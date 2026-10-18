Thomas Heurtel a encore démontré ses qualités de passeur en championnat de Grèce. Samedi 17 octobre, le meneur français de l'AEK Athènes a délivré 11 passes décisives en 21 minutes et 15 secondes lors du succès de son équipe contre Mykonos (84-79). Une performance remarquable à la distribution, malgré seulement 2 points inscrits, tous sur la ligne des lancers francs, et aucun panier marqué en cinq tentatives.

L'AEK Athènes, entraînée par Dragan Sakota, a ainsi retrouvé le chemin de la victoire après sa lourde défaite contre l'Aris Salonique une semaine plus tôt. Le club de la capitale grecque affiche désormais deux victoires pour une défaite après trois journées de championnat.

Thomas Heurtel distribue 11 passes

Thomas Heurtel a particulièrement pesé sur l'organisation offensive de l'AEK. Avec 11 passes décisives, il a directement contribué à près de la moitié des 24 passes enregistrées par son équipe.

Son adresse n'a toutefois pas suivi. Le meneur français a terminé à 0/5 derrière la ligne à 3-points, sans tenter le moindre tir à 2-points. Ses deux seuls points sont venus des lancers francs (2/2). Il a également perdu un ballon pour terminer avec 6 d'évaluation.

Nelly Junior Joseph et Landers Nolley, deux anciens de Betclic ELITE, également en vue

L'AEK Athènes compte plusieurs joueurs bien connus des suiveurs du championnat de France. Parmi eux, Nelly Junior Joseph, passé par la SIG Strasbourg en 2025-2026, a signé une prestation solide avec 12 points à 4/5 aux tirs et 9 rebonds en près de 35 minutes.

Autre ancien pensionnaire de Betclic ELITE, Landers Nolley II, qui évoluait au SLUC Nancy la saison dernière, a apporté 11 points, 2 rebonds et 3 passes décisives en seulement 15 minutes. L'arrière/ailier américain a converti quatre de ses sept tentatives et terminé avec 17 d'évaluation.

Derrick Williams réussit ses débuts avec l'AEK Athènes

Cette rencontre marquait également les débuts de Derrick Williams sous les couleurs de l'AEK. L'ancien joueur NBA, également passé par l'EuroLeague, a inscrit 10 points et capté 2 rebonds en 24 minutes.

Titularisé par Dragan Sakota, il a notamment participé au bon début de rencontre des Athéniens, qui ont rapidement pris les commandes avant de compter jusqu'à 15 points d'avance (34-19).

Mais Mykonos, porté par les 25 points, 5 rebonds et 5 passes décisives de l'ancien Chalonnais Jermaine Love, est progressivement revenu dans la partie. Les visiteurs sont même revenus à une longueur dans le troisième quart-temps (59-58), puis à deux points dans le dernier (74-72).

Giannoulis Larentzakis décisif pour éviter une nouvelle désillusion

Malgré les 11 passes de Thomas Heurtel et les six joueurs de l'AEK ayant atteint la barre des 10 points, la formation athénienne a dû attendre les dernières possessions pour sécuriser sa victoire.

C'est finalement Giannoulis Larentzakis qui a fait la différence. L'international grec, auteur de 13 points et 5 passes décisives, a inscrit deux tirs à 3-points déterminants dans les deux dernières minutes, dont un avec l'aide de la planche à onze secondes de la fin. Dimitrios Katsivelis a également inscrit 13 points, tandis que Greg Brown III en a ajouté 12.

L'AEK s'est finalement imposée 84-79, après avoir remporté les deux premiers quarts-temps (22-17, puis 47-38 à la pause). Un deuxième succès en trois rencontres de championnat, avec un Thomas Heurtel qui, même sans inscrire le moindre panier, a largement contribué à la production offensive de son équipe.