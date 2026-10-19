Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Un ancien de Nanterre renforce l’équipe de Valentin Chery en Italie

Passé pour la troisième fois par Nanterre la saison dernière, Jeremy Senglin retrouve le championnat italien. Le meneur-arrière américain s’est engagé avec Trévise pour trois mois, avec une option de prolongation jusqu’à la fin de la saison, afin de pallier la blessure de Chico Carter.
|
Résumé
Écouter
Un ancien de Nanterre renforce l’équipe de Valentin Chery en Italie
Demi-finaliste de Betclic ELITE avec Nanterre en juin dernier, Jeremy Senglin va retrouver l'Italie.
Crédit photo : Julie Dumélié
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Jeremy Senglin pose de nouveau ses valises en Italie. Le club de Trévise a annoncé ce samedi la signature du meneur-arrière américain de 31 ans pour une durée de trois mois, assortie d’une option de prolongation jusqu’au terme de l’exercice. 

L’ex Nanterrien vient compenser l’absence sur blessure de Chico Carter, victime d’une fracture du cinquième métacarpien de la main droite. Il évoluera aux côtés du Français Valentin Chery au sein du Nutribullet Treviso Basket, qui a débuté le championnat italien par trois victoires et une défaite.

Un retour en Italie

Le natif de Kansas City connaît déjà bien le championnat italien, qu’il a fréquenté à deux reprises. En 2022-2023, il évoluait à Reggio Emilia, où il tournait à 8,5 points de moyenne, avec une adresse à 3-points remarquée (45,8 %), mais aussi 2,5 rebonds et 1,8 passe en 22 minutes.

La saison suivante, le sniper US avait rejoint Brindisi et compilé 9,7 points et 2,8 passes décisives par rencontre, tout en conservant une efficacité redoutable longue distance (43,5 % de réussite derrière l’arc).

Trois passages par Nanterre

Après ses années universitaires à Weber State, où Jeremy Senglin s’était notamment illustré avec 21,1 points de moyenne et 44,7 % de réussite à trois points, l’Américain a multiplié les expériences sur le Vieux Continent. L’Allemagne, la France par trois fois, l’Espagne, la Pologne et Israël figurent aussi sur son CV.

Jeremy Senglin

  • Poste : Meneur
  • Taille : 188 cm
  • Âge : 31 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Nanterre

Stats 2025-2026 / Betclic ELITE

PTS5,9#161
REB1,3#201
PD1,4#115

La saison dernière, le shooteur avait retrouvé Nanterre pour un troisième passage dans les Hauts-de-Seine. De retour après plusieurs mois de blessure (6,7 points à 40 % aux tirs, 1,7 rebond et 1,7 passe décisive en 20 minutes sur 15 matchs sur la saison), il avait participé au beau parcours du club francilien en play-offs de Betclic ÉLITE, conclu par une élimination en demi-finale face à Monaco, futur champion de France.

À Trévise, il apportera désormais son expérience et sa menace à longue distance.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Italie
Italie
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit