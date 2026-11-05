Le Colisée n'est plus une forteresse imprenable. Après cinq victoires en autant de rencontres à domicile depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, l'Élan Chalon est tombé pour la première fois devant son public, ce mercredi 4 novembre.

Trois jours après avoir livré une longue bataille face au Paris Basketball, conclue par une défaite après prolongation (112-116), les hommes d'Elric Delord ont manqué de ressources pour venir à bout de Kalev (68-74). Un revers qui intervient alors que les Chalonnais disputaient la dernière journée de la phase aller de la première phase de FIBA Europe Cup.

Coupés dans leur élan

Pourtant, les premières minutes laissaient présager une soirée bien différente. Aidé par son public, Chalon-sur-Saône a rapidement pris les commandes de la rencontre, remportant le premier quart-temps 20 à 9. L'écart est monté jusqu'à +13 (28-15), laissant penser que les Bourguignons avaient les moyens de maîtriser leur sujet.

Mais la blessure de Noa Kouakou-Heugue, sorti en fin de premier quart-temps après une reprise d’appui visiblement sans contact, et plus jamais revu après, a « jeté un froid », dixit le coach Elric Delord dans le JSL.

La dynamique s'est brutalement inversée après. L'Élan Chalon a vu les Estoniens revenir progressivement, avant de prendre l'avantage juste avant la pause (33-34). Le troisième quart-temps a ensuite confirmé les difficultés chalonnaises. Avec un cinglant 11-0 pour débuter la période, Kalev a pris le contrôle des opérations et creusé un premier écart conséquent (49-57).

« Un match comme celui-là va nous permettre de nous dire qu’on est moyen si on ne fait pas tous les efforts »

En manque d'adresse et de solutions offensives, Chalon n'a jamais réellement réussi à retrouver son rythme habituel. Les Bourguignons, qui dépassent régulièrement les 100 points en championnat, ont cette fois dû se contenter de 68 unités. Leur adresse collective a notamment été particulièrement défaillante : 34,3% aux tirs, dont seulement 20% derrière l'arc (6/30).

Les Chalonnais ont eu une dernière opportunité de relancer la rencontre. Profitant de plusieurs pertes de balle adverses, ils sont revenus à hauteur de Kalev dans les derniers instants (64-64). Mais Grant Golden a manqué un tir important, avant que Carl Ponsar ne connaisse également l'échec. Une perte de balle de Jeremiah Hill a finalement scellé les espoirs bourguignons.

« Pour moi, l’énergie est bonne. Mais, très tôt, malgré le 20-9, on rate des choses qu’on ne rate pas d’habitude », poursuit le coach dans le JSL. « Cette compétition n’est pas facile. Nos victoires précédentes n’ont pas été simples à aller chercher. On les a rendus faciles en mettant énormément d’ingrédients très tôt dans ces rencontres, comme si on avait mis des KO dès le premier round. Kalev, qui nous a battus ce soir, a gagné de peu contre Bashkimi, qu’on a mise 30 points derrière nous au bout de 15 minutes. Quand ça ne veut pas, tu te fais attraper, parce que ces équipes-là jouent bien. Bashkimi avait sorti Dijon l’an passé. Ce n’est pas si facile que ça. Tous ceux qui le pensent n’y connaissent rien ou doivent changer de sport. Un match comme celui-là va nous permettre de nous reconcentrer et de nous dire qu’on est moyen si on ne fait pas tous les efforts. »

Une mauvaise opération au classement

Cette défaite est une mauvaise opération comptable pour l'Élan Chalon. Avec désormais trois victoires et deux défaites en Coupe d'Europe, les Bourguignons voient Kalev leur passer devant au classement. Les deux équipes occupent les 2e et 3e places du groupe F, à égalité de bilan, mais les Estoniens sont donc devant et Chalon sort provisoirement du Top 2 qualificatif pour le tour suivant.

La phase retour de la compétition européenne débutera dès la semaine prochaine, avec un déplacement à Manchester. Un rendez-vous déjà important pour les Bourguignons, dont la marge de manœuvre pour atteindre les deux premières places de leur groupe s’est réduite cette semaine.