Il y avait comme une odeur de Basketball Champions League un samedi soir, au Palais des Sports Maurice-Thorez.

Si les tuniques badgées du logo de la compétition continentale sont sans doute pliées et repassées à l'heure de ces lignes, Nanterre recevait Cholet Basket, pensionnaire comme lui de Ligue des Champions, pour clore un beau samedi de basket en Betclic ELITE.

Dominants dans la raquette malgré l'absence de Mitchell Saxen, les joueurs de Julien Mahé ont troublé la première titularisation de la pépite adverse : Aaron Towo-Nansi.

Aaron Towo-Nansi et Amadou Fall régalent à la mène choletaise...

Le début de rencontre avait pourtant souri aux Choletais. Profitant des imprécisions nanterriennes pour scorer sur jeu rapide, Aaron Towo-Nansi avait même placé CB en tête après cinq minutes (8-14), en inscrivant déjà 7 points. Honorant la toute première titularisation de sa jeune carrière en Betclic ELITE, le meneur de 17 ans a porté le jeu de son équipe avec beaucoup de cran.

Propulsé dans le cinq majeur à la suite de la blessure de Jarrod West — venu rejoindre le capitaine Miralem Halilovic à l'infirmerie pour plusieurs semaines —, le jeune prospect termine la partie meilleur marqueur choletais avec 16 points et 5 passes décisives en 25 minutes.

Aaron Towo-Nansi (Cholet) - Amadou Fall (Cholet) Comparaison statistique entre deux joueurs Aaron Towo-Nansi Amadou Fall PTS 16 7 REB 2 0 PD 6 0 IN 1 1 CO 0 0

Dans son sillage, son coéquipier de l'Académie, Amadou Fall, propulsé deuxième meneur de facto, a lui aussi apporté une belle énergie en sortie de banc. Il signe 7 points en 15 minutes.

… Mais Xavier Castañeda et Donta Scott éteignent tout !

Mais Nanterre n'a pas tardé à réagir. Après avoir vacillé dans les premières minutes, les Franciliens ont repris les choses en main en fin de premier quart-temps sous l'impulsion de l'inévitable Xavier Castañeda, pour ne pas changer.

Xavier Castañeda (Nanterre) - Donta Scott (Nanterre) Comparaison statistique entre deux joueurs Xavier Castañeda Donta Scott PTS 25 18 REB 4 6 PD 6 1 IN 1 1 CO 1 1

Encore MVP, il boucle son match avec 25 points et 5 passes décisives, pour une évaluation de 23. Le meneur nanterrien a été parfaitement épaulé par Donta Scott, précieux et chirurgical derrière l'arc (18 points à 4/5 à 3-points, 6 rebonds), pour prendre le lead, ne plus le lâcher et surtout créer un fossé béant entre les deux formations.

Bien plus dominants aux rebonds (47 prises à 33, dont 13 pour le seul J'Wan Roberts), les Franciliens ont limité les secondes chances maugeoises et maximisé les leurs. D'autant que l'adresse extérieure était particulièrmeent au rendez-vous pour les hommes de Julien Mahé, qui ont shooté à 40,9 % à 3-points, contre seulement 17,2 % pour Cholet.

Devant à la mi-temps (44-34), Nanterre a géré son avantage avec sérénité pour s'imposer logiquement 86 à 69 devant son public. Nanterre se reprend après la semaine dernière difficile et la défaite à Nancy. Cholet apprend de son côté à vivre sans Jarrod West et concède un deuxième revers de rang en championnat, et passe en négatif (2 victoires en 5 matchs).