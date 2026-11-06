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Surprise en ÉLITE 2 : la lanterne rouge fait tomber... le leader ! Première réussie pour Laurent Vila, Matéo Bordes parfait pour son retour au HTV

ÉLITE 2 - Six victoires à l'extérieur dans cette 8e journée, notamment celle d'Antibes à Poitiers (90-91), qui permet aux Sharks de prendre... la première place du classement, devançant Denain battu chez... la lanterne rouge La Rochelle ! (85-73)
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Surprise en ÉLITE 2 : la lanterne rouge fait tomber... le leader ! Première réussie pour Laurent Vila, Matéo Bordes parfait pour son retour au HTV
100e match avec le maillot de La Rochelle et victoire pour Ibrahima Cherif Haidara
Crédit photo : ARTHUR LHOMMAIS
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C'était l’affiche piège de cette soirée du vendredi 6 novembre, comptant pour la 8e journée. Un duel des extrêmes, tout simplement entre le club leader (Denain), et la lanterne rouge (La Rochelle). Et cette affiche a été le théâtre d’une surprise comme l’ÉLITE 2 en a le secret. Même si leur dynamique n’est plus la même qu’en début de saison — avec notamment une élimination en Coupe de France cette semaine et une défaite contre Antibes fin octobre — l'AS Denain Voltaire a connu un coup d'arrêt inattendu lors de ce déplacement en Charente-Maritime. 

Bousculés dès l’entame par l'intensité défensive et l'envie des Maritimes, les Nordistes ont commis 24 turnovers pour seulement 15 passes décisives, et ont fini par s'incliner 85-73. Une défaite sans appel qui leur fait… perdre leur première place, pour la première fois de la saison.

Au profit d’Antibes, qui continue décidément à impressionner avec une nouvelle victoire 90-91 à Poitiers, malgré les 33 points de Keaston Willis en face. Avec trois joueurs au-delà des 20 d’évaluation, dont Marcus Williams à 24 points ou Zeljko Sakic en quasi triple-double (10 points, 12 rebonds, 7 passes décisives), les Sharks sont désormais leaders. Leur coach JD Jackson peut être satisfait, lui qui avait justement affirmé : « Par expérience, une équipe qui joue avec cette solidarité et cette intensité, elle va faire une belle saison. Pourvu que ça dure. »

Développement à venir...

Tous les résultats de la soirée d'ÉLITE 2 :

  • Caen 85-87 ASA (après prolongations)

  • Châlons-Reims 59-89 Évreux

  • Hyères-Toulon 81-95 Aix-Maurienne

  • La Rochelle 85-73 Denain

  • Le Havre 92-95 Orléans

  • Nantes 74-75 Vichy

  • Poitiers 90-91 Antibes

  • Levallois 78-74 Fos Provence

  • Saint-Chamond 84-81 Rouen

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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