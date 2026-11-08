Les années passent et Stephen Curry continue d'accumuler les performances de premier plan. Samedi soir, le meneur de Golden State a porté les siens vers une septième victoire consécutive en NBA, obtenue après prolongation contre le Magic (126-119). Auteur de 41 points à 13/19 aux tirs, dont 5/10 à 3-points, il a surtout fait la différence dans les dernières minutes, avant d'ajouter un nouveau record à son palmarès.

Il dépasse LeBron James dans l'histoire NBA

À 38 ans, Curry est désormais le joueur ayant réalisé le plus de matchs à 40 points après son 35e anniversaire. Avec cette 16e performance, il dépasse LeBron James, avec lequel il partageait jusqu'ici le record.

STEPH PLANTE 41 PIONS !



LES WARRIORS SUR UNE 7EME WIN CONSECUTIVE ! @StephenCurry30 égale OSCAR ROBERTSON, 8ème plus haut total de matchs à 40 PTS de l'histoire ! 🤯 pic.twitter.com/paONDQWrQo — NBA France (@NBAFRANCE) 8 novembre 2026

Une statistique à laquelle le quadruple champion NBA accorde une importance particulière, comme il l'a expliqué au San Francisco Chronicle : « C'est un record un peu particulier, mais il me rend très fier du travail accompli et de savoir que je peux encore atteindre un certain niveau. Cela me nourrit, surtout lorsqu'on gagne comme ce soir et qu'on a besoin de tous ces points. J'apprécie cette longévité. »

Après huit rencontres disputées cette saison, Curry affiche 31,3 points de moyenne, soit le deuxième meilleur total de NBA derrière Luka Doncic (40,1). Il tourne également à 66 lancers francs réussis sur 67 tentés.

17 points dans les dernières minutes et la prolongation

Face à Orlando, pourtant privé de Paolo Banchero, Desmond Bane et Jalen Suggs, Golden State a dû batailler jusqu'au bout. Les Warriors comptaient 16 points d'avance à la pause avant de subir le retour du Magic, notamment porté par un Franz Wagner à 30 points et 11 passes décisives.

Curry a alors inscrit 12 points dans les dernières minutes du quatrième quart-temps, dont un tir difficile à 25 secondes du terme pour redonner deux longueurs d'avance à son équipe. Jamal Cain, auteur de 18 points et 12 rebonds, a égalisé à 1,5 seconde de la fin pour arracher la prolongation.

Laissé sur le banc au début des cinq minutes supplémentaires par Steve Kerr, tout comme Draymond Green, Curry est revenu à 3 minutes et 48 secondes du terme. Il a ajouté cinq points pour permettre aux Warriors de s'imposer.

« Il trouve toujours quelque chose de différent à faire. Dans les dernières minutes, on finit par s'attendre à ce qu'il réussisse ces actions, mais j'essaie de ne jamais considérer cela comme acquis », a confié Draymond Green au San Francisco Chronicle.

Une sixième victoire consécutive pour Golden State

Outre Curry, le rookie Yaxel Lendeborg a apporté 23 points et 8 rebonds, tandis que Draymond Green a distribué 13 passes décisives, son meilleur total de la saison. Brandin Podziemski a également contribué au succès avec 15 points.

Steph Curry: “As long as I have my health, this crowd, and my team I'm going to give it everything I've got.” pic.twitter.com/npwaxiVCpL — Legion Hoops (@LegionHoops) 8 novembre 2026

Golden State a pourtant concédé 24 rebonds offensifs à Orlando, contre seulement 3 récupérés dans ce secteur. Malgré cette domination du Magic sous les panneaux, les Warriors ont prolongé leur série à six victoires consécutives.