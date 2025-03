Stéphane Dumas succède à Jean-Louis Borg sur le banc du HTV

Après le départ de Jean-Louis Borg de son poste d’entraîneur principal pour un rôle de dirigeant, le Hyères-Toulon Var Basket (HTV) n’a pas tardé à nommer son successeur. Selon nos informations, il s’agit de Stéphane Dumas, ancien joueur professionnel devenu coach, qui faisait partie des options évidentes pour le poste.

Un retour en France qui se confirme pour Stéphane Dumas

L’ancien meneur de jeu, passé notamment par Cholet et Orléans en tant que joueur, a construit une bonne partie de sa carrière d’entraîneur à l’étranger, notamment en Espagne et au Maroc. Il a notamment été assistant à Gran Canaria, sélectionneur de la Guinée-Équatoriale avant de diriger le FUS de Rabat. La saison dernière, il était revenu en France en rejoignant le staff des Metropolitans 92.

Ce retour au HTV n’est pas une surprise, d’autant plus que son cousin, William Dumas, occupe le poste de manager général du HTV. Cette nomination marque donc une transition en douceur pour le club varois, qui espère stabiliser son équipe en Pro B sous la houlette d’un technicien originaire du coin. En fin de saison 2021-2022, alors assistant-coach à Gran Canaria, l’ancien meneur du Limoges CSP nous avait confié, un peu sur le ton de la boutade, son intérêt pour le poste de coach du HTV, alors en NM2. « Mon cousin (William Dumas) est à la tête de Hyères-Toulon. Je lui ai dit qu’il n’allait quand même pas renier sa famille, il va bien me filer un boulot. Le jour où Laurent Sciarra (coach alors en poste, NDLR) est fatigué, qu’il me passe un coup de fil. »

Objectif maintien en Pro B

À 12 journées de la fin de la saison régulière, Hyères-Toulon lutte toujours pour son maintien, avec seulement deux victoires d’avance sur le premier relégable. L’arrivée de Stéphane Dumas doit permettre au club de finir la saison sur une note plus positive, après un exercice marqué par des difficultés sur le plan sportif.

La date de son premier test en tant qu’entraîneur principal du HTV reste à déterminer, sachant que prochaine journée de Pro B se déroule ce mardi avec un match entre le HTV et Nantes.