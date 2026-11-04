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Soulagement à Landerneau : la star des Louves devrait revenir pour le match capital de Coupe d'Europe !

Landerneau reçoit Poznan ce mercredi en EuroCup dans un match à enjeu majeur. Bonne nouvelle pour le LBB : Harmoni Turner, blessée au poignet, devrait être disponible, tout comme Dara Mabrey pour ses débuts européens.
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Soulagement à Landerneau : la star des Louves devrait revenir pour le match capital de Coupe d'Europe !
Absente à Lyon dimanche, Harmoni Turner est attendue sur le parquet de la Cimenterie ce mercredi
Crédit photo : FIBA
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Déjà défait à deux reprises en trois matchs d'EuroCup, Landerneau va disputer une grande partie de son avenir continental ce mercredi soir à domicile.

Troisième de la poule H, le LBB reçoit Poznan, deuxième avec un succès de plus, qui l'avait battu de douze points à l'aller (77-65). Les Louves sont donc dans la quasi-obligation de l'emporter de treize unités afin de se placer en position de force.

Landerneau - AZS Poznań Féminin · EuroCup Féminine 2026-2027 · 04/11/2026

À cet égard, l'absence d'Harmoni Turner, touchée au poignet, dimanche à Lyon avait jeté le doute. Sans sa meilleure joueuse, l'équipe bretonne avait été limitée à 42 petits points par l'ASVEL.

Le coach Wani Muganguzi peut toutefois souffler puisque Ouest France annonce qu'il devrait pouvoir compter sur sa star.

Une présence loin d'être neutre tant la Texane est impériale depuis le début de saison, elle qui a démarré sa carrière professionnelle l'an dernier à Landerneau. Meilleure marqueuse du championnat de France, elle est la meilleure marqueuse (24,3), rebondeuse (6,7) et passeuse (6) du LBB en EuroCup !

PROFIL JOUEUR
Harmoni Turner
Harmoni TURNER
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 178 cm
Âge: 25 ans (04/10/2001)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / EuroCup Féminine
PTS
24,3
#2
REB
6,7
#62
PD
6
#15

Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la Cimenterie devrait également fêter les débuts européens de Dara Mabrey.

Bloquée administrativement lors des trois premiers matchs, la combo-guard a enfin reçu son passeport italien qui permet sa qualification en EuroCup.

De quoi lui permettre de prendre le rythme après des débuts mitigés en Boulangère Wonderligue (9,3 points à 33%, 2,8 rebonds et 1,7 passe décisive) ?

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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