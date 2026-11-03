Trois pays officiellement en lice pour l'organisation de l'EuroBasket féminin 2029 !

La course à l'organisation de l'EuroBasket Féminin 2029 est officiellement lancée. Depuis son siège de Munich, la FIBA Europe a levé le voile sur les trois fédérations nationales ayant déposé un dossier pour accueillir la 42e édition du tournoi continental.

Il s'agit de la Finlande, du Luxembourg et de la Suisse. Les droits d'organisation seront attribués au printemps prochain, au terme d'une phase d'audit portant sur les infrastructures et les garanties apportées par chacun des postulants.

The first stage of the bidding process for FIBA Women’s EuroBasket 2029 has concluded, and three national federations have submitted a hosting bid.#EuroBasketWomenhttps://t.co/51kUQ6VqpL — FIBA Media (@FIBA_media) 2 novembre 2026

EuroBasket féminin 2029 : le verdict attendu à Rome en mars 2027

Au cours des prochains mois, les commissions de la FIBA Europe passeront au crible les dossiers finlandais, luxembourgeois et suisse. Une fois cette inspection technique terminée, la balle passera dans le camp du bureau directeur, chargé de désigner le ou les pays hôtes de l'événement phare de l'instance.

La décision tombera lors de la réunion de printemps du comité, programmée en mars 2027 à Rome. Le scénario d'une co-organisation reste une sérieuse possibilité : depuis 2015, la compétition est systématiquement partagée, entre deux, trois, voire quatre nations.

La Finlande espère enchaîner après 2027

Parmi les trois prétendants, la Finlande avance avec un temps d'avance : elle figure déjà parmi les co-organisateurs de l'EuroBasket féminin 2027, programmé du 16 au 27 juin, aux côtés de la Belgique, de la Suède et de la Lituanie.

Appelée à recevoir une poule du premier tour à Espoo, la fédération finlandaise ambitionne désormais de prolonger l'aventure avec une deuxième organisation consécutive.

Le Luxembourg rêve d'une première qualification historique

Le Luxembourg, lui, prépare le terrain depuis plusieurs mois. En janvier 2026, le président de la fédération luxembourgeoise, Samy Picard, avait fait le déplacement jusqu'à Munich pour s'entretenir avec Kamil Novak, directeur exécutif de la FIBA Europe, au sujet des exigences du cahier des charges.

Hôte du tournoi de Division B de l'EuroBasket U16 féminin à Bertrange à l'été 2026, le Grand-Duché vise désormais l'échelon supérieur. L'enjeu dépasse largement l'organisation : une candidature retenue offrirait à sa sélection féminine la toute première participation à un EuroBasket de son histoire.

La Suisse veut prolonger le réveil de sa sélection

La Suisse entend, elle, surfer sur la renaissance de son équipe nationale. Sous la direction du technicien français François Gomez, les Suissesses avaient décroché leur billet pour l'EuroBasket 2025, mettant un terme à 69 ans d'absence sur la scène continentale.

L'élan a depuis été freiné par une élimination au premier tour des qualifications pour l'édition 2027, renvoyant la sélection helvétique dans les pré-qualifications pour 2029. Là encore, obtenir l'organisation lui garantirait une place d'office dans le tableau final.

Eléments de réponses au printemps prochain !