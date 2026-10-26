Théo Maledon élu MVP d'octobre en Liga, après un mois de feu avec le Real Madrid !

Toujours invaincu en championnat, le Real Madrid avance à plein régime, et Théo Maledon donne le tempo ! Locomotive de la Maison Blanche, avec qui il vient de battre un record collectif, le meneur français a été désigné MVP du mois d'octobre en Liga Endesa.

¡Qué manera de dominar en el arranque de la temporada!



¡THEO MALEDON se proclama MVP del mes de octubre de la #LigaEndesa! 🏆



📊 El francés promedió 1⃣8⃣'4⃣ puntos, 5⃣'2⃣ asistencias, 3⃣ rebotes y 2⃣5⃣'8⃣ de valoración.



⭐️ @Theo_Maledon | @RMBaloncesto pic.twitter.com/anU0esa6mH — Liga Endesa (@ACBCOM) 26 octobre 2026

Sur les cinq rencontres prises en compte - les quatre journées disputées en octobre et le match inaugural de septembre - Maledon tourne déjà à 18,4 points, 5,2 passes décisives et 25,8 d'évaluation de moyenne. Le Real suit sa cadence, avec un bilan parfait de cinq victoires en autant de sorties.

Théo Maledon MVP : cinq matchs, cinq victoires pour le Real Madrid

Le Français a lancé sa saison par une première copie solide face à Malaga : 17 points et 7 passes décisives dans un match remporté sur le fil par les Merengues. Toujours poussifs, les hommes de Pedro Martinez ont aussi eu besoin de l'ancien joueur de l'ASVEL pour se défaire d'Obradoiro, à Saint-Jacques-de-Compostelle.

PROFIL JOUEUR Théo MALEDON Poste(s): Meneur Taille: 193 cm Âge: 25 ans (12/06/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 18,4 #6 REB 3 #95 PD 5,2 #7

Maledon avait alors haussé le ton en inscrivant 25 points et en distribuant 7 passes, pour une évaluation de 38, la plus haute de sa période. Son duo avec Timothé Luwawu-Cabarrot, aussi exemplaire sur la période, est la formule du début de saison madrilène.

Toujours important face à Manresa puis Bilbao, le Normand jouit d'une adresse insolente à 3-points. Douze de ses seize flèches ont fait mouche, soit une adresse de 75% !

Une dernière performance XXL dans un record du Real Madrid

Mais, ce dimanche 25 octobre, Maledon a consacré son mois exemplaire avec une meilleure sortie encore. Dans une victoire écrasante sur Lleida (122-86), l'ex-joueur du Oklahoma City Thunder a enregistré 27 points à 7/8 à 3-points, 6 passes décisives, pour 31 d'évaluation.

Une performance magnifique dans une soirée collective record : son tir primé dans l'ultime seconde a porté à 24 le total de paniers à 3-points du Real Madrid. Une marque inédite dans l'histoire de la Liga Endesa.

Le moral est donc à la fête en championnat pour le Real Madrid, qui tente désormais d'insuffler cette dynamique locale sur le plan de l'EuroLeague. Théo Maledon lui, ajoute une deuxième récompense mensuelle à son palmarès. Il avait déjà été distingué il y a un an, au terme d'un mois de novembre 2025 probant.