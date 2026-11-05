Son dernier match officiel était face à l'équipe de France : Ilari Seppälä est bien de retour en ÉLITE 2

Face à lui, lors de ses dernières minutes officielles sur un parquet, le 6 juillet lors de France - Finlande (98-69) il y avait Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly ou Guerschon Yabusele.

Quasiment quatre mois après la déroute des Susijengi dans le Béarn, Ilari Seppälä (1,88 m, 33 ans) a retrouvé ce jeudi d'autres Français. Mais leur CV était moins étoffé, puisqu'ils se nomment Kenny Courset ou Antoine Dudit. Et le contexte avait changé : fini les 8 000 du Palais des Sports de Pau, place à un entraînement à la Halle Marlioz.

"De vraies plus pour une pige aussi courte"

Ainsi, comme annoncé, le Finlandais a bien accepté de revenir à Aix-Maurienne, où il avait déjà évolué entre 2019 et 2021. Il y assurera la pige de Christopher Ebunangombe, absent pour quatre semaines.

Le choix de la sécurité pour AMSB qui s'offre, en 48 heures chrono, un joueur expérimenté, un joli CV et un meneur qui connait déjà l'ÉLITE 2 et son coach, Julien Cros, assistant d'Emmanuel Schmitt lors de son premier passage en Savoie. Pas neutre pour une si courte période...

"Au-delà de ses qualités d’adresse, de son QI basket et de son expérience, le fait qu’il connaisse la division et le club sont de vraies plus sur une pige aussi courte", acquiesce ainsi le technicien aixois. "On va pouvoir uniquement se concentrer sur son intégration au jeu et à l’équipe et gagner beaucoup de temps, ce qui est vraiment précieux sur une pige de courte durée. Je suis très content de le voir de retour au club, de pouvoir retravailler avec lui et de le voir contribuer au projet."

Ilari Seppälä a déjà joué à Aix entre 2019 et 2021 (photo : Sébastien Grasset)

Deux grosses saisons à Aix-Maurienne

Très performant lors de ses deux saisons avec AMSB (14 points et 4,5 passes décisives de moyenne en 50 matchs), qui avaient été ses premières à l'étranger, l'ancien pensionnaire de BCL n'est plus jamais retourné en Finlande depuis. Il a évolué à Saint-Chamond, en Roumanie et en Hongrie, où il flirtait encore avec le Top 10 des meilleurs marqueurs du championnat en 2024/25 (17,6 points).

D'excellentes prestations en club qui lui ont permis l'an dernier de vivre le sommet de sa carrière avec la Finlande, surprenante quatrième de l'EuroBasket. Troisième meneur de la sélection de Lassi Tuovi depuis de longues années, il jouit du rôle de leader de vestiaire au sein des Loups finlandais.

Tout proche d'une médaille à l'EuroBasket en 2025

Après l'exploit historique contre la Serbie de Nikola Jokic en 1/8e de finale, il s'était arrêté à notre micro à Riga pour nous évoquer son rôle de l'ombre et la croissance du basket finlandais. "Cela m'est complètement égal de rester sur le banc lorsqu'il y a des victoires comme celle-ci", exultait-il. "Cela fait plusieurs années que j'ai le même statut en sélection, j'y suis habitué."

Auparavant, Ilari Seppälä sortait de l'ombre lors des fenêtres internationales, où il avait notamment fait exulter la star Lauri Markkanen, depuis sa télé de Salt Lake City, en renversant Israël en prolongation en février 2023.

In case you are wondering what @MarkkanenLauri is talking about.#FIBAWC x #WinForFinland pic.twitter.com/6UlqmwlZjY — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) 24 février 2023

Ces derniers temps, il sort désormais rarement du banc, mais continue à être appelé, comme en août, où il a été convoqué pour les matchs contre l'Estonie et la Suède sans jouer. Le signal d'un joueur important dans un collectif, qui tentera de le prouver à Aix-Maurienne le temps de cinq petites rencontres, au moins...

Après avoir défendu brièvement sur Sylvain Francisco lors de sa dernière sortie officielle, Ilari Seppälä retrouvera l'ÉLITE 2 face à un joueur surdimensionné pour la division vendredi : John Roberson, auteur de 30 points et 11 passes décisives le week-end dernier. Le Finlandais est déjà qualifié pour le déplacement de vendredi à Hyères-Toulon.