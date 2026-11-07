Outre le double-double monstrueux (30 points et 14 rebonds) de Victor Wembanyama face aux Kings, d'autres Français se sont illustrés vendredi à commencer par Tidjane Salaün.

Tidjane Salaün: Awesome individual defense pic.twitter.com/ibL92DE32r — Richie (@richierandall) 3 novembre 2026

L'intérieur continue de s'affirmer avec les Hornets. Cette nuit, le Français a bénéficié de 28 minutes de temps de jeu, son record cette saison et en a profité pour se mettre en valeur malgré une adresse extérieure encore perfectible (2/8). Le Parisien a pu se montrer en raison de la blessure de Brandon Miller et a donc pris sa place dans le cinq majeur en deuxième mi-temps.

L'ailier fort termine avec 13 points et 4 rebonds, une performance positive en somme mais qui ne fera pas oublier la gifle reçue face aux Celtics (119-80). Son coéquipier Moussa Diabaté n'a lui pas pris à la rencontre.

Alex Sarr en confiance, Bilal Coulibaly amène son énergie

Alexandre Sarr s'est lui aussi montré plutôt à son aise avec les Wizards face aux Hawks. Malgré la défaite de DC (139-132) l'intérieur des Bleus a été précieux dans le premier acte avant de franchement décliner ensuite. Le joueur drafté en 2024 termine avec 13 points, 8 prises. D'ailleurs, c'est déjà son 10e match avec au moins 2 interceptions et 2 contres alors qu'aucun joueur de sa cuvée ne fait mieux.

En sortie de banc, Bilal Coulibaly continue de mettre de l'énergie pour Washington et de démontrer des qualités athlétiques rares. Le Français s'est démené défensivement mais c'était peut-être le seul de son équipe vendredi. Encore trop timide en attaque, le médaillé d'argent au JO n'a pris que 5 petits tirs pour 9 points et 5 rebonds.

Alex Sarr with the alley-oop layup pic.twitter.com/JRrHObV3qD — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 7 novembre 2026

Rudy Gobert enchaîne, Joan Beringer blessé

Rudy Gobert enchaine les performances de qualité ces derniers temps. Le pivot français a amené sa dissuasion habituelle face aux Pelicans. En seulement 25 minutes passées sur le parquet, Gobzilla a inscrit 8 points et pris 11 rebonds mais a encore semblé frustré offensivement par séquence et n'apparait pas encore totalement libéré sur le parquet. Les Wolves l'ont tout de même emporté 115-109.

Soirée plus délicate pour Joan Beringer. Bien entré dans sa partie (2 points et 3 rebonds en 7 minutes), l'intérieur de 20 ans a du quitter ses partenaires prématurément en raison d'un coup de coude reçu dans le visage. Dans la foulée, sa franchise a annoncé qu'il ne reviendrait pas sur le parquet et que le tricolore souffrait d'une fracture au nez sans donner de date de retour...

Joan Beringer isolation defense + block pic.twitter.com/2hxLjuvQlG — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 7 novembre 2026

Coup de mou pour Zaccharie Risacher

Zaccharie Risacher n'a pas eu l'impact escompté en attaque (4 points) avec les Mavericks malgré la victoire des Texans (112-100). Le Français n'a pas su tirer son épingle du jeu face au Jazz et prendre davantage de responsabilités malgré une faible opposition (1 victoire en 9 matchs).

L'ancien des Hawks a pourtant eu l'occasion de se montrer avec 21 minutes passées sur le terrain. Défensivement, son activité demeure importante pour Dallas (4 rebonds, 2 contres) mais l'ailier doit franchir un cap en attaque.

Dallas Mavericks 112 - 100 Utah Jazz · NBA · 07/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Dallas Mavericks Tobi Lawal 0 0 0 Cooper Flagg 21 10 7 Kyrie Irving 14 2 2 Max Christie 0 1 1 Morez Johnson Jr. 13 17 2 Zaccharie Risacher 4 4 1 Walter Clayton Jr. 12 4 2 Santi Aldama 8 9 1 Marcus Sasser 0 0 0 Caleb Martin 0 0 0 P.J. Washington 26 6 1 Daniel Gafford 7 1 1 Moussa Cisse 0 0 0 Jett Howard 0 0 0 Naji Marshall 7 1 5 Utah Jazz Lauri Markkanen 24 8 1 Jaxson Hayes 8 6 3 Darryn Peterson 21 2 5 Keyonte George 16 6 9 Josh Green 3 3 1 Josh Okogie 12 4 0 Svi Mykhailiuk 0 0 1 Isaiah Collier 4 3 3 Brice Sensabaugh 0 2 2 Tony Bradley 0 1 0 Kyle Filipowski 0 0 0 Ace Bailey 12 6 0 Mo Bamba 0 0 0 Kobe Bufkin 0 0 0

Cette leçon pourrait aussi s'appliquer à Sidy Cissoko. Si l'ailier a encore mis du cœur face aux Lakers, c'est encore trop peu pour peser durablement dans une rencontre (7 points à 2/7 au tir). Il termine avec le pire +/- de son équipe (-13) et n'a pas réussi sa mission du soir sur Luka Doncic.

Le Slovène restait sur une série de matchs exceptionnels (42,3 points de moyenne sur les trois dernières rencontres) et le Français a subi la loi de l'ancien madrilène. Le leader des Angelinos a posé 53 points avec son aisance habituelle et permis à L.A de l'emporter contre les Blazers (124-118).