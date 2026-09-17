Stella Kaltsidou nommée à la tête de l'équipe de Grèce féminine, une première historique

La Grèce a tranché. Stella Kaltsidou prend les rênes de l'équipe nationale féminine à compter de ce jeudi 17 septembre, a annoncé la Fédération hellénique de basket (EOK). À 43 ans, l'ancienne internationale la première femme de l'histoire à s'asseoir sur le banc de la sélection grecque.

Le choix n'a rien d'un coup de poker. Kaltsidou arrive avec un palmarès d'entraîneure déjà solide : un titre d'EuroCup féminin conquis avec les London Lions en 2023-2024, une finale dans la même compétition avec l'Athinaikos Qualco en 2025-2026, ainsi qu'un doublé championnat de Grèce (A1) - Coupe de Grèce la saison dernière. Elle connaît aussi parfaitement le maillot de l'équipe nationale en tant que joueuse : 150 sélections et 1 639 points avec la Grèce entre le début des années 2000 et 2018.

« Quand on m'a fait part de la volonté de me confier l'équipe nationale féminine, j'ai accepté avec beaucoup de joie, avec la pleine conscience que je prends en charge quelque chose avec un grand respect pour l'histoire et pour le maillot de l'équipe nationale, avec humilité, avec l'envie de travailler beaucoup et avec un très grand optimisme », a-t-elle déclaré.

Une nomination qui marque un tournant pour le basket grec

La fédération présente cette arrivée comme un signal fort envoyé à la place des femmes dans le sport grec, et plus particulièrement dans le basket. Aucune femme n'avait encore occupé ce poste au sein de la sélection hellénique. L'ancien légende de Bourges n'a pas caché l'ampleur du chantier qui l'attend.

« Nous avons une route difficile devant nous, mais j'ai une très grande confiance dans les joueuses grecques. Représenter l'équipe nationale de son pays, pour moi, cela a été, c'est et cela sera toujours le plus grand honneur », a-t-elle ajouté. Avant de rappeler sa vision du maillot national : « L'équipe nationale, aussi cliché que cela puisse paraître, est au-dessus de tous et de tout. Elle n'appartient à personne. Elle n'appartient pas à des individus. C'est l'équipe des Grecs et c'est la responsabilité de nous tous. »

Un parcours d'entraîneure construit entre la Grèce, la Slovénie et l'Angleterre

Kaltsidou a démarré sa carrière de coach sur les bancs en 2019-2020, comme adjointe de Giorgos Skarafigkas dans l'équipe masculine de Maroussi. Elle a ensuite dirigé l'EFAOZ en A1 féminine (2020-2021), avant de rejoindre l'Olympiakos comme assistante de Martin Žibrat en 2021-2022. La même saison, elle intégrait le staff de l'équipe nationale féminine de Slovénie, aux côtés de Georgios Dikaioulakos.

En février 2023, direction l'Angleterre et les London Lions. Moins d'un an plus tard, elle offrait au club son premier titre européen, une première également pour le basket britannique, hommes et femmes confondus. Cette performance lui a valu le titre de meilleure entraîneure de Grande-Bretagne. En 2025, elle prenait la tête de la sélection nationale britannique tout en dirigeant l'Athinaikos Qualco. Une expérience de courte durée cependant en raison des soucis au sein de la fédération.

Une carrière de joueuse récompensée par onze trophées nationaux

Née le 12 janvier 1983, Stella Kaltsidou a débuté au Galaxias Thessalonique, avant de passer par l'Iraklis et le Megas Alexandros. Suivront Glyfada, les Esperides et l'Olympiakos, avec lesquels elle a remporté quatre championnats et sept Coupes de Grèce.

Elle a également construit une carrière à l'étranger, notamment en France du côté de Bourges, Tarbes et Villeneuve d'Ascq, puis en Turquie à Kayseri Kaski. Dernière étape : la Pologne et Polkowice, en 2018-2019, où elle a conclu sa carrière de joueuse.

Avec la sélection grecque, elle a disputé cinq EuroBasket et deux Coupes du monde. Son plus grand fait d'armes reste la quatrième place obtenue à l'EuroBasket 2017, qui avait qualifié la Grèce pour la Coupe du monde.