Une semaine peut parfois tout changer. Sept jours après avoir été balayé à Chalon-sur-Saône (108-67), le SLUC Nancy a retrouvé de l'agressivité, de la solidarité et surtout le chemin de la victoire. Samedi 17 octobre, les Lorrains ont dominé Nanterre (80-65), une équipe qui venait pourtant d'infliger une correction au Rytas Vilnius (93-65) en Basketball Champions League.

Cette première victoire en Betclic ELITE, après trois défaites consécutives, a soulagé Sylvain Lautié. Quelques jours plus tôt, l'entraîneur nancéien ne cachait pas son inquiétude après la déroute en Bourgogne. Cette fois, il a surtout retenu la transformation de son équipe, notamment dans l'engagement physique.

Sylvain Lautié : « On est monté d'un cran au niveau athlétique »

La semaine passée, Sylvain Lautié avait qualifié la prestation de ses joueurs à Chalon de « non-match ». Face à Nanterre, il a retrouvé une équipe capable de rivaliser dans les duels et d'imposer son intensité pendant quarante minutes.

« On est monté d’un cran au niveau athlétique. Il y a eu un non-match à Chalon, et finalement, avec le recul, peut-être qu’il nous aura fait du bien et nous aura permis de franchir un nouveau cap plus vite », a-t-il déclaré dans L'Est Républicain.

Un changement particulièrement visible en défense. Après avoir encaissé 108 points contre l'Élan Chalon, Nancy a limité Nanterre à seulement 65 unités, avec 33 % de réussite aux tirs et un 6 sur 25 à 3-points. Un contraste d'autant plus saisissant que les Franciliens restaient sur une démonstration offensive face au Rytas Vilnius (+28), champion sortant de la Basketball Champions League.

« On a été une équipe solide et impactante, du début à la fin. C’était un vrai combat et un beau match de basket. C’est un vrai plaisir de battre Nanterre car c’est une très belle équipe. »

Un collectif moins dépendant de ses individualités

Au-delà de l'intensité défensive, Sylvain Lautié a également apprécié la manière dont ses joueurs ont partagé les responsabilités. Le SLUC avait besoin de trouver davantage de solutions collectives pour ne pas dépendre systématiquement des performances d'un seul élément.

« On voulait rééquilibrer les choses et ne plus devenir dépendant d’un joueur, cette victoire c’est aussi la preuve d’un fort collectif. »

Cette volonté s'est traduite dans les statistiques. Enzo Goudou-Sinha a terminé meilleur marqueur nancéien avec 16 points, devant Stéphane Gombauld (14 points et 7 rebonds). Mohammad Amini a livré une prestation complète avec 12 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, tandis que Kevin Marsillon-Noléo a ajouté 10 points, 7 rebonds et 3 passes décisives.

Cinq joueurs nancéiens ont ainsi atteint la barre des 10 points, Carlos Marshall Jr. complétant ce groupe avec 12 unités. Une répartition offensive qui donne du crédit au discours de leur entraîneur et témoigne des progrès réalisés dans l'utilisation des différentes options de l'effectif.

Enzo Goudou-Sinha veut faire de Gentilly une forteresse

Pour Enzo Goudou-Sinha, cette victoire revêt également une importance particulière. Battu lors de ses deux premières rencontres à domicile, contre Paris et Cholet, le SLUC avait déjà laissé échapper deux occasions de satisfaire son public.

Devant 5 100 spectateurs, les Nancéiens ont enfin pu célébrer un succès à Gentilly. Une première étape indispensable aux yeux du meneur, qui a inscrit 16 points face à Nanterre.

« On sait qu’on est capable de gagner en Betclic Élite dorénavant. Gentilly doit être une place forte et les équipes ne doivent pas venir s’imposer ici. On en a déjà perdu deux, prendre Nanterre, c’est quelque chose de fort. »

Après trois défaites pour débuter le championnat, le SLUC a donc débloqué son compteur face à un adversaire particulièrement convaincant sur la scène européenne quelques jours auparavant.

Reste à savoir si cette réaction marquera un véritable tournant dans la saison lorraine. Nancy devra désormais confirmer son regain de compétitivité à l'extérieur, avec un déplacement autrement exigeant sur le parquet de l'ASVEL, dimanche 25 octobre. L'occasion de mesurer si les progrès entrevus contre Nanterre peuvent s'inscrire dans la durée.