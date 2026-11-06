Surprise en ÉLITE 2 : la lanterne rouge fait tomber... le leader ! Première réussie pour Laurent Vila, Matéo Bordes parfait pour son retour au HTV

C'était l’affiche piège de cette soirée du vendredi 6 novembre, comptant pour la 8e journée. Un duel des extrêmes, tout simplement entre le club leader (Denain), et la lanterne rouge (La Rochelle). Et cette affiche a été le théâtre d’une surprise comme l’ÉLITE 2 en a le secret. Même si leur dynamique n’est plus la même qu’en début de saison — avec notamment une élimination en Coupe de France cette semaine et une défaite contre Antibes fin octobre — l'AS Denain Voltaire a connu un coup d'arrêt inattendu lors de ce déplacement en Charente-Maritime.

Bousculés dès l’entame par l'intensité défensive et l'envie des Maritimes, les Nordistes ont commis 24 turnovers pour seulement 15 passes décisives, et ont fini par s'incliner 85-73. Une défaite sans appel qui leur fait… perdre leur première place, pour la première fois de la saison.

Au profit d’Antibes, qui continue décidément à impressionner avec une nouvelle victoire 90-91 à Poitiers, malgré les 33 points de Keaston Willis en face. Avec trois joueurs au-delà des 20 d’évaluation, dont Marcus Williams à 24 points ou Zeljko Sakic en quasi triple-double (10 points, 12 rebonds, 7 passes décisives), les Sharks sont désormais leaders. Leur coach JD Jackson peut être satisfait, lui qui avait justement affirmé : « Par expérience, une équipe qui joue avec cette solidarité et cette intensité, elle va faire une belle saison. Pourvu que ça dure. »

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