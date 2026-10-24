Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Solide, Nanterre domine Cholet et trouble la première titularisation d'Aaron Towo-Nansi !

Betclic ELITE - Plus adroits et dominants dans la peinture, les Nanterriens s'offrent un succès de prestige face à Cholet. Les Maugeois, menés par un Aaron Towo-Nansi convaincant pour sa première titularisation, ont été dépassés par la bande de Donta Scott et Xavier Castañeda.
|
Résumé
Écouter
Solide, Nanterre domine Cholet et trouble la première titularisation d'Aaron Towo-Nansi !
Xavier Castañeda a porté Nanterre vers le succès face à Cholet
Crédit photo : Julie Dumélié
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Il y avait comme une odeur de Basketball Champions League un samedi soir, au Palais des Sports Maurice-Thorez.

Si les tuniques badgées du logo de la compétition continentale sont sans doute pliées et repassées à l'heure de ces lignes, Nanterre recevait Cholet Basket, pensionnaire comme lui de Ligue des Champions, pour clore un beau samedi de basket en Betclic ELITE.

Dominants dans la raquette malgré l'absence de Mitchell Saxen, les joueurs de Julien Mahé ont troublé la première titularisation de la pépite adverse : Aaron Towo-Nansi.

Nanterre 86 - 69 Cholet · Betclic ELITE 2026-2027 · 24/10/2026

Leaders

NanterreCholet
PTSXavier Castañeda 25Aaron Towo-Nansi 16
REBJ'wan Roberts 13Mohamed Diarra 11
PDXavier Castañeda 6Aaron Towo-Nansi 6

Statistiques d'équipe

NanterreCholet
TIRS50,8 %34,8 %
3PTS9/225/30
LF17/2116/21
REB4834
RO911

Aaron Towo-Nansi et Amadou Fall régalent à la mène choletaise...

Le début de rencontre avait pourtant souri aux Choletais. Profitant des imprécisions nanterriennes pour scorer sur jeu rapide, Aaron Towo-Nansi avait même placé CB en tête après cinq minutes (8-14), en inscrivant déjà 7 points. Honorant la toute première titularisation de sa jeune carrière en Betclic ELITE, le meneur de 17 ans a porté le jeu de son équipe avec beaucoup de cran.

LIRE AUSSI

Propulsé dans le cinq majeur à la suite de la blessure de Jarrod West — venu rejoindre le capitaine Miralem Halilovic à l'infirmerie pour plusieurs semaines —, le jeune prospect termine la partie meilleur marqueur choletais avec 16 points et 5 passes décisives en 25 minutes.

Aaron Towo-Nansi (Cholet) - Amadou Fall (Cholet)

Aaron Towo-NansiAmadou Fall
PTS167
REB20
PD60
IN11
CO00

Dans son sillage, son coéquipier de l'Académie, Amadou Fall, propulsé deuxième meneur de facto, a lui aussi apporté une belle énergie en sortie de banc. Il signe 7 points en 15 minutes.

… Mais Xavier Castañeda et Donta Scott éteignent tout !

Mais Nanterre n'a pas tardé à réagir. Après avoir vacillé dans les premières minutes, les Franciliens ont repris les choses en main en fin de premier quart-temps sous l'impulsion de l'inévitable Xavier Castañeda, pour ne pas changer.

Xavier Castañeda (Nanterre) - Donta Scott (Nanterre)

Xavier CastañedaDonta Scott
PTS2518
REB46
PD61
IN11
CO11

Encore MVP, il boucle son match avec 25 points et 5 passes décisives, pour une évaluation de 23. Le meneur nanterrien a été parfaitement épaulé par Donta Scott, précieux et chirurgical derrière l'arc (18 points à 4/5 à 3-points, 6 rebonds), pour prendre le lead, ne plus le lâcher et surtout créer un fossé béant entre les deux formations.

Bien plus dominants aux rebonds (47 prises à 33, dont 13 pour le seul J'Wan Roberts), les Franciliens ont limité les secondes chances maugeoises et maximisé les leurs. D'autant que l'adresse extérieure était particulièrmeent au rendez-vous pour les hommes de Julien Mahé, qui ont shooté à 40,9 % à 3-points, contre seulement 17,2 % pour Cholet.

Devant à la mi-temps (44-34), Nanterre a géré son avantage avec sérénité pour s'imposer logiquement 86 à 69 devant son public. Nanterre se reprend après la semaine dernière difficile et la défaite à Nancy. Cholet apprend de son côté à vivre sans Jarrod West et concède un deuxième revers de rang en championnat, et passe en négatif (2 victoires en 5 matchs).

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Cholet
Cholet
Suivre
Nanterre
Nanterre
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit