Tarbes-Lourdes prolonge son pigiste médical jusqu'à la fin de la saison

Il devait combler un vide, il a fini par occuper toute la place. Mike Benhamed (35 ans) poursuivra la saison à Tarbes-Lourdes, qui a choisi de transformer sa pige médicale en contrat jusqu'au terme de l'exercice.

En cinq rencontres de NM1, l'arrière a tourné à 13 points de moyenne et l'Union s'est imposée à quatre reprises avec lui sur le parquet.

Mike Benhamed, une main chaude à 48 % derrière l'arc

En 24 minutes, Mike Benhamed aligne 13 points, 4,2 rebonds et 1 passe décisive, pour 14,2 d'évaluation. Mais c'est son adresse qui frappe d'abord : 57,9 % de réussite aux tirs et 48 % à trois points, sans pour autant se contenter de quelques tentatives, puisqu'il en prend cinq par match.

PROFIL JOUEUR Mike BENHAMED Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 35 ans (10/04/1991) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 13 #34 REB 4,2 #83 PD 1 #169

Mike Benhamed, un long chemin des divisions inférieures à la NM1

Ce retour dans les Hautes-Pyrénées a des airs de retrouvailles. Avant de découvrir l'Union une première fois en 2017-2018, Mike Benhamed avait fait ses gammes en NM3, à Montauban puis à Toulouse, avant d'enchaîner les étapes en NM2 à Bourbourg–Grande-Synthe, au Basket Club Nord Ardèche et au Puy-en-Velay. À l'issue de cette première saison tarbaise, il avait mis le cap sur Andrézieux-Bouthéon pour l'exercice 2018-2019, puis sur Marmande, en NM2, avant de poser ses valises à Dax-Gamarde en mars 2021.

La route l'a ensuite mené à Cergy-Pontoise, puis à Orchies à l'été 2022. C'est dans le Nord qu'il a traversé l'épreuve la plus rude de sa carrière, avec une rupture du tendon quadricipital en avril 2024. Au terme de onze mois d'absence, il avait retrouvé les parquets avec le BCO en mars 2025, à l'occasion d'une victoire contre Quimper (84-78).

Après une saison 2025-2026 partagée entre Levallois et Mulhouse, le voilà donc revenu à Tarbes-Lourdes, neuf ans après sa première arrivée. Le contraste avec son premier passage est saisissant : en 2017-2018, il s'était contenté de 5 points et 1 rebond de moyenne en 12 minutes, sur 28 rencontres de championnat.

Un double-double au moment de s'imposer à Laval

Le 16 octobre, Mike Benhamed a sorti son match le plus complet. À Laval, il a compilé 22 points et 10 rebonds, un double-double qui a largement contribué au succès de Tarbes-Lourdes (83-77). Quatre jours plus tard, Challans en a fait les frais à son tour : 13 points, 2 passes décisives et 3 interceptions dans une nouvelle victoire de l'Union (93-82).

Ces deux performances ont prolongé une série de trois matchs consécutifs à au moins 13 points. Sur cinq sorties en championnat, il a atteint ce seuil à quatre reprises, une régularité rare pour un joueur appelé en urgence et que son club n'a pas voulu laisser filer.

Une acclimatation express

Le temps d'adaptation a été réduit au strict minimum. Dès sa première apparition, le 25 septembre à Vitré, Mike Benhamed avait planté 14 points et capté 5 rebonds, sans parvenir à empêcher une défaite d'un souffle (69-66). Le 2 octobre à Fougères, il s'était fait plus discret avec 3 points, 3 rebonds et 2 passes décisives, mais avait savouré son premier succès de la saison avec l'Union (96-79).

Il n'a pas tardé à retrouver le chemin du cercle. Le 9 octobre, face à Chartres, ses 13 points et 2 rebonds accompagnaient une nouvelle victoire de Tarbes-Lourdes (80-74), point de départ de la série qui a fini de convaincre ses dirigeants.

"Arrivé en renfort pour pallier nos récentes blessures, Mike Benhamed n’a pas mis longtemps à faire l’unanimité. Son implication, son sérieux, son efficacité sur le terrain et sa personnalité attachante ont convaincu les coachs et les dirigeants de le prolonger jusqu’à la fin de la saison", communique ainsi le club.