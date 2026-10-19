Un ancien champion NBA transféré en cours de saison ?

Michael Porter Jr. pourrait rapidement animer le marché des transferts en NBA. Arrivé aux Nets après son départ des Nuggets lors de l’intersaison 2025, l’ailier de 28 ans aborde la dernière année de son contrat sans avoir trouvé d’accord pour prolonger son aventure dans la franchise new-yorkaise.

Michael Porter Jr. dropped a game-high 27 points for the @BrooklynNets in Miami tonight 🪣🎯 pic.twitter.com/xa8ZH7ULLD — NBA (@NBA) 15 octobre 2026

D'après le journaliste Brian Windhorst, cette situation contractuelle attire déjà l’attention des observateurs. « Je dirais simplement que le joueur à suivre cette année, de manière générale, est Michael Porter Jr. », a expliqué le spécialiste dans le podcast de The Hoop Collective.

« On a beaucoup parlé de la prolongation de contrat de Karl-Anthony Towns, et c'est bien normal, vu que c'est un champion. Porter Jr. n’a pas prolongé son contrat. Il est dans sa dernière année. Et vous savez, quand un joueur n’a pas de prolongation de contrat, on se dit qu’il pourrait être échangé », analyse le journaliste.

Une prolongation toujours attendue à Brooklyn

Ainsi, la situation du champion NBA 2023 demeure floue. Le cas de MPJ ne semble pas représenter une priorité dans la gestion des Nets notamment car la franchise se trouve dans un contexte délicat.

En effet, Brooklyn ne contrôle pas son choix de premier tour de la prochaine draft. La gestion de ses joueurs majeurs et de ses actifs pourrait donc peser lourd dans ses décisions au cours de la saison. De plus, les new-yorkais viennent d'ajouter à leur effectif un autre gros salaire en recrutant Julius Randle cet été.

Michael Porter Jr. (Brooklyn Nets) - Julius Randle (Minnesota Timberwolves) Comparaison statistique entre deux joueurs Michael Porter Jr. Julius Randle MJ 52 91 PTS 24,2 20,5 REB 7,1 6,8 PD 3,1 4,7 IN 1 1 CO 0,2 0,2

Deux rois pour une seule couronne

Les deux joueurs devraient donc évoluer en étroite collaboration au moins une partie de la saison prochaine. Reste à déterminer celui qui endossera le rôle de moteur offensif dans le système de Jordi Fernandez même si Michael Porter Jr. s'est montré plutôt performant dans cette configuration l'an passé. Promu franchise player, l'ailier de 28 ans tournait à 24,2 points, 7,1 rebonds et 3 passes décisives de moyenne en 52 matchs.

Toutefois, son association avec Big Ju semble bancale puisque les deux forwards utilisent énormément la balle. L'an passé MPJ possédait un usage rate de 30,5% - possession terminée sur un tir ou un perte de balle du joueur lorsque celui-ci est sur le terrain. De son côté, l'ancien joueur des Wolves monopolisait aussi un grand nombre avec 26,4% des possessions qui finissaient dans ses mains.

Ainsi une adaptation s'impose afin que les Nets profitent au maximum de ses deux joueurs à leur plein potentiel. Et dans le cas où cette alliance ne fonctionne pas, Brooklyn semble déjà disposer d'un plan pour transférer Michael Porter Jr.