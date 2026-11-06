Stephen Curry et les Warriors enfoncent le Heat dans la crise !

Les Warriors continuent leur marche en avant en NBA. Cette fois, c'est le Heat qui en a fait les frais. Les hommes de Steve Kerr ont empoché la victoire (120-100) grâce à un troisième quart temps largement dominé (38-23) et une défense moins friable. Les Californiens décrochent donc leur sixième succès de rang, confirmant leur montée en puissance.

EVERYBODY SAY WARRRRRRIORS 🗣️ pic.twitter.com/a5dBlH95VI — Golden State Warriors (@warriors) 6 novembre 2026

Pourtant, la rencontre avait mal commencé. Miami a rapidement pris les commandes avec un 14-4, avant de voir Golden State revenir progressivement. Malgré les difficultés de Stephen Curry en première période (7 points à 2/10 au tir), les Dubs ont rejoint les vestiaires sur un score de parité (53-53).

Stephen Curry fait basculer la rencontre après la pause

Cependant, Steve Kerr semble avoir trouvé les mots justes à la pause pour remettre sa superstar dans la partie et changer le cours du match. Sans sourciller, le meneur a inscrit 22 points en seconde période, avec notamment trois tirs à trois points réussis sur quatre tentatives.

STEPH DROPS 22 PTS IN THE 2H.

WARRIORS WIN 6th STRAIGHT.



🏀 29 PTS

🏀 6 3PM



With his 6 threes, Steph Curry becomes the first player in NBA history with four straight games of 5+ 3PM at age 38 or older 🤯 pic.twitter.com/MxDzI66Ehe — NBA (@NBA) 6 novembre 2026

Au total, le double MVP a terminé avec 29 points en seulement 27 minutes, permettant aux Warriors de prendre le contrôle de la rencontre. Les Dubs ont ensuite continué à creuser l'écart, jusqu'à compter vingt points d'avance dans la dernière période.

En plus d'un Stephen Curry en état de grâce sur la deuxième moitié du match, la franchise de San Francisco a laissé une impression de domination collective face à un Heat en grande souffrance. Golden State a inscrit 28 points après les 22 pertes de balle de Miami, dominé son adversaire dans la raquette (50-32) et en contre-attaque (21-7).

Yaxel Lendeborg (Golden State Warriors) - Stephen Curry (Golden State Warriors) Comparaison statistique entre deux joueurs Yaxel Lendeborg Stephen Curry PTS 17 29 REB 8 1 PD 6 4 IN 3 1 CO 1 0

Le Heat inquiète

Ainsi, de son côté, Miami ne rassure pas. Avec trois victoires pour six défaites, la franchise floridienne connaît son pire début de saison depuis l'exercice 2016-2017.

Malgré une victoire spectaculaire en prolongation (117-116) contre les très faibles Clippers jeudi, le Heat n'a pas réussi à enchaîner. Son attaque s'est progressivement éteinte face à la défense des Warriors.

Les coéquipiers de Klay Thompson ont terminé avec seulement 100 points, 40,7 % de réussite au tir et 29,5 % à trois points. Une inefficacité illustrant les difficultés offensives de l'équipe, incapable de maintenir son rythme après un début de rencontre prometteur. Le leader de l'équipe Giannis Antetokounmpo a pourtant fini avec 20 points, 14 rebonds et quatre passes décisives.

Davion Mitchell domine, Bam Adebayo retrouve la forme

Le meneur marqueur des Floridiens sur cette rencontre se nomme Davion Mitchell (22 unités) et cela semble tout dire des problèmes rencontrés pas l'équipe d'Erik Spoelstra. Annoncé comme le poste 1 par défaut dans ce roster, l'ancien joueur des Raptors réalise lui, un très bon début de campagne (15,4 points, 8,3 assists de moyenne).

Bam Adebayo semble retrouver un peu plus de rythme après un début de saison raté (23 points de moyenne sur les trois derniers matchs) mais derrière, personne ne suit.

WE NEED TO TALK ABOUT DAVION MITCHELL, in every game for the Miami Heat:



11 PTS - 11 AST - 1 BLK - 50 FG%

18 PTS - 5 AST - 2 REB - 2 BLK

22 PTS - 10 AST - 1 STL - 62 FG%

21 PTS - 2 AST - 3 STL - 60 FG%

10 PTS - 10 AST - 2 STL - 1 REB



The heart and soul of the team. pic.twitter.com/b255sfTuRy — The HEAT Realm (@WadexFlash) 30 octobre 2026

Les anciens à l'agonie

Les joueurs expérimentés ne parviennent pas à confirmer leur statut. Tim Hardaway Jr. réputé shooteur d'élite, tourne à 26,5 % de loin quand Andrew Wiggins peine à retrouver son niveau de l'an passé. Contre son ancienne équipe, le champion NBA 2022 termine avec deux points marqués en 21 minutes sur le parquet.

Sans une profonde remise en question et des ajustements tactiques majeurs, le Heat semble une nouvelle fois condamné à vivre une nouvelle saison galère, et ce malgré l'arrivée d'un joueur aussi extraordinaire que Giannis Antetokounmpo l'été dernier.