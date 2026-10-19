Stephen Curry rassure les Warriors après une frayeur à l'entraînement

La scène a provoqué quelques sueurs froides au Chase Center. Lors de l’entraînement public des Warriors, Stephen Curry a perdu l’équilibre avant de grimacer et de rejoindre les vestiaires en boitant. Alors que les premiers observateurs craignaient une blessure au genou droit, Steve Kerr a rapidement tenu à clarifier la situation.

Steph Curry limps off the court at open practice and he just went back to the locker room @NBCSWarriors



Real quiet in here now pic.twitter.com/cLEFcOwTGt — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) 18 octobre 2026

Le technicien a assuré que son joueur "allait bien", rapporte Nick Friedell, journaliste pour The Athletic. Anthony Slater, d’ESPN, a ensuite confirmé que le problème concernait la cheville droite du meneur et non son genou comme craint au départ.

L’inquiétude s'avérait compréhensible au vu du passif du Chef. La saison dernière, le double MVP avait souffert du syndrome fémoro-patellaire au genou droit, manquant 27 rencontres consécutives en NBA. Son absence avait alors compliqué la tâche des Warriors, privés de leur principal moteur offensif.

Stephen Curry Poste : Meneur

Taille : 191 cm

Âge : 38 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Golden State Warriors Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 13,0 #86 REB 2,0 #387 PD 3,2 #91

Une blessure au genou évitée de justesse ?

Afin de le préserver sur cette pré-saison, la franchise avait donc adopté une approche prudente en limitant progressivement la charge de travail de son meneur de 38 ans. Toutefois, vendredi Baby Face avait bénéficié d'un temps de jeu plus conséquent avec 26 minutes passées sur le parquet pour 20 points face aux Blazers.

Ainsi, son départ précipité de l'entraînement dimanche a ravivé les craintes d’une nouvelle blessure au genou. Rien de grave finalement alors que Golden State n’a pas précisé si Stephen Curry serait soumis à des restrictions pour les premiers matchs de la saison.

Stephen Curry full highlights vs. Portland Trail Blazers (128-118 W) - preseason:



20 Points on 7/19 FG (36.8%), 3/11 from 3 (27.3%), 3/3 from the line, 4 Rebounds, 5 Assists (1 TOV), 1 Steal, 1 foul, and a +/- of +17 in 26:07 minutes played.



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Les Warriors déjà diminués avant d’affronter les Lakers

Les Warriors évitent donc un nouveau pépin physique important car la franchise compte encore plusieurs joueurs à l'infirmerie. Jimmy Butler, touché au ligament croisé antérieur n'a toujours pas effectué son retour. Moses Moody, reste convalescent après une rupture du tendon rotulien survenue l'an dernier et Kristaps Porziņģis, continue d'inquiéter avec des problèmes de santé persistants.

Dès lors, les Dubs devraient bien compter sur leur meneur douze fois All-Star pour ouvrir leur saison mercredi puisqu'à ce stade, Stephen Curry ne fait l'objet d'aucune annonce de forfait. La franchise basée à San Francisco en aura bien besoin car Golden State commence avec un premier choc face aux Lakers de Luka Dončić.