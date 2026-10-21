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Soirée historique pour l'US Laval, Loon-Plage continue d'épater, un nouveau leader pour la Poule B !

La 7e journée de Nationale 1 s'est déroulée mardi. Une soirée qui restera historique pour l'US Laval, mais pas dénuée d'enseignements par ailleurs.
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Résumé
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Soirée historique pour l'US Laval, Loon-Plage continue d'épater, un nouveau leader pour la Poule B !
Première victoire de l'histoire en NM1 pour l'US Laval !
Crédit photo : US Laval
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Poule A

Vainqueur des playoffs d'accession en 2023, sans avoir le droit de monter en Pro B, Loon-Plage serait-il parti pour une nouvelle saison de rêve ?

Vainqueurs du derby nordiste à Orchies (70-80), malgré les 28 points de Mathias M’Madi, les Toons caracolent en tête de la Poule A, avec six succès en sept matchs. De quoi s'offrir une jolie fête dans le vestiaire (voir ci-dessous, ndlr).


Avec certes un match de moins, seul Mulhouse garde le rythme. Le double finaliste de NM1 a aisément dominé Besançon (89-67), avec une performance complète de Théo Rey (14 points, 8 rebonds et 6 passes décisives).

Théo REY
Théo REY
14
PTS
8
REB
6
PDE
Logo NM1
MUL
89 67
BES

Pour cause, les deux autres équipes à une seule défaite jusque-là ont chuté : Boulogne-sur-Mer, chez le SCABB Lab renforcé par l'un des plus gros CV du championnat, Charles Galliou, et Berck, battu à Charleville-Mézières.

NM1 - Journée 7
20/10/2026
CHA Charleville-Méz.
76 67
BER Berck Rang du Fliers
ORC Orchies
70 80
LOO Loon Plage
MUL Mulhouse Mustangs
89 67
BES Besançon
SCA SCABB Lab
76 73
BOU Boulogne-sur-Mer
VDS Val de Seine Basket
86 79
LYO LyonSO

Poule B

Quelques mois après avoir remporté le Trophée Coupe de France à Bercy face à La Ravoire, l'US Laval a vécu une nouvelle soirée qui restera gravée dans la légende du club.

En profitant d'une balle perdue de Steve Robinson, qui a vécu une soirée plus que compliquée (3 points à 1/8), Sandro Perazza (13 points à 5/7, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions) a rentré le shoot primé qui a permis au promu mayennais de décrocher la toute première victoire de son histoire en NM1 (70-71 à Angers). Laval avait perdu ses cinq premiers matchs de la saison.


Bien plus en haut du classement, il y a un nouveau leader ! Après son improbable effondrement du week-end contre Rennes (8 points d'avance dilapidés en 53 secondes), Challans ne s'est pas relevé à Tarbes-Lourdes (défaite 82-93). Par conséquent, ce sont désormais les coéquipiers de Thibaud Gottin (18 points à 8/9) qui affichent le meilleur bilan de la poule (5v-1d).

Guillaume VALAYER
Guillaume VALAYER
13
PTS
12
REB
3
PDE
Logo NM1
TAR
93 82
CHA

Sur les autres parquets, on notera le carton de Tours dans le duel des ambitieux déçus contre Chartres (98-73) ou le formidable mano-a-mano entre Alexandre Fanchini (29 points à 8/16, 6 rebonds et 8 passes décisives) et Kevin Bichard (28 points à 9/11 et 5 rebonds). Qui a tourné à l'avantage de Fougères, l'équipe du deuxième cité.

Alexandre Fanchini (Vitré) - Kevin Bichard (Pays de Fougères)

Alexandre FanchiniKevin Bichard
PTS2928
REB65
PD81
IN20
CO00

Enfin, Toulouse a décroché le derby des grosses métropoles du Sud-Ouest à Bordeaux (67-72), notamment porté par les 21 points à 9/13 de Matthias Flosse.

NM1 - Journée 7
20/10/2026
ANG Angers
70 71
LAV US Laval
TOU Tours
98 73
CHA Chartres
JSA JSA Bordeaux
67 72
TOU Toulouse
TAR Tarbes-Lourdes
93 82
CHA Challans
VIT Vitré
87 92
FOU Pays de Fougères
LOR Lorient
85 65
SAB Sables Vendée Basket

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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