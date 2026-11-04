Soulagement à Landerneau : la star des Louves devrait revenir pour le match capital de Coupe d'Europe !

Déjà défait à deux reprises en trois matchs d'EuroCup, Landerneau va disputer une grande partie de son avenir continental ce mercredi soir à domicile.

Troisième de la poule H, le LBB reçoit Poznan, deuxième avec un succès de plus, qui l'avait battu de douze points à l'aller (77-65). Les Louves sont donc dans la quasi-obligation de l'emporter de treize unités afin de se placer en position de force.

À cet égard, l'absence d'Harmoni Turner, touchée au poignet, dimanche à Lyon avait jeté le doute. Sans sa meilleure joueuse, l'équipe bretonne avait été limitée à 42 petits points par l'ASVEL.

Le coach Wani Muganguzi peut toutefois souffler puisque Ouest France annonce qu'il devrait pouvoir compter sur sa star.

Une présence loin d'être neutre tant la Texane est impériale depuis le début de saison, elle qui a démarré sa carrière professionnelle l'an dernier à Landerneau. Meilleure marqueuse du championnat de France, elle est la meilleure marqueuse (24,3), rebondeuse (6,7) et passeuse (6) du LBB en EuroCup !

PROFIL JOUEUR Harmoni TURNER Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 178 cm Âge: 25 ans (04/10/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroCup Féminine PTS 24,3 #2 REB 6,7 #62 PD 6 #15

Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la Cimenterie devrait également fêter les débuts européens de Dara Mabrey.

Bloquée administrativement lors des trois premiers matchs, la combo-guard a enfin reçu son passeport italien qui permet sa qualification en EuroCup.

De quoi lui permettre de prendre le rythme après des débuts mitigés en Boulangère Wonderligue (9,3 points à 33%, 2,8 rebonds et 1,7 passe décisive) ?