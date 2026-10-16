Strasbourg peut remercier son super-héros Jaylen Hands, qui renverse un match mal embarqué contre Roanne

Les Espoirs de la Chorale avaient montré la voie cet après-midi, avec une victoire de 15 points sur le parquet strasbourgeois. Quelques heures plus tard, les professionnels étaient sur le point de suivre leur exemple. Toujours sur le marché à la recherche d’un pivot pour remplacer Jake Forrester, la SIG composait déjà avec un small ball forcé, que William Pfister venait combler avec des minutes précieuses au poste 5. Sauf que celui-ci semble s’être blessé à la jambe ce vendredi, et n’a joué que 5 minutes.

Alors forcément, les espoirs alsaciens étaient moindres, face à une équipe de Roanne qui a appuyé sur ce point faible en écrasant la raquette (51 rebonds à 37, dont 27 rebonds offensifs !). Leur taille et leur physique a clairement fait la différence dans ce secteur. Avec une telle domination sous l'arceau, on peut d'ailleurs se questionner sur le total de lancers-francs : 31 pour Strasbourg, contre seulement 9 pour Roanne.

Mais tout cela, c’était avant qu’un homme ne fasse basculer la rencontre à lui tout seul : Jaylen Hands (28 points, dont 19 dans le dernier quart-temps !). Le meneur américain, qui sortait d'un match raté contre Paris, endosse cette fois le costume de héros.

Développement à venir...