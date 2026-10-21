Soirée historique pour l'US Laval, Loon-Plage continue d'épater, un nouveau leader pour la Poule B !

Poule A

Vainqueur des playoffs d'accession en 2023, sans avoir le droit de monter en Pro B, Loon-Plage serait-il parti pour une nouvelle saison de rêve ?

Vainqueurs du derby nordiste à Orchies (70-80), malgré les 28 points de Mathias M’Madi, les Toons caracolent en tête de la Poule A, avec six succès en sept matchs. De quoi s'offrir une jolie fête dans le vestiaire (voir ci-dessous, ndlr).

Avec certes un match de moins, seul Mulhouse garde le rythme. Le double finaliste de NM1 a aisément dominé Besançon (89-67), avec une performance complète de Théo Rey (14 points, 8 rebonds et 6 passes décisives).

Pour cause, les deux autres équipes à une seule défaite jusque-là ont chuté : Boulogne-sur-Mer, chez le SCABB Lab renforcé par l'un des plus gros CV du championnat, Charles Galliou, et Berck, battu à Charleville-Mézières.

Poule B

Quelques mois après avoir remporté le Trophée Coupe de France à Bercy face à La Ravoire, l'US Laval a vécu une nouvelle soirée qui restera gravée dans la légende du club.

En profitant d'une balle perdue de Steve Robinson, qui a vécu une soirée plus que compliquée (3 points à 1/8), Sandro Perazza (13 points à 5/7, 5 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions) a rentré le shoot primé qui a permis au promu mayennais de décrocher la toute première victoire de son histoire en NM1 (70-71 à Angers). Laval avait perdu ses cinq premiers matchs de la saison.

Bien plus en haut du classement, il y a un nouveau leader ! Après son improbable effondrement du week-end contre Rennes (8 points d'avance dilapidés en 53 secondes), Challans ne s'est pas relevé à Tarbes-Lourdes (défaite 82-93). Par conséquent, ce sont désormais les coéquipiers de Thibaud Gottin (18 points à 8/9) qui affichent le meilleur bilan de la poule (5v-1d).

Sur les autres parquets, on notera le carton de Tours dans le duel des ambitieux déçus contre Chartres (98-73) ou le formidable mano-a-mano entre Alexandre Fanchini (29 points à 8/16, 6 rebonds et 8 passes décisives) et Kevin Bichard (28 points à 9/11 et 5 rebonds). Qui a tourné à l'avantage de Fougères, l'équipe du deuxième cité.

Alexandre Fanchini (Vitré) - Kevin Bichard (Pays de Fougères) Comparaison statistique entre deux joueurs Alexandre Fanchini Kevin Bichard PTS 29 28 REB 6 5 PD 8 1 IN 2 0 CO 0 0

Enfin, Toulouse a décroché le derby des grosses métropoles du Sud-Ouest à Bordeaux (67-72), notamment porté par les 21 points à 9/13 de Matthias Flosse.