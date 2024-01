Trois matchs avant la fin des groupes, Paris déjà qualifié pour les quarts de finale !

Pour sa 2e participation à l’EuroCup, Paris est déjà assuré de faire aussi bien que la saison dernière. Et ce à trois matchs de la fin des phases de groupe. Vainqueur de l’Hapoël Tel-Aviv ce mercredi (86-104), sa 13e victoire en 14 matchs, le club de la capitale s’est ainsi assuré la première place du groupe A, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale de la compétition. La saison dernière, le Paris Basketball avait échoué à ce stade face au futur vainqueur Gran Canaria, après l’avoir emporté face à Lietkabelis en 8e de finale.

PARIS ASSURÉ DE FINIR 1ER DE LA POULE A D’EUROCUP 🔥 Large victoire du Paris Basketball contre l’Hapoel Tel Aviv, qui ne compte qu’une petite défaite depuis le début de la saison en coupe d’Europe 🤩 Belle prestation du trio Shorts-Ward-Kratzer 💪 pic.twitter.com/re6rjbByPz — Paris BBall On Air (@ParisB_OnAir) January 17, 2024

Prochain objectif : le meilleur bilan des phases de groupe

Pour ce match délocalisé en Serbie, en raison du conflit géo-politique en Israël, le Paris Basketball est de nouveau parvenu à dérouler son basket au fur et à mesure de ce choc du groupe A de l’EuroCup. Sans Michael Kessens (dos) et Gauthier Denis (mollet), mais avec le retour de blessure de son arrière chilien Sebastian Herrera, les hommes de Tuomas Iisalo ont régné à l’intérieur, shootant à 75% de réussite à 2-points et prenant 13 rebonds offensifs. Une domination dans la peinture illustrée par les belles prestations de Leon Kratzer (12 points et 8 rebonds dont 5 offensifs en 16 minutes de jeu) et Enzo Shahrvin (4 points, 7 rebonds et 2 passes décisives en 12 minutes de jeu).

Désormais, l’objectif pour Paris sera d’aller chercher le meilleur bilan de la saison régulière sur l’ensemble des deux groupes, afin de s’assurer l’avantage du terrain sur l’ensemble des phases finales. À trois matchs du terme des matchs de groupe, le Paris Basketball possède deux victoires d’avance sur la JL Bourg, première du groupe B, et trois victoires d’avance sur le tenant du titre Gran Canaria (un match en moins).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre