Enfin une première victoire pour Brooklyn ! Dans la nuit de dimanche à lundi, les Nets ont enfin débloqué leur compteur en s'imposant sur le parquet des Indiana Pacers (98-90), diminués par les absences de Tyrese Haliburton et Ivica Zubac. Pour mettre fin à sa série de cinq défaites, la franchise new-yorkaise a notamment pu compter sur son meneur français Nolan Traoré, titularisé par Jordi Fernandez.

Indiana Pacers 90 - 98 Brooklyn Nets · NBA · 01/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Indiana Pacers Ivica Zubac 0 0 0 Pascal Siakam 17 5 5 Jay Huff 0 3 0 Aaron Nesmith 11 3 4 Andrew Nembhard 23 3 4 Jarace Walker 6 6 3 Quenton Jackson 12 3 2 Obi Toppin 0 0 0 Larry Nance Jr. 4 6 1 Jalen Slawson 3 5 0 Kobe Brown 3 1 1 Kelly Oubre Jr. 11 2 1 Braden Smith 0 0 0 Brooklyn Nets Julius Randle 20 5 6 Day'Ron Sharpe 15 13 4 Chaney Johnson 2 2 0 Terance Mann 0 1 1 Moritz Wagner 14 6 0 Noah Clowney 8 3 0 Josh Minott 0 0 0 Drake Powell 0 0 0 Danny Wolf 0 0 0 Nolan Traoré 16 2 6 Michael Porter Jr. 23 9 3 Keon Ellis 0 2 1

Nolan Traoré répond présent

L’ancien meneur de Saint-Quentin a parfaitement répondu à la confiance de son coach. En 30 minutes de jeu, il a compilé 16 points à 6/14 aux tirs, dont un intéressant 4/8 derrière l'arc, ainsi que 6 passes décisives et 2 rebonds. L’international français a fait le job en ne perdant qu’un seul ballon et terminant avec un différentiel de +8 lorsqu'il était sur le parquet. Soit l’écart final de la rencontre et le deuxième meilleur ratio parmi les titulaires de Brooklyn derrière Julius Randle (+17).

Au-delà de son adresse extérieure, l’ancien pensionnaire de l’INSEP a su se montrer disponible pour ses partenaires et participer à la bonne circulation du ballon. Ses quatre tirs primés ont notamment contribué à maintenir Brooklyn dans une dynamique offensive favorable après la pause, alors que les Nets ont progressivement pris le contrôle de la rencontre.

« Je savais qu'ils voulaient prendre Julius (Randle) à deux, donc on a su en profiter et rentrer nos tirs. On bouge bien la balle, on a un bon spacing. On essaie de trouver le meilleur tir à chaque possession et d'être consistent en défense. Cette première victoire est positive mais on doit se concentrer sur le prochain match », a partagé le Français en conférence de presse.

Une confiance qui se confirme pour le jeune meneur français

Nolan Traoré n'en est pas à son premier coup d'éclat face à Indiana cette saison. Il avait déjà inscrit 17 points contre les Pacers le 25 octobre, avant d'en ajouter 15 lors de la rencontre suivante face aux Boston Celtics. Deux sorties qui, cumulées à celle de cette nuit, témoignent de sa montée en puissance offensive, liée à un temps de jeu en hausse (4 dernières sorties à 24 minutes de moyenne) en l’absence notamment d’Egor Demin, touché à la jambe.

Nolan Traoré (Brooklyn Nets) - Nolan Traoré (Brooklyn Nets) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Nolan Traoré Nolan Traoré MJ 56 6 PTS 8,9 10,5 REB 1,8 1,8 PD 3,8 2,7 IN 0,8 0,8 CO 0,4 0,7

En pleine reconstruction, la franchise vient d'ailleurs d'activer les options pour leur troisième année de contrat de ses cinq joueurs sélectionnés au premier tour de la Draft 2025, dont celle de frère d'Armel Traoré (comme Demin, Powell, Saraf et Wolf) pour la saison 2027-2028.

En présaison, Jordi Fernandez avait déjà affiché sa satisfaction concernant les progrès du Français. « J’aime son agressivité à trois points et il semble très confiant dans son tir », confiait l’entraîneur pour Nets Daily. « C’est le fruit de tout le travail qu’il a fourni cet été. Je veux aussi le pousser à progresser défensivement. »

Après avoir goûté à la victoire, Brooklyn devra tenter d'enchaîner dès lundi contre les New York Knicks, dans un derby qui pourrait offrir une nouvelle occasion à Nolan Traoré de confirmer ses progrès.