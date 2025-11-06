Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Uncategorized

T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent des performances de T.J. dans l’équipe »

EuroLeague - L'entraîneur turc Ergin Ataman exprime publiquement sa déception concernant les performances de l'ancien meneur de Paris Basketball, recruté comme l'une des signatures phares de l'été en Euroleague.
|
00h00
T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent des performances de T.J. dans l’équipe »

T.J. Shorts peine à trouver sa place dans la rotation du Panathinaïkos Athènes

Crédit photo : Panathinaïkos Athènes

Il ne nous avait pas laissé le temps de lui poser la question après la défaite du Panathinaïkos Athènes à Monaco, vendredi dernier. Ce mercredi, en ouverture de la 9e journée de l’EuroLeague, Ergin Ataman est cette fois revenu sur le début d’aventure compliqué de T.J. Shorts avec le club grec. Loin de ses standards du Paris Basketball, le multiple MVP a encore réalisé une sortie compliquée ce mercredi soir : 7 points à 3/9 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 balles perdues pour 1 d’évaluation en 17 minutes, le plus mauvais différentiel de son équipe (-21) dans une défaite 86-68.

Des débuts difficiles pour l’ancien MVP de Betclic Élite

« Pour l’instant, je suis à 90% mécontent des performances de T.J. dans l’équipe », a déclaré Ataman en conférence de presse. « C’est peut-être de notre faute, ou bien de la sienne, mais le fait est que l’on n’a pas encore vu les performances que l’on attend de lui. »

Ces mots tranchants illustrent parfaitement les difficultés rencontrées par l’international macédonien depuis son arrivée en Grèce. Arrivé auréolé de sa saison légendaire avec Paris Basketball (19 points et 7,3 passes de moyenne), T.J. Shorts peine à retrouver son niveau d’excellence sous ses nouvelles couleurs.

Ses statistiques actuelles témoignent de cette baisse de régime : 6,1 points et 2,7 passes en près de 15 minutes de moyenne, avec 46,2% de réussite à 2-points et seulement 20% à 3-points (1/5).

LIRE AUSSI

L’ombre de Kendrick Nunn et les rumeurs de prêt

L’omniprésence de Kendrick Nunn, leader offensif incontournable du Panathinaïkos, complique indéniablement l’intégration de Shorts. L’ancien joueur de Paris Basketball, habitué à être le maître à jouer de son équipe, doit désormais composer avec un rôle de remplaçant dans un système où il peine à trouver sa place.

Ces difficultés ont même alimenté des rumeurs – déjà démenties – concernant un possible prêt vers l’un des clubs belgradois, l’Étoile Rouge ou le Partizan. Interrogé sur ce sujet, Ataman s’est montré évasif : « À ce sujet, je ne suis au courant de rien. »

Le Panathinaïkos, décimé par les blessures notamment dans le secteur intérieur avec l’absence de Mathias Lessort, traverse une période délicate. Avec un bilan de 5 victoires pour 4 défaites après 9 journées, les champions d’Europe 2024 peinent à retrouver leur niveau des deux dernières saisons, et l’adaptation difficile de T.J. Shorts n’arrange rien à leurs problèmes actuels.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
T.J. Shorts peine à trouver sa place dans la rotation du Panathinaïkos Athènes
Betclic ELITE
00h00T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent de ses performances dans l’équipe »
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer remplace un joueur américain par un autre
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
EuroCup Féminine
00h00Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier continuent leur cavalier seul en tête, Angers et Charnay se replacent
Betclic ELITE
00h00Le Portel va devoir faire sans son meneur titulaire jusqu’à Noël
Basketball Champions League
00h00Le Mans à deux doigts de réussir un come-back chez le Benfica Lisbonne
France
00h00Tony Parker rend un dernier hommage à son père : « Tu resteras pour toujours notre légende »
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
Pro Basketball Manager
Europe
00h00Pro Basketball Manager 2026 sort le 17 novembre : J-12 avant la nouvelle saison du coach virtuel
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
NBA
00h00Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
1 / 0