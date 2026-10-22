Tyrese Haliburton a retrouvé les parquets NBA de la meilleure des manières. Éloigné de la compétition pendant plus de seize mois après sa rupture du tendon d'Achille droit, le meneur des Indiana Pacers a joué un rôle décisif dans la victoire de son équipe sur le parquet des New Orleans Pelicans (123-120), mercredi 21 octobre. Avec 23 points, 12 passes décisives et 2 rebonds en 34 minutes, il a largement contribué au retour des siens dans le dernier quart-temps, avant de laisser éclater son émotion devant les caméras.

Tyrese Haliburton décisif pour son grand retour

La dernière apparition officielle d'Haliburton remontait au 22 juin 2025, lors du match 7 des Finales NBA contre Oklahoma City. Blessé au tendon d'Achille durant cette rencontre, le meneur avait ensuite manqué l'intégralité de la saison 2025-2026.

Pour son retour, le double All-Star a rapidement retrouvé son influence sur le jeu d'Indiana. Pourtant, les Pacers ont longtemps été en difficulté face aux Pelicans, qui menaient de dix points à la pause (66-56), puis de huit unités dans le dernier quart-temps (101-93).

C'est à ce moment qu'Haliburton a pris les choses en main. Auteur de huit points en 90 secondes, il a lancé un 15-3 permettant à Indiana de reprendre l'avantage. Il a terminé la dernière période avec 13 points, sans manquer le moindre tir (4/4).

À moins de deux minutes du terme, son panier avec la faute obtenue face à Zion Williamson a donné trois points d'avance aux visiteurs, finalement vainqueurs 123-120.

« Cela signifie énormément pour moi d'être de retour »

Au coup de sifflet final, Tyrese Haliburton a été submergé par l'émotion. Interrogé sur le parquet par Jeremiah Johnson, le meneur n'a pas réussi à retenir ses larmes.

« Cela signifie énormément pour moi d'être de retour sur le terrain », a-t-il déclaré, visiblement ému.

Plus tard, devant la presse, il est revenu sur cette séquence.

« Je ne pensais vraiment pas que j'allais pleurer. Mais tout m'est revenu d'un coup en parlant à Jeremiah et en voyant tous ces supporters des Pacers dans la salle. Cette organisation et cette ville comptent énormément pour moi. »

Le joueur a également expliqué avoir pris conscience, pendant la rencontre, du chemin parcouru depuis sa blessure.

« J'étais fatigué et je ne jouais pas très bien. Puis je me suis dit : je suis de retour sur le terrain. Je veux simplement profiter de chaque instant. »

Pascal Siakam également déterminant dans la victoire

Si Haliburton a marqué cette rencontre par son retour, Pascal Siakam a terminé meilleur marqueur d'Indiana avec 30 points. Obi Toppin en a ajouté 20, Andrew Nembhard 18 et Ivica Zubac 16, accompagnés de 14 rebonds.

En face, Dejounte Murray a inscrit 23 points et Zion Williamson 22, insuffisants pour empêcher la défaite de La Nouvelle-Orléans.

Les Pacers recevront Milwaukee vendredi 23 octobre pour leur première rencontre à domicile de la saison.