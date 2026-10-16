C’est une passe compliquée que vit le Paris Basketball en EuroLeague. Après ses deux défaites de deux points contre l’ASVEL et Bologne, le club de la capitale se déplaçait sur le terrain de l’Étoile Rouge de Belgrade, justement tout juste victorieuse de l’ASVEL sur un buzzer de Chris Jones. Et comme mercredi, Maxime Lefèvre ne pouvait compter ni sur Nadir Hifi ni sur Frank Ntilikina, blessés. La tâche s’annonçait ardue dans cette salle bouillante, face à une équipe serbe qui restait sur trois victoires consécutives.

Tout miser à 3-points

Paris a continué à miser sur la recette qui avait failli fonctionner contre Bologne, avec un bon partage des responsabilités et du ballon (21 passes décisives), du jeu rapide, et surtout énormément de tirs derrière l’arc. Car les Parisiens ont tenté… 42 tirs à 3-points ce soir, contre seulement 28 à 2-points.

Les deux meilleurs marqueurs Tyson Etienne (24 points) et Sebastian Herrera (14 points) en ont pris… 12 chacun, un total digne de Stephen Curry en NBA. Ce qui reste très rare dans le basket FIBA. Cependant, avec un médiocre 11/42 derrière l'arc (26%), ce pari statistique ultra-agressif s'est retourné contre eux. Le manque d'alternance dans la peinture a fini par asphyxier le jeu parisien. L'équipe n'avait marqué que 36 petits points à la mi-temps.

Deux dynamiques opposées

En face, l'Étoile Rouge a déroulé son basket avec plus d'équilibre. S'appuyant sur l'agressivité d'un Chima Moneke toujours motivé contre les clubs français (23 points, 32 d'évaluation) et la maîtrise dans le money-time de Jared Butler (13 points, 5 passes décisives), les Serbes ont dominé les débats.

Les rouge et blanc ont mené tout le match, ont compté jusqu’à 19 points d’avance (77-58), avant une dernière tentative de come-back parisienne qui échoue finalement à 9 points (90-81). Les hommes d'Ivan Navarro décrochent un succès précieux à domicile qui leur permet de monter en 5e position.

Tandis que Paris, qui va devoir vite retrouver ses cadres pour rééquilibrer son attaque, chute en 18e position, à égalité de bilan avec Milan et Baskonia (1 v. - 5 d.). Première occasion de redresser la barre ce week-end en championnat, dans le... nouveau Classico contre Boulazac ?

« On a peut-être manqué de jus dans les dernières minutes, et Butler a été clutch quand ils en avaient besoin. On a donné tout ce qu’on avait, des bons tirs ne sont pas rentrés. C’était un bon combat, j’ai aimé l’esprit combatif de mes joueurs. C’est une dure semaine avec trois matchs, on va continuer à s’améliorer. »



Max Lefèvre au micro de l'EuroLeague TV après la rencontre