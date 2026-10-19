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Un ancien champion NBA transféré en cours de saison ?

Faute d’avoir trouvé un accord de prolongation avec les Nets, Michael Porter Jr. pourrait devenir l’un des joueurs les plus convoités à l’approche de la prochaine trade deadline. Selon Brian Windhorst, la situation contractuelle de l’ailier sera à surveiller de près en 2026-2027.
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Un ancien champion NBA transféré en cours de saison ?
Michael Porter Jr. serait un candidat pour un départ du côté des Nets selon Brian Windhorst
Crédit photo : © Geoff Burke-Imagn Images
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Michael Porter Jr. pourrait rapidement animer le marché des transferts en NBA. Arrivé aux Nets après son départ des Nuggets lors de l’intersaison 2025, l’ailier de 28 ans aborde la dernière année de son contrat sans avoir trouvé d’accord pour prolonger son aventure dans la franchise new-yorkaise.

D'après le journaliste Brian Windhorst, cette situation contractuelle attire déjà l’attention des observateurs. « Je dirais simplement que le joueur à suivre cette année, de manière générale, est Michael Porter Jr. », a expliqué le spécialiste dans le podcast de The Hoop Collective.

« On a beaucoup parlé de la prolongation de contrat de Karl-Anthony Towns, et c'est bien normal, vu que c'est un champion. Porter Jr. n’a pas prolongé son contrat. Il est dans sa dernière année. Et vous savez, quand un joueur n’a pas de prolongation de contrat, on se dit qu’il pourrait être échangé », analyse le journaliste.

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Une prolongation toujours attendue à Brooklyn

Ainsi, la situation du champion NBA 2023 demeure floue. Le cas de MPJ ne semble pas représenter une priorité dans la gestion des Nets notamment car la franchise se trouve dans un contexte délicat.

En effet, Brooklyn ne contrôle pas son choix de premier tour de la prochaine draft. La gestion de ses joueurs majeurs et de ses actifs pourrait donc peser lourd dans ses décisions au cours de la saison. De plus, les new-yorkais viennent d'ajouter à leur effectif un autre gros salaire en recrutant Julius Randle cet été.

Michael Porter Jr. (Brooklyn Nets) - Julius Randle (Minnesota Timberwolves)

Michael Porter Jr.Julius Randle
MJ5291
PTS24,220,5
REB7,16,8
PD3,14,7
IN11
CO0,20,2

Deux rois pour une seule couronne

Les deux joueurs devraient donc évoluer en étroite collaboration au moins une partie de la saison prochaine. Reste à déterminer celui qui endossera le rôle de moteur offensif dans le système de Jordi Fernandez même si Michael Porter Jr. s'est montré plutôt performant dans cette configuration l'an passé. Promu franchise player, l'ailier de 28 ans tournait à 24,2 points, 7,1 rebonds et 3 passes décisives de moyenne en 52 matchs.

Toutefois, son association avec Big Ju semble bancale puisque les deux forwards utilisent énormément la balle. L'an passé MPJ possédait un usage rate de 30,5% - possession terminée sur un tir ou un perte de balle du joueur lorsque celui-ci est sur le terrain. De son côté, l'ancien joueur des Wolves monopolisait aussi un grand nombre avec 26,4% des possessions qui finissaient dans ses mains.

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Ainsi une adaptation s'impose afin que les Nets profitent au maximum de ses deux joueurs à leur plein potentiel. Et dans le cas où cette alliance ne fonctionne pas, Brooklyn semble déjà disposer d'un plan pour transférer Michael Porter Jr.

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