moment indique le joueur dans Ici. Le terrain, mes coéquipiers, les fans à CO'Met… ça m'a beaucoup manqué !"

Un défenseur précieux pour Orléans

Avant sa blessure, Lionel Kouadio s'était distingué par ses qualités défensives et son activité sur les lignes extérieures.

Lors de la saison 2025-2026, l'international ivoirien avait disputé 25 rencontres d'ÉLITE 2, avec des moyennes de 8,4 points, 4,1 rebonds, 1,5 passe décisive, 1,8 interception et 0,6 contre en 22 minutes.

PROFIL JOUEUR Lionel KOUADIO Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 25 ans (01/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 8,4 #120 REB 4,1 #72 PD 1,5 #131

Des statistiques qui témoignent de sa capacité à peser dans plusieurs secteurs du jeu, particulièrement en défense. Son activité et sa polyvalence avaient notamment fait de lui l'un des éléments importants du dispositif orléanais.

Son retour offre désormais une option supplémentaire sur les postes extérieurs, même si son temps de jeu et son utilisation devront être adaptés à son état de forme après une aussi longue indisponibilité.

Une bonne nouvelle dans une période mouvementée

Ce retour intervient dans un contexte particulier pour Orléans. Après la mise à l'écart de Lamine Kébé le 22 octobre, Pierre Tillay assure provisoirement la direction de l'équipe professionnelle.

L'OLB a retrouvé le chemin de la victoire le 23 octobre sur le parquet de Levallois et tentera d'enchaîner face à Quimper, qui reste sur quatre succès consécutifs.

Pour Lionel Kouadio, cette rencontre marque surtout la fin d'une longue attente. Reste désormais à retrouver progressivement le rythme de la compétition et les sensations qui avaient fait de lui un défenseur remarqué en ÉLITE 2.