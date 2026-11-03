Terrible image : Tima Pouye évacuée sur civière en pleurs avec le Fenerbahçe

La scène et les réactions des joueuses sur le terrain sont assez équivoques. Lors de l'affiche d'EuroLeague féminine opposant le Fenerbahçe à Valence, l'internationale française Tima Pouye (1,75 m, 27 ans) s'est gravement blessée. Touchée au genou après un appui fuyant, l'arrière des Bleues a dû quitter le parquet évacuée sur civière, sous les regards inquiets de tout le monde sur le parquet.

PROFIL JOUEUR Tima POUYE Poste(s): Arrière Taille: 175 cm Âge: 27 ans (07/04/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / Kadinlar Basketbol Super Ligi PTS 11,8 #33 REB 2,8 #68 PD 3 #25

Des images terribles

L'incident s'est produit en plein cœur de la rencontre face à Valence (finalement remporté 71-73 par les Espagnoles), dans le groupe C qui compte notamment les Flammes Carolo. Sur une action anodine — un système avec écran à l’opposé du ballon — Tima Pouye (6 points jusque-là) a dû faire un changement de direction rapide pour suivre son adversaire, et il semble que son genou a cédé net.

Pouye s’est immédiatement effondrée au sol, provoquant de terribles cris de douleur, et l'arrêt instantané du jeu. Le corps médical du club turc s'est précipité à son chevet, pendant que les pleurs prenaient la place des cris. L’immobilité de la joueuse et son évacuation sur civière laissent craindre le pire pour la suite de sa saison européenne et de son année sportive.

Tima Pouye bu pozisyonda sakatlandı. Umarım bir şeyi yoktur. Çok geçmiş olsun. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/WYJEZ9kKpc — Deniz'in Dünyası 🐣 (@DeniznDunyasi9) 3 novembre 2026

😔 Fenerbahçe Tarfin oyuncusu Tima Pouye sakatlanarak sedye ile kenara alındı



Geçmiş olsun Tima 💐🙏🏻 pic.twitter.com/daRHFOuCDO — Oyunu Değiştir (@oyunu_degistir) 3 novembre 2026

Une nouvelle épreuve en plein prime de sa carrière ?

Cette terrible épreuve réveille des souvenirs douloureux pour l'ancienne Tango de Bourges. L’ex-bérruyère a en effet déjà connu une grave blessure au niveau du genou. En plein milieu de la saison 2023/24, elle avait en effet subi une rupture des ligaments croisés, qui avait immédiatement mis un terme à sa saison, et même empiété sur la saison suivante.

À 27 ans, la compagne d’Olivier Sarr est en plein dans le prime de sa carrière. Son énorme saison 2025/26 à Bourges lui a ouvert de nombreuses portes ces derniers mois : une pige en WNBA avec Toronto, et une arrivée en grande pompe chez les championnes en titre de l’EuroLeague, avec Leïla Lacan et Nell Angloma notamment.

Sur ces premières semaines de compétition, l’arrière française s'était imposée comme une rotation incontournable du dispositif stambouliote, avec 8,7 points en 19 minutes de moyenne sur la scène européenne. Sa percussion et son énergie des deux côtés du terrain faisaient le bonheur du Fenerbahçe.

Il est bien sûr trop tôt pour établir un diagnostic. Des examens approfondis (IRM) seront menés prochainement, et le club turc devrait publier rapidement les résultats. Le staff du Fenerbahçe et l'encadrement de l'équipe de France retiennent leur souffle. L’équipe de BeBasket souhaite dans tous les cas un bon rétablissement à Tima Pouye.