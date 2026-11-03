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Terrible image : Tima Pouye évacuée sur civière en pleurs avec le Fenerbahçe

L'internationale française Tima Pouye s'est gravement blessée au genou lors du match d'EuroLeague féminine entre le Fenerbahçe et Valence, évacuée sur civière après un changement de direction fatal.
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Résumé
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Terrible image : Tima Pouye évacuée sur civière en pleurs avec le Fenerbahçe
Tima Pouye à l'échauffement avant le match
Crédit photo : EuroLeague Women
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La scène et les réactions des joueuses sur le terrain sont assez équivoques. Lors de l'affiche d'EuroLeague féminine opposant le Fenerbahçe à Valence, l'internationale française Tima Pouye (1,75 m, 27 ans) s'est gravement blessée. Touchée au genou après un appui fuyant, l'arrière des Bleues a dû quitter le parquet évacuée sur civière, sous les regards inquiets de tout le monde sur le parquet.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Tima Pouye.jpg
Tima POUYE
Poste(s): Arrière
Taille: 175 cm
Âge: 27 ans (07/04/1999)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Kadinlar Basketbol Super Ligi
PTS
11,8
#33
REB
2,8
#68
PD
3
#25

Des images terribles

L'incident s'est produit en plein cœur de la rencontre face à Valence (finalement remporté 71-73 par les Espagnoles), dans le groupe C qui compte notamment les Flammes Carolo. Sur une action anodine — un système avec écran à l’opposé du ballon — Tima Pouye (6 points jusque-là) a dû faire un changement de direction rapide pour suivre son adversaire, et il semble que son genou a cédé net.

Pouye s’est immédiatement effondrée au sol, provoquant de terribles cris de douleur, et l'arrêt instantané du jeu. Le corps médical du club turc s'est précipité à son chevet, pendant que les pleurs prenaient la place des cris. L’immobilité de la joueuse et son évacuation sur civière laissent craindre le pire pour la suite de sa saison européenne et de son année sportive. 

Une nouvelle épreuve en plein prime de sa carrière ?

Cette terrible épreuve réveille des souvenirs douloureux pour l'ancienne Tango de Bourges. L’ex-bérruyère a en effet déjà connu une grave blessure au niveau du genou. En plein milieu de la saison 2023/24, elle avait en effet subi une rupture des ligaments croisés, qui avait immédiatement mis un terme à sa saison, et même empiété sur la saison suivante. 

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À 27 ans, la compagne d’Olivier Sarr est en plein dans le prime de sa carrière. Son énorme saison 2025/26 à Bourges lui a ouvert de nombreuses portes ces derniers mois : une pige en WNBA avec Toronto, et une arrivée en grande pompe chez les championnes en titre de l’EuroLeague, avec Leïla Lacan et Nell Angloma notamment.

Sur ces premières semaines de compétition, l’arrière française s'était imposée comme une rotation incontournable du dispositif stambouliote, avec 8,7 points en 19 minutes de moyenne sur la scène européenne. Sa percussion et son énergie des deux côtés du terrain faisaient le bonheur du Fenerbahçe.

Il est bien sûr trop tôt pour établir un diagnostic. Des examens approfondis (IRM) seront menés prochainement, et le club turc devrait publier rapidement les résultats. Le staff du Fenerbahçe et l'encadrement de l'équipe de France retiennent leur souffle. L’équipe de BeBasket souhaite dans tous les cas un bon rétablissement à Tima Pouye.

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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