Tacko Fall retrouve un contrat aux Philadelphia 76ers, quatre ans après son dernier match

Tacko Fall a obtenu une nouvelle opportunité en NBA. Les Philadelphia 76ers ont décidé de convertir son contrat Exhibit 10, signé début septembre, en un contrat « two-way », selon les informations de Shams Charania (ESPN), confirmées ce samedi 17 octobre par la franchise. Le pivot sénégalais, passé par Boston et Cleveland, n'avait plus disputé de rencontre dans la ligue nord-américaine depuis la saison 2021-2022.

Ce nouveau contrat lui permettra d'alterner entre l'effectif de Nick Nurse et les Delaware Blue Coats, l'équipe affiliée aux Sixers en G League. Il n'occupera donc pas l'une des quinze places réservées aux contrats NBA standards. Philadelphie complète ainsi ses trois contrats « two-way », déjà occupés par Caleb Love et Rayan Rupert.

Tacko Fall conservé malgré une préparation perturbée

La décision des Sixers intervient alors que Tacko Fall n'a disputé aucun des quatre matchs de présaison. Touché à la hanche lors d'un entraînement, le géant sénégalais avait été arrêté dès le début du camp.

The Philadelphia 76ers are signing 7-foot-6 center Tacko Fall to a two-way NBA contract, sources tell ESPN. Fall enters his fourth NBA season after the 76ers convert his exhibit 10 deal. pic.twitter.com/RyJ6qMPdE2 — Shams Charania (@ShamsCharania) 17 octobre 2026

Le 1er octobre, Philadelphie avait annoncé qu'il souffrait d'une élongation à la hanche et qu'une nouvelle évaluation serait réalisée deux semaines plus tard. Aucune communication officielle n'a depuis précisé la date de son retour sur les parquets.

Malgré cette indisponibilité, les dirigeants ont choisi de le conserver pour le début de la saison régulière.

Les Sixers confrontés aux blessures dans la raquette

Ce choix répond également aux difficultés rencontrées par Philadelphie à l'intérieur. Si Joel Embiid reste la référence au poste de pivot, la franchise a perdu Ariel Hukporti, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors d'une rencontre de présaison contre les New York Knicks, le 5 octobre. Sa saison est terminée.

Adem Bona, pressenti pour assurer la principale rotation derrière Embiid, a également été gêné par une blessure au pied durant la préparation. Dominick Barlow a pour sa part rencontré des problèmes de dos.

Dans ces conditions, Tacko Fall représente une solution supplémentaire pour Nick Nurse, même si son état physique ne lui permet pas encore de participer aux rencontres.

C'est trop...



Pour une fois que Wemby regarde quelqu'un vers le haut 😅



Tacko Fall : 2m29

Victor : 2m24 pic.twitter.com/r6DALhbEG9 — NBA France (@NBAFRANCE) 14 février 2026

Un retour en NBA après plusieurs saisons à l'étranger

Non drafté à sa sortie de l'université de Central Florida en 2019, Tacko Fall avait débuté sa carrière NBA avec les Boston Celtics avant de rejoindre les Cleveland Cavaliers. En trois saisons, il avait disputé 37 rencontres, dont onze lors de l'exercice 2021-2022.

Depuis son départ de Cleveland, l'intérieur avait poursuivi sa carrière à l'étranger, principalement en Chine. Lors de la saison 2025-2026, sous les couleurs des Ningbo Rockets, il tournait à 11,2 points et 6 rebonds de moyenne en 38 rencontres.

Son nouveau contrat ne garantit pas un rôle important dans la rotation de Philadelphie, mais lui permet de retrouver une place dans une organisation NBA à l'approche de la saison 2026-2027.