Toulouse souhaite conserver son joker médical jusqu'à la fin de la saison

Le Toulouse Basket Club ne veut pas voir partir Alexis Ville. Recruté à quelques jours du coup d'envoi du championnat pour pallier l'absence sur blessure de Calvin Hippolyte, l'ancien joueur de l'Aurore de Vitré est arrivé au terme de son engagement initial de joker médical. Satisfait de son apport, le club de la ville rose s'active en coulisses pour prolonger son bail jusqu'à la fin de la saison de NM1, alors qu'il n'a pas pu tenir sa place ce mercredi lors de la défaite à Laval.

PROFIL JOUEUR Alexis VILLE Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 27 ans (18/11/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 5 #201 REB 3 #155 PD 0,8 #206

Un dossier soumis à la commission de contrôle de gestion de la FFBB

La démarche administrative est désormais engagée. Le président Fabien Conte et ses dirigeants finalisent un dossier à destination de la commission de contrôle de gestion de la FFBB. Le club doit obtenir l'accord des instances fédérales pour pouvoir offrir un nouveau contrat à Alexis Ville.

Plutôt que de libérer son pigiste au retour de ses joueurs blessés, le TBC choisit d'épaissir ses rotations. Calvin Hippolyte a repris la compétition, tout comme Louis Marnette et Proponi Coulibaly. Si la fédération donne son aval, Romain Tillon disposera d'un groupe très fourni pour aborder la suite de la Poule B.

Un joueur d'expérience intégré dès son arrivée

Alexis Ville connaît bien la NM1. Après des passages à Lorient et au SCABB Lab, il a disputé les 40 rencontres de la saison 2025-2026 à Vitré (7,1 points et 3,8 rebonds de moyenne). Intégré sans délai au collectif toulousain, le frère de Thomas Ville a joué 23 minutes en moyenne lors de ses six premières apparitions, pour 5,0 points à 46,2% de réussite aux tirs (dont 20,0% à 3-points, sur 1,7 tentative par match), 3,0 rebonds, 0,8 passe décisive en 23 minutes par rencontre, avec la capacité d'évoluer aux postes 3 et 4.

Il évolue aux côtés de Matthias Flosse, auteur d'un double-double de moyenne. Avec quatre succès consécutifs et un bilan de cinq victoires pour deux défaites avant le revers surprise de mercredi, les Toros se situent en haut du tableau. Après son déplacement raté à Laval, Toulouse va tenter de rebondir face à Chartres le 13 novembre au Palais des sports André-Brouat. Avec ou sans Alexis Ville ?