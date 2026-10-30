Théo Maledon a été l'un des grands artisans du succès madrilène lors de la 9e journée d'EuroLeague. Sur le parquet du Movistar Arena, devant pratiquement 10 000 spectateurs, l'international français a inscrit 26 points, capté 7 rebonds et distribué 2 passes décisives pour 26 d'évaluation en seulement 24 minutes. Une prestation qui lui permet de terminer meilleur marqueur du match.

Une grosse frayeur au genou

Particulièrement efficace offensivement, l'ancien joueur de l'ASVEL a converti 3 de ses 4 tentatives à 3-points et 11 de ses 12 lancers francs. Une réussite précieuse pour les Madrilènes, notamment en première période, lorsque Maledon a inscrit 9 points en cinq minutes pour permettre à son équipe de prendre onze longueurs d'avance (39-28).

Le Français a également répondu présent dans le dernier quart-temps. Alors que Fenerbahçe était revenu à huit points (72-64), il a inscrit 7 points pour contribuer à repousser les Turcs.

Maledon s'est toutefois fait une frayeur au genou pendant la rencontre. Un incident qui ne l'a pas empêché de reprendre le jeu et de terminer la partie.

Theo Maledon landed awkwardly on his leg and appeared to be limping to bench. Looks concerning. pic.twitter.com/FEdE1SRRBV — Yaya (@fanzonebasket) 29 octobre 2026

Le Real Madrid poursuit sa série impressionnante

Le Real Madrid a construit son succès progressivement. Menés à l'issue du premier quart-temps (22-24), les hommes de Pedro Martínez ont repris les commandes avant la pause (47-42), puis creusé l'écart au retour des vestiaires.

La troisième période, remportée 23-13, leur a permis d'aborder les dix dernières minutes avec quinze points d'avance (70-55). Malgré une tentative de retour de Fenerbahçe, les Madrilènes ont conservé leur maîtrise pour s'imposer de 19 points (95-76).

Autour de Maledon, Facundo Campazzo a également pesé avec 10 points et 10 passes décisives, tandis que Walter Tavares a ajouté 14 points et 5 rebonds. L'autre Français du Real Madrid, Timothé Luwawu-Cabarrot, a inscrit 8 points en près de 20 minutes.

Cette victoire constitue le dixième succès consécutif du Real Madrid, en cumulant ses rencontres de Liga Endesa et d'EuroLeague. Une dynamique qui confirme le très bon passage des Madrilènes, toujours invaincus à domicile cette saison dans la compétition européenne.

Un choc contre le Panathinaïkos dès le 4 novembre

Le calendrier réserve désormais une affiche de premier plan au Real Madrid. Le mercredi 4 novembre, les Madrilènes accueilleront le Panathinaïkos à 20h45, dans le cadre de la 10e journée d'EuroLeague.

Après avoir dominé Fenerbahçe, le Real abordera cette confrontation avec une série de dix victoires consécutives. La rencontre face au club grec constituera un nouveau test pour une équipe portée par sa dynamique collective et par la prestation de Théo Maledon.