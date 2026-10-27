Strasbourg résiste aux assauts de Saint-Quentin dans un match à quasiment 200 points !

88 points contre 79 de moyenne, un match entre les 8e et 12e meilleures attaques de Betclic ÉLITE, un match avancé en milieu de semaine : difficile d’imaginer un festival offensif de quasiment 200 points avec des grosses pointes au scoring entre Saint-Quentin et Strasbourg. Pourtant, c’est bien ce qui s’est passé ce mardi 27 octobre à Pierre-Ratte. Une rencontre jouée pour le compte de la 13e journée de Betclic ÉLITE, initialement programmée en décembre mais avancée en raison d’un chevauchement avec une rencontre de BCL de Strasbourg.

Duel entre 11e et 15e

Avant la rencontre, le coach strasbourgeois Jānis Gailītis avait indiqué qu’il fallait se méfier de cette équipe de Saint-Quentin, malgré sa 15e place au classement et ses nombreux contre-temps estivaux : « Dans une telle salle, avec une équipe qui pousse son public et qui joue dur, ce serait une grosse erreur de ne pas arriver avec le meilleur de notre basket. »

« Nous ne devons pas sous-estimer un adversaire en fonction de son classement ou de ce que l’on peut penser de lui. Ce qui compte, c’est le terrain. » Et sur le terrain, le SQBB est passé proche plusieurs fois d’une victoire ces dernières semaines, même contre des cadors contre Dijon ou Le Mans. On en est encore passé proche ce mardi.

L’écart final de 4 points en est révélateur. La rencontre aurait même pu basculer, si Erick Neal (14 points, 11 passes décisives) n’avait pas envoyé un air-ball sur un potentiel game-winner à 8 secondes du terme, avant que Samuel Alajiki (7 points) n’enterre le résultat sur la ligne des lancers-francs. Avant de manquer de lucidité sur cette dernière possession, le meneur américain avait pourtant signé un troisième double-double sur les quatre derniers matchs (14 points, 11 passes décisives).

Mais il n’est pas le seul à avoir fait le show dans son équipe, puisque Karvel Anderson a signé la deuxième meilleure performance de la saison avec 30 points. On savait l’Américain capable de tels cartons, comme le prouvent ses 39 points avec Gravelines ou ses 37 avec Boulazac à l’époque. Mais ces points furent marqués dans le vide, quand de l'autre côté du terrain le SQBB encaissait plus de 90 points pour la septième fois en... sept matchs.

La SIG toujours à 8 joueurs

En face, c’est un certain… Neftali Difuidi qui s’est rappelé au bon souvenir de Pierre-Ratte. « On pourrait penser que c’est un match comme les autres, mais ce n’est pas anodin de revenir dans un club où l’on a évolué. Maintenant, je suis du côté de la SIG, donc je suis là pour gagner avec la SIG Strasbourg » avait-il déclaré sur le site du club avant la rencontre. Mission réussie, et avec la manière : 23 points à 9/14 aux tirs. Le tout en chambrant son ancien public, qui lui a rendu avec des huées.

Jaylen Hands depuis le parking de Pierre Ratte au buzzer de la MT 🔥#gosig #strasbourg pic.twitter.com/Xi969nYtXK — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 27 octobre 2026

Il fallait ça, ainsi que 21 points de Jaylen Hands, 16 de Justin McKoy ou 13 de Tymu Chenery pour venir à bout du SQBB. Tous les scoreurs de l’équipe ont pu se faire plaisir face à la pire défense du championnat. D’autant plus que les rangs de la SIG n’étaient toujours pas bien garnis.

Avec 9 professionnels sur la feuille de match, ils n’ont vraiment joué qu’à 8 vu que le pigiste Bruno Cingala-Mata était en grande difficulté (exclu après 5 minutes, 5 fautes dont une technique, en plus de 2 turnovers). Toujours en manque au poste de pivot, les Alsaciens ont fait avec les moyens du bord, et décrochent leur première victoire à l’extérieur de la saison.