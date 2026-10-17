Soir de gala à Limoges, l'ASVEL arrache la victoire après prolongation !

Beaublanc se souviendra longtemps de ce samedi 17 octobre 2026 bien vintage. Alors que le numéro 9 de Stéphane Ostrowski, meilleur marqueur de l'histoire du championnat, a rejoint les maillots de Frédéric Forte, Richard Dacoury et Ed Murphy au plafond en avant-match, Limoges a cru renverser l'ASVEL après prolongation. Mais ce sont finalement les hommes de Tony Parker qui ont arraché la victoire (94-97).

D.J. Horne avait envoyé le match en prolongation

Alors que le tir primé de D.J. Horne (17 points à 7/20 aux tirs) à 19 secondes de la fin a permis à l'équipe d'Arnaud Tessier d'obtenir cinq minutes de rab (86-86) et qu'Andrew Albicy (9 points, 9 passes décisives) a pensé inscrire le tir à 3-points qui allait faire basculer la rencontre à 25 secondes du terme sur la tête de TyTy Washington, au buzzer de la possession (93-94, 45e), le collectif villeurbannais est allé chercher une quatrième victoire d'affilée en Betclic ELITE à l'expérience.

QT4 | 9’



DJJJJJJJJJJJ



🟢86-86⚪️ pic.twitter.com/xNSWRMEndK — Limoges CSP (@limogescsp) 17 octobre 2026

Patty Mills a converti les deux lancers-francs qu'il avait provoqués à 11 secondes de la fin (95-94) sur une faute évitable de Mamadou Guisse (13 points, 9 rebonds, 5 passes). Joel Bolomboy en a ajouté deux autres à trois secondes du terme après le shoot manqué de D.J. Horne sur isolation (97-94).

« C'est un super match pour le basket français, mais finir comme ça, personnellement, je rends mon abonnement »

Nicolas Lang a raté le tir du désespoir pour envoyer le match dans une deuxième prolongation du milieu du terrain. « C'est dommage de finir sur des lancers, c'est un super match pour le basket français, mais finir comme ça, personnellement, je rends mon abonnement, ce n'est pas ce que je veux voir », a soufflé le capitaine limougeaud au micro de DAZN après la rencontre, alors que les deux équipes ont cumulé 62 lancers.

« Ce n'est jamais facile de gagner dans une atmosphère comme ça, mais on a trouvé les ressources, on a un effectif profond avec beaucoup de talents », a lui relevé Hugo Besson (12 points), avec forcément moins d'amertume.

Patty Mills en mode patron

Malgré sa maladresse (2/10 à 3-points), Patty Mills (14 points) est donc sorti de sa boîte aux meilleurs des moments. Dans le premier quart-temps avec 8 points de suite pour calmer Beaublanc, alors que Limoges menaçait de s'envoler dès les premières minutes (19-10). Puis au bout du chronomètre.

Avant ceci, l'ASVEL a longtemps fait le dos rond en s'appuyant notamment sur son banc, à l'image de Nate Sestina (19 points à 5/6 à 3-points), TyTy Washington (10 points, 6 passes décisives) et Juhann Begarin (6 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre en 19 minutes).

L'ASVEL aux commandes

Villeurbanne reste donc invaincu en Betclic ELITE après quatre rencontres et seul leader, en attendant les résultats de Paris et Dijon ce dimanche. Avec une victoire et trois défaites, Limoges tombe provisoirement au 12e rang au classement, avec le même bilan que, Saint-Quentin et Nancy.