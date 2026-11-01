Tyrese Maxey en a assez de voir les Sixers courir après le score

Les 76ers continuent de gagner, mais Tyrese Maxey aimerait s'épargner quelques frayeurs. Samedi soir, sur le parquet des Hornets, le meneur a inscrit 38 points, dont 15 dans le dernier quart-temps, pour permettre aux siens de s'imposer 109 à 104. Une nouvelle victoire acquise après avoir été menés, qui porte leur bilan à six succès pour une seule défaite.

Interrogé par NBC Sports Philadelphia sur la capacité de son équipe à revenir dans les rencontres, Maxey a répondu avec une certaine lassitude : « Je ne veux pas faire ça. J'en ai marre ! » Avant de nuancer son propos :

« Ce groupe est composé de combattants. On a pris l'avantage, on s'est retrouvés derrière, puis on est revenus. Nous sommes très compétitifs. Le match n'est pas terminé tant qu'il n'est pas terminé. C'est ce que j'aime dans cette équipe. »

Un dernier quart-temps décisif

Privé de LeBron James et Joel Embiid, laissés au repos après la victoire de la veille contre New York (98-93), Philadelphie a longtemps couru après le score. Charlotte comptait encore sept longueurs d'avance (97-90) à cinq minutes du terme, après un dunk de Moussa Diabaté (10 points, 8 rebonds, 3 passes et 2 contres).

Les Sixers ont néanmoins trouvé les ressources pour inverser la tendance. Anfernee Simons (19 points) a relancé les visiteurs avant que Maxey ne leur donne définitivement l'avantage sur deux lancers francs, à 1 minute et 22 secondes de la fin. V.J. Edgecombe a ensuite inscrit un tir à 3-points décisif pour porter le score à 105-101.

SEASON-HIGH 38 FOR TYRESE MAXEY.

SIXERS MOVE TO 6-1 ON THE SEASON.



38 PTS (15 in 4Q)

4 REB

4 AST

2 STL



Tonight marks the third time @TyreseMaxey has scored 15+ PTS in the 4Q of a game this season... no other player has done so more than once 😳 pic.twitter.com/OomsqPISfr — NBA (@NBA) 1 novembre 2026

Malgré les 27 points de Grayson Allen et les 24 unités de Brandon Miller, Charlotte a concédé une nouvelle défaite. Jaylen Brown (16 points) a notamment contribué au succès de Philly sur la ligne des lancers francs.

Les Sixers prennent l'habitude de revenir au score

Cette victoire illustre une tendance qui accompagne Philadelphie depuis le début de la saison. Les hommes de Nick Nurse ont déjà effacé plusieurs déficits importants, notamment 29 points face à Cleveland, 13 contre Indiana et 10 contre New York.

VJ EDGECOMBE DEEP THREE TO HELP SIXERS BEAT HORNETS 🚨



Bron was FIRED UP 😂🔥 pic.twitter.com/IXygz7ish9 — Bleacher Report (@BleacherReport) 1 novembre 2026

Si cette capacité de réaction témoigne de la compétitivité du groupe, Maxey préférerait voir son équipe maîtriser davantage ses rencontres. Les Sixers ont encore dû inscrire 32 points dans le dernier quart-temps pour venir à bout des Hornets.

Avec un bilan de 6 victoires et 1 défaite, Philadelphie réalise néanmoins un excellent début d'exercice. Le groupe retrouvera Chicago lundi, tandis que Charlotte, désormais à 3 victoires pour 4 défaites, recevra Detroit.