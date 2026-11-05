"Tout le monde sait qu'il y avait faute" : l'ASVEL frustrée (et lésée ?) face au Bayern

Patty Mills en est resté longtemps agenouillé sur le parquet. Comme sonné. Certes en galère sur la dernière possession de l'ASVEL, à -2 (95-97), le génial australien (22 points) venait de se prendre l'épaule de Vladimir Lucic en plein visage, mais rien n'a été jugé illégal par le trio arbitral.

De quoi laisser l'ancien meneur des Spurs assez pantois. Ou incrédule, au choix. Même Vladimir Lucic est venu s'excuser, d'un "my bad" avec une tape de réconfort.

"Certaines décisions nous coûtent le match"

Pendant ce temps-là, les arbitres étaient à la vidéo. Comme (trop) souvent au cours d'un match d'EuroLeague. Pour vérifier s'il y avait faute ? Non, cela ne rentre pas dans leurs prérogatives. Ce serait trop facile sinon. Plutôt pour vérifier le chrono. Après avoir fait basculer un match, il est vrai qu'il est particulièrement important de pinailler sur une seconde...

Alors Tony Parker a abattu son dernier joker : demander s'il y avait acte de violence. Si la faute simple était évidente, difficile de la caractériser en faute flagrante. Alors, il n'y a rien eu. Et le Bayern a pu briser une série de quatre défaites consécutives en EuroLeague (victoire 95-99)...

"Tout le monde sait qu'il y avait faute mais c'est comme ça", s'est contenté de souffler Tony Parker, assez désabusé, comme l'ensemble du board villeurbannais, par la tournure des évènements.

"Je pense que certaines décisions nous coûtent le match à la fin", a ajouté Hugo Besson. "Il y a celle sur Patty Mills, et il y a celles sur les actions d'avant où il y a exactement les mêmes contacts. Ils ont eu 6 à 8 lancers vraiment discutables. Nous, à l'inverse, on ne nous donne rien dans le money-time. C'est difficile à digérer."

L'ASVEL n'a pas perdu que sur cette dernière action

L'ASVEL était dans son bon droit d'être frustrée par les décisions de Damir Javor, Michele Rossi et Stefan Calic, qui ont accordé 11 lancers-francs de plus au Bayern (28 à 17). Mais elle ne pourra cependant s'en prendre qu'à elle-même en premier lieu de s'être mise dans une situation où elle s'exposait au bon-vouloir du trio arbitral.

"Ce n'est pas sur cette action qu'on perd le match", acquiesçait TP. "On aurait dû le gagner avant." Mais pour cela, il aurait fallu un peu plus mettre les barbelés.

Car face au 18e de l'EuroLeague, privé de victoire depuis la mi-octobre, "désespérément" en quête d'un succès à Décines selon son coach Anton Gavel, les Villeurbannais ont surtout oublié de défendre.

"54 points encaissés en deuxième mi-temps, c'est beaucoup trop", pestait le technicien rhodanien. "Ce sont des problèmes récurrents et il faut prendre conscience de cela. On doit vraiment progresser en défense. Les deux matchs qu'on avait gagné, c'est parce qu'on avait bien défendu, comme lorsqu'on avait tenu le Partizan à 75 points. Là, 99 points à domicile, c'est trop..."

Un tournant raté dans la saison ?

Face à un tel manque d'intensité, les intérieurs bavarois se sont régalés, survolant la bataille du rebond (22 à 6 en deuxième mi-temps). Forcément un élément crucial du match. Et avec son coquet 32 d'évalation (22 points à 8/9 et 9 rebonds), Austin Wiley, dont le nom avait circulé à l'ASVEL cet été, a prouvé qu'il n'aurait pas été une mauvaise idée de recrutement.

Bref, au cœur d'une série de quatre matchs consécutifs abordables à domicile, il y avait tout pour vivre une belle soirée et valider la meilleure dynamique européenne de l'ASVEL depuis décembre 2024. Mais cela si saurait si les choses étaient aussi faciles que cela en EuroLeague et la winning streak s'arrêtera à deux, avant la venue du Besiktas Istanbul dans huit jours.

Un tournant raté dans la saison ? "C'est encore long", répond Tony Parker, avant de nuancer. "Mais c'est vrai que ce sont des moments importants dans l'année avec toutes ces rencontres à domicile. C'est pour ça que c'est dur ce soir." Et injuste ? Il ne l'a pas dit, mais il le pensait certainement un peu...

À Décines,