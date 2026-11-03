T.J. Shorts retrouve bien sa suprématie : l'ancien Parisien élu MVP du mois d'octobre en EuroLeague !

Un lion ne meurt jamais, il dort. Alors après un an de sommeil au Panathinaïkos, où son rôle et son impact ont été réduits à peau de chagrin, T.J. Shorts semble bien avoir amorcé le réveil.

Particulièrement performant sous le maillot de Valence, qu'il a rejoint à l'été, l'ancien meneur du Paris Basketball voit son début de saison être consacré d'une seconde distinction, déjà.

Désigné MVP de la 7e journée d'EuroLeague, l'Américano-Macédonien a été nommé MVP du mois d'octobre complet dans la compétition continentale reine. La seconde récompense de la sorte dans sa carrière, deux ans après la première.

Premier mois plein, validé par la dynamique collective

En neuf rencontres d'EuroLeague avec le club taronja, T.J. Shorts culmine déjà à 17,1 points, 5,7 passes décisives, 1,8 rebond et 0,9 interception de moyenne, en seulement 23 minutes par rencontre.

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 29 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 17,1 #4 REB 1,8 #193 PD 5,7 #4

Troisième meilleur marqueur, troisième meilleur passeur de la compétition, deuxième meilleure évaluation moyenne (20,7), l'ancien "Roi de Paris" réalise tout simplement un retour tonitruant au premier plan.

Surtout, ces chiffres ne sont pas faits dans le vent. Valence suit le rythme de son maître à jouer, avec 6 victoires en 9 matchs sur ce premier mois européen. Parfaitement intégré dans le système rapide et axé sur le jeu de transition mis en place sur la côte ibérique, Shorts tire son collectif vers le haut.

Un chef-d'œuvre à l'Adidas Arena comme point d'orgue

Le point culminant de son mois d'octobre reste assurément son retour émouvant, mais impressionnant, à Paris.

Dans une Adidas Arena qui a été sa « seconde maison » pendant deux ans, l'international macédonien a livré une prestation XXL : 25 points (à 9/14 aux tirs), 9 passes décisives et 4 rebonds pour une évaluation de 33.

Une démonstration chirurgicale qui lui avait déjà valu le titre de MVP de la 7e journée, partagé avec Zach LeDay.

Comme il le confiait récemment en interview exclusive à BeBasket, son passage en Espagne agit comme un véritable « souffle d'air frais ». Après une parenthèse athénienne compliquée, où sa production avait chuté à 8,1 points de moyenne, Shorts prouve qu'il n'a rien perdu de sa superbe !