Leader de l'ÉLITE 2, Denain Voltaire doit composer avec un premier coup dur. Touché au genou lors du déplacement à Antibes, Christian Nelson sera éloigné des parquets pendant environ deux mois. Pour compenser cette absence sans déséquilibrer son effectif, le club nordiste a choisi de faire appel à Kenny Kasiama (1,97 m, 23 ans).

Mais au-delà de ses qualités sportives, c'est aussi le profil humain de l'ancien joueur de Vichy qui a convaincu Thomas Andrieux.

Thomas Andrieux retrouve un joueur connu en équipe de France U20

Le technicien denaisien ne découvre pas sa nouvelle recrue. Il avait déjà côtoyé Kenny Kasiama en sélection nationale chez les moins de 20 ans, en 2023. Une expérience commune qui a pesé dans son choix comme il l'explique dans le communiqué du club.

« Je connais Kenny depuis l'équipe de France U20 en 2023. C'est un garçon dont l'état d'esprit correspond parfaitement aux valeurs de notre groupe », explique Thomas Andrieux dans le communiqué du club.

Une connaissance préalable qui pourrait faciliter l'adaptation du joueur à une équipe actuellement seule en tête du championnat.

Pour l'entraîneur des Dragons, il ne s'agit toutefois pas de modifier les équilibres d'un collectif performant, mais de disposer d'une solution supplémentaire pendant l'indisponibilité de Christian Nelson.

« L'arrivée de Kenny va nous permettre de compenser l'absence de Christian pendant plusieurs semaines et d'apporter une solution supplémentaire à l'équipe. [...] L'objectif est d'apporter de l'énergie et une aide précieuse à l'équipe pendant cette période, sans bouleverser notre fonctionnement. »

Un profil polyvalent pour préserver les équilibres de Denain

Capable d'évoluer aux postes 3 et 4, Kenny Kasiama possède déjà une expérience significative de l'ÉLITE 2. Formé au Pôle France puis à l'ASVEL, il a découvert la Betclic ÉLITE avec Le Portel avant de poursuivre son parcours à Évreux et à Vichy.

En 2024/2025, il avait rejoint la JAV en cours d'exercice, déjà dans le cadre d'une pige médicale, avant de participer à son parcours jusqu'aux quart de finale des playoffs contre Orléans la saison dernière.

Avec Vichy, il avait disputé 38 rencontres pour des moyennes de 4,7 points et 3 rebonds en 16 minutes lors de l'exercice écoulé.

PROFIL JOUEUR Kenny KASIAMA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 197 cm Âge: 23 ans (05/03/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,7 #220 REB 3 #131 PD 0,9 #207

Son arrivée à Denain répond donc à une nécessité immédiate, mais aussi à une volonté claire de Thomas Andrieux : maintenir l'identité collective des Dragons malgré l'absence d'un joueur de la rotation.

Alors que Denain occupe seul la première place de l'ÉLITE 2, Kenny Kasiama devra trouver sa place sans perturber une dynamique déjà bien installée.