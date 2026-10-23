Zalgiris Kaunas 105-85 ASVEL

C’est un match qui aurait pu être le théâtre de retrouvailles chargées d’émotions entre Sylvain Francisco et le Zalgiris Kaunas… Finalement, avec ce recrutement annulé, il faudra attendre le 19 novembre et le déplacement du Panathinaïkos en terre lituanienne. Mais contrairement à son dernier match d’EuroLeague, l’ASVEL a toutefois pu aligner ses trois têtes d’affiche ce soir : Patty Mills, Jae Crowder et Tremont Waters. Il y avait peut-être une envie de se venger d’une équipe de Kaunas qui leur avait infligés 56 points d’écart en cumulé sur leurs deux matchs la saison dernière. Malheureusement, ils ont continué sur cette lancée ce vendredi.

Les deux équipes restaient pourtant sur deux défaites consécutives en EuroLeague. Elles étaient même à la bataille au classement, respectivement 15e et 16e. Désormais, Kaunas a creusé l’écart. Ces derniers ont fait la course en tête pendant tout le match, grâce aux… 18 tirs à 3-points réussis, sur 37 tentatives (49%). Tout le monde a participé à ce festival offensif, que ce soit les internationaux lituaniens comme la superstar Jonas Valanciunas (15 points, 8 rebonds) ou le sniper américain Carsen Edwards (16 points).

Le Zalgiris a marqué 105 points (contre 82 de moyenne cette saison en EuroLeague), sa meilleure marque depuis… février, face à Monaco. « On manque de dureté » estimait Nate Sestina (8 points) à la mi-temps. « Il y a beaucoup de choses qu’on aurait pu faire mieux. Mais c’est surtout défensivement qu’on doit progresser » a confirmé Tony Parker au micro de l’EuroLeague TV après la rencontre. Cette troisième défaite européenne d’affilée les plonge en 17e position après 7 journées.

Paris 93-104 Valence

Une ovation de la part du public à son introduction, des chants de “MVP” scandés depuis les tribunes, de belles accolades avec ses anciens coéquipiers et dirigeants, et un livre-souvenir offert par un jeune fan… TJ Shorts a vécu une soirée à émotions ce soir à l’Adidas Arena, où il revenait pour la première fois depuis son départ en 2025 (son match à Paris avec le Panathinaïkos en 2025/26 avait été joué à l’Accor Arena). Revoir ce public familier, les entendre scander mon nom, ça me touche. « Un grand merci aux fans français qui continuent à me supporter… Entendre des chants “MVP” pour moi à l’extérieur, c’était une première » a-t-il exprimé au micro de l’EuroLeague TV.

Mais le double-MVP du championnat français n’a pas eu de pitié pour son ancienne équipe malgré tout. Au contraire, cela lui a sûrement donné une motivation supplémentaire, puisqu’il termine avec… 25 points et 9 passes décisives, pour 33 d’évaluation. Le MVP du match, tutoyer de près par Armoni Brooks (29 d’évaluation), qui aurait sûrement lui aussi pu s’épanouir dans le championnat français. La défense parisienne n’a pas réussi à tenir ce duo, et n’a pas respecté les consignes du coach Max Lefèvre comme il l’a expliqué : « On a insisté ces trois derniers jours sur le fait qu’il fallait les forcer à driver et non shooter, et on ne l’a pas fait. »

D’où les 104 points marqués par Valence, dont l’identité de jeu rapide et offensive a pris à son propre jeu le Paris Basketball. Le club de la capitale n’a pas pu récompenser par une victoire une Adidas Arena à guichets fermés, avec notamment 500 commerçants, étudiants, pompiers, et agents de propreté touchés par la crise actuelle en France. Il faut dire qu’il manquait toujours dans leur rang Nadir Hifi, TJ Warren et Frank Ntilikina. Jared Rhoden termine meilleur marqueur avec 20 points, tandis que Joel Ayayi a beaucoup plus joué que d’habitude pour tenir la mène (6 points, 5 passes décisives), au vu de l’exclusion de Tyson Etienne. Paris chute en 18e position de l’EuroLeague avec cette 4e défaite d’affilée.