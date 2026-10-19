Jeremy Senglin pose de nouveau ses valises en Italie. Le club de Trévise a annoncé ce samedi la signature du meneur-arrière américain de 31 ans pour une durée de trois mois, assortie d’une option de prolongation jusqu’au terme de l’exercice.

L’ex Nanterrien vient compenser l’absence sur blessure de Chico Carter, victime d’une fracture du cinquième métacarpien de la main droite. Il évoluera aux côtés du Français Valentin Chery au sein du Nutribullet Treviso Basket, qui a débuté le championnat italien par trois victoires et une défaite.

Un retour en Italie

Le natif de Kansas City connaît déjà bien le championnat italien, qu’il a fréquenté à deux reprises. En 2022-2023, il évoluait à Reggio Emilia, où il tournait à 8,5 points de moyenne, avec une adresse à 3-points remarquée (45,8 %), mais aussi 2,5 rebonds et 1,8 passe en 22 minutes.

La saison suivante, le sniper US avait rejoint Brindisi et compilé 9,7 points et 2,8 passes décisives par rencontre, tout en conservant une efficacité redoutable longue distance (43,5 % de réussite derrière l’arc).

Trois passages par Nanterre

Après ses années universitaires à Weber State, où Jeremy Senglin s’était notamment illustré avec 21,1 points de moyenne et 44,7 % de réussite à trois points, l’Américain a multiplié les expériences sur le Vieux Continent. L’Allemagne, la France par trois fois, l’Espagne, la Pologne et Israël figurent aussi sur son CV.

Jeremy Senglin Poste : Meneur

Taille : 188 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Nanterre Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,9 #161 REB 1,3 #201 PD 1,4 #115

La saison dernière, le shooteur avait retrouvé Nanterre pour un troisième passage dans les Hauts-de-Seine. De retour après plusieurs mois de blessure (6,7 points à 40 % aux tirs, 1,7 rebond et 1,7 passe décisive en 20 minutes sur 15 matchs sur la saison), il avait participé au beau parcours du club francilien en play-offs de Betclic ÉLITE, conclu par une élimination en demi-finale face à Monaco, futur champion de France.

À Trévise, il apportera désormais son expérience et sa menace à longue distance.