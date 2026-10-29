Stephen Curry plante 44 points face aux Wolves privés d'Anthony Edwards

Les Golden State Warriors ont trouvé leur rythme après un début de saison compliqué. Battus lors de leurs trois premières sorties, les Californiens viennent d'enchaîner deux victoires, la dernière sur le parquet des Minnesota Timberwolves (119-114). Et si le rookie Yaxel Lendeborg a encore répondu présent, c'est surtout Stephen Curry qui a fait la différence avec 44 points, 8 rebonds et 6 passes décisives.

En face, Minnesota disputait son premier match sans Anthony Edwards. L'arrière All-Star, qui tournait à 33,3 points de moyenne sur ses quatre premières rencontres, doit être éloigné des terrains plusieurs semaines après une intervention arthroscopique au genou droit.

Stephen Curry inscrit 19 points dans le deuxième quart-temps

Après un premier quart-temps remporté 30-23, Golden State a accéléré avant la pause sous l'impulsion de son meneur. Curry a inscrit 19 points dans la deuxième période, permettant aux Warriors de regagner les vestiaires avec 16 longueurs d'avance (64-48).

CHEF CURRY COOKED IN MINNESOTA!



🧑‍🍳 44 PTS (19 in 2Q)

🧑‍🍳 8 REB

🧑‍🍳 6 AST

🧑‍🍳 6 3PM

🧑‍🍳 GOLDEN STATE W@StephenCurry30 (15 games) ties LeBron James for the most 40+ point games at age 35 or older in NBA history! pic.twitter.com/LlkdYCLXvT — NBA (@NBA) 29 octobre 2026

Le double MVP a terminé la rencontre à 11/27 aux tirs, dont 6 paniers à 3-points, et surtout un impeccable 16/16 aux lancers francs. Une adresse sur la ligne qui a pris toute son importance dans les dernières minutes, lorsque les Wolves ont commencé à revenir.

À ses côtés, Yaxel Lendeborg a confirmé ses bonnes premières sorties NBA en inscrivant 26 points. Le rookie a notamment contribué à maintenir l'avance des visiteurs au cours de la seconde période.

Minnesota revient de 24 points de retard

La rencontre semblait pourtant bien engagée pour Golden State, qui a compté jusqu'à 24 points d'avance. Mais les Warriors ont progressivement perdu leur maîtrise, laissant Minnesota revenir à 12 longueurs à l'issue du troisième quart-temps (93-81).

Jonathan Kuminga, ancien joueur de Golden State, a terminé meilleur marqueur des Wolves avec 20 points. Jaden McDaniels et Terrence Shannon Jr. ont ajouté 19 unités chacun, permettant aux locaux de revenir à quatre points dans les dernières minutes.

Kuminga trash talking the Warriors bench 👀 pic.twitter.com/M1Diiogmyu — BrickCenter (@BrickCenter_) 29 octobre 2026

Minnesota a même eu plusieurs occasions de réduire davantage l'écart, mais McDaniels a manqué deux tirs à 3-points dans la dernière minute. Curry a finalement assuré la victoire aux lancers francs.

Les Wolves vont devoir apprendre à jouer sans Edwards

Ce revers constitue la deuxième défaite consécutive de Minnesota, après trois succès pour commencer la saison. L'absence prolongée d'Anthony Edwards oblige désormais Chris Finch à redistribuer les responsabilités offensives, tandis que LaMelo Ball n'a inscrit que 8 points à 3/11 aux tirs contre les Warriors.

Pour Golden State, cette deuxième victoire consécutive permet de revenir à un bilan de deux succès pour trois défaites. Les Californiens retrouveront les Los Angeles Lakers vendredi, alors que Minnesota recevra les Clippers.