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Tyrese Haliburton fond en larmes après son retour gagnant en NBA

Tyrese Haliburton a réussi son retour en NBA après seize mois d'absence liés à une rupture du tendon d'Achille. Auteur de 23 points et 12 passes décisives lors de la victoire d'Indiana contre La Nouvelle-Orléans (123-120), le meneur des Pacers n'a pas pu retenir ses larmes à l'issue de la rencontre.
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Tyrese Haliburton fond en larmes après son retour gagnant en NBA
Le meneur des Pacers a rapidement retrouvé son niveau face aux Pelicans.
Crédit photo : Stephen Lew-Imagn Images
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Tyrese Haliburton a retrouvé les parquets NBA de la meilleure des manières. Éloigné de la compétition pendant plus de seize mois après sa rupture du tendon d'Achille droit, le meneur des Indiana Pacers a joué un rôle décisif dans la victoire de son équipe sur le parquet des New Orleans Pelicans (123-120), mercredi 21 octobre. Avec 23 points, 12 passes décisives et 2 rebonds en 34 minutes, il a largement contribué au retour des siens dans le dernier quart-temps, avant de laisser éclater son émotion devant les caméras.

Tyrese Haliburton décisif pour son grand retour

La dernière apparition officielle d'Haliburton remontait au 22 juin 2025, lors du match 7 des Finales NBA contre Oklahoma City. Blessé au tendon d'Achille durant cette rencontre, le meneur avait ensuite manqué l'intégralité de la saison 2025-2026.

Pour son retour, le double All-Star a rapidement retrouvé son influence sur le jeu d'Indiana. Pourtant, les Pacers ont longtemps été en difficulté face aux Pelicans, qui menaient de dix points à la pause (66-56), puis de huit unités dans le dernier quart-temps (101-93).

C'est à ce moment qu'Haliburton a pris les choses en main. Auteur de huit points en 90 secondes, il a lancé un 15-3 permettant à Indiana de reprendre l'avantage. Il a terminé la dernière période avec 13 points, sans manquer le moindre tir (4/4).

À moins de deux minutes du terme, son panier avec la faute obtenue face à Zion Williamson a donné trois points d'avance aux visiteurs, finalement vainqueurs 123-120.

« Cela signifie énormément pour moi d'être de retour »

Au coup de sifflet final, Tyrese Haliburton a été submergé par l'émotion. Interrogé sur le parquet par Jeremiah Johnson, le meneur n'a pas réussi à retenir ses larmes.

« Cela signifie énormément pour moi d'être de retour sur le terrain », a-t-il déclaré, visiblement ému.

Plus tard, devant la presse, il est revenu sur cette séquence.

« Je ne pensais vraiment pas que j'allais pleurer. Mais tout m'est revenu d'un coup en parlant à Jeremiah et en voyant tous ces supporters des Pacers dans la salle. Cette organisation et cette ville comptent énormément pour moi. »

Le joueur a également expliqué avoir pris conscience, pendant la rencontre, du chemin parcouru depuis sa blessure.

« J'étais fatigué et je ne jouais pas très bien. Puis je me suis dit : je suis de retour sur le terrain. Je veux simplement profiter de chaque instant. »

Pascal Siakam également déterminant dans la victoire

Si Haliburton a marqué cette rencontre par son retour, Pascal Siakam a terminé meilleur marqueur d'Indiana avec 30 points. Obi Toppin en a ajouté 20, Andrew Nembhard 18 et Ivica Zubac 16, accompagnés de 14 rebonds.

En face, Dejounte Murray a inscrit 23 points et Zion Williamson 22, insuffisants pour empêcher la défaite de La Nouvelle-Orléans.

Les Pacers recevront Milwaukee vendredi 23 octobre pour leur première rencontre à domicile de la saison.

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Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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